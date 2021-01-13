金與正太紅遭金正恩忌妒？被拉下政治神壇的她 專家曝未來可能去向

【文．林依榕整理】

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un），10日在勞動黨第8次全國代表大會會議中，獲推舉為勞動黨總書記，意外的是，原來被外界看好將進入政治核心，甚至可能成為接班人的勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong），不僅未入列候補委員也沒列入勞動黨部長名單。

外界猜測有可能是金與正先前被國際社會認為是「第二把交椅」，觸動金正恩的敏感神經，也有一說，認為北韓之後會再開設新組織，屆時金與正可能被派任掌管新機關。

據《韓聯社》報導，北韓10日召開勞動黨第8次全國代表大會時，推舉最高領導人金正恩為勞動黨總書記，被認為是金正恩親信的趙勇元，也獲選為政治局常務委員，甚至還獲任中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員。

跌破外界眼鏡的是，曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正，不僅沒有被選為政治局候補委員，也沒有列入勞動黨部長名單，讓先前曾被南韓預測逐漸「嶄露頭角」的金與正，很有可能被賦予「黨中央」（繼承人）或進入政治核心地位及角色的說法被推翻。

《朝鮮日報》報導中，南韓經濟社會研究院外交安保中心長申範澈指出，金與正此次會如同「失勢」般地位被降級，有可能是因為過去1年，不論在新冠肺炎的疫情管控，或對南韓與美國的外交事務上，金與正未能有具體的成果才因此被究責。

但申範澈也表示，金與正失寵的第二因素，很有可能是因為近年被國際社會視為「北韓第二把交椅」，觸動了哥哥金正恩的敏感神經，因此導致如此人事變動，「也相當於金正恩對金與正採取某種意義上的地位調整。」

不過申範澈認為，具有「白頭山」尊貴血統的金與正，加上又是金正恩唯一的親妹妹，在北韓國內仍具有一定的威嚴與形象，未來如果有不錯的政治成績，還是有受重用的可能。

而其他專家觀察後，推斷出另一個可能的結果，認為金與正將會再藉著下次機會被推舉當選政治局候選委員，或者北韓當局之後再開設新組織，屆時派任金與正主掌。

會如此判斷是因為，5日時在此屆黨代表大會，金與正與其他政治局後選委員同列席主席團的位子，有相關人說明「證明了金與正雖然被剝奪了政治局候選委員頭銜，但實際的政治地位並未發生改變。」

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