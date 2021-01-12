外資認錯！看好台股上攻16500點 點名台積電、鴻海等四大產業21檔尖兵

【文．林韋伶】

外資認錯了！在2020年累績賣超5395億元的外資，近期紛紛調升台股目標指數，繼里昂證券喊出台股上看16800點之後，摩根士丹利也追隨其腳步，出具報告調升台股評等，預估台股在2021年年底指數可望衝上16500點。

摩根士丹利在報告中分析，若以目前的台股指數點位來看，台股還有約7%的上漲空間，推升指數背後的動能包括：企業獲利成長趨勢不變、2021年台灣經濟持續成長、市場資金充足，且台股有高殖利率護身。

2020年狂賣台股，外資於今年紛紛認錯回頭

過往外資因為台灣企業市值較低、國際能見度較低等因素，長期以來在台股的資金配置也偏低。在全球因疫情受創的2020年，外資甚至一度在3月大賣台股約3600億元，讓台股在短短10天內重挫達2800多點。

隨後儘管台灣不管在疫情控制、經濟成長或企業營運表現都繳出比預期亮眼的成績，但外資回補台股的腳步卻沒有跟上，去年前10個月外資賣超台股逾7000億元，創歷年新高。過程中，國內投資人則持續投入資金，一直到台股逐步走高後，外資才開始大量回補。

資料來源：證交所

如今，認錯的外資再添一家，摩根士丹利在最新的台股研究報告中將台股評等調升為「中立」，並分析主要的原因之一就是市場對台股企業獲利成長還有期待。

根據市場共識，台灣企業在2021年的每股盈餘可望達13%，較去年11月預估的成長11%還要高，且值得注意的是，相較起2020年營運成長主要集中在半導體產業，2021年台股企業成長將雨露均霑。

此外，摩根士丹利的經濟學團隊預期台灣今年經濟成長率可望年增3.8%，優於2020年的2%，且台灣與中國是亞太除日本地區中，「唯二」在去年與今年，連續看到經濟成長的經濟體，顯示出台灣抗疫有成。

企業獲利、經濟成長、資金充足，外資看好台股攻16500點

第三，儘管台股已經來到歷史高點，台股的本益比（PE）也進入高於近五年標準差約2倍的區間，但因為市場仍充滿資金，可望進一步推升台股的估值。而台股高殖利率的特性，也可望成為指數下檔的重要支撐。

值得注意的是，外資在預估台股指數時，同時也會模擬「最樂觀」與「最悲觀」的情境，這次在摩根士丹利認為最樂觀的情境中，企業獲利成長可能達17%，帶動台股本益比來到22倍，指數有機會衝上19000點；

在最悲觀的情境中，當企業獲利只有成長7%，台股本益比可能跌落到18倍，目標指數則可能跌落到14000點。

至於在投資策略的部分，摩根士丹利建議加碼原物料、工業（景氣循環性工業）、非必需性消費，以及醫療保健類股；同時喊進包括：台積電、鴻海、台達電、群創、友達、瑞儀、緯穎、國巨、景碩、致茂、中租-KY、元大金、台塑、南亞、儒鴻、聚陽、億豐、豐泰、百和、和大、晶碩，共21檔精兵。

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