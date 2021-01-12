台股破「萬五」卻沒賺到錢 台灣為何落入「1個國家、2個社會」？

【文．林信男】

自去年3月谷底反彈以來，美股一路狂飆、屢創新高，台股也不惶多讓，不僅打破高懸30年的12682高點紀錄，甚至進入「沒有最高、只有更高」的境界，陸續突破「萬四」、「萬五」大關；在此情況下，投資人理當賺得盆滿缽滿？但實際情況卻可能是，多數人根本「無感」。

股市狂飆、市場正熱，民眾怎可能「無感」？這個疑問的答案，得先從美國金融市場談起。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，拜登勝選後，金融市場最明顯的變化，就是過去半年來都低於1%的美國公債殖利率，立刻跳升，代表外界預期，拜登政府會祭出大規模財政政策。

「為什麼要做財政政策？這意味著，貨幣政策應該出了一些問題」林啟超說。

自去年初以來，新冠肺炎疫情肆虐全球，為了搶救災情慘重的經濟情勢，2020年3月，美國聯準會（Fed）合計降息6碼，甚至啟動「無上限」量化寬鬆（QE），大舉購債，各國央行也紛紛跟進，猶如大開資金水龍頭，使股市應聲反彈。

貨幣供給大增 「冷經濟、熱金融」現象當道

「2019年12月，美國貨幣供給年增率，大概是6%到7%，可是到了去年11、12月，年增率已來到20%以上，這代表錢投放得非常多。」在資金行情帶動下，股市不斷創高，但林啟超指出，「現在很多人講美股很好，或者台股成交量突破5000億，你會發現多數人是無感的。」

林啟超解釋，「對80%、90%的人來講，他們領的是薪資，薪資跟什麼最有關係？跟經濟成長有關係」；然而，過去10年來，無論美國、台灣，經濟和金融面，都出現了嚴重脫鉤，以美國為例，美股平均報酬率，大約是12%至13%，但經濟成長率僅約2%，「這種現象，我用6個字來形容，就是冷經濟、熱金融。」

經濟和金融脫鉤的現況，某種程度上也說明了，為何拜登政府有意執行大規模財政政策，「因為貨幣政策，對大部分老百姓來說，是沒有用的，它反而助長金融市場更大的漲幅，不管是股市或房市……現在全美前10%的有錢人，持有88%的股票」林啟超說。

經濟成長的果實 未能讓多數民眾雨露均霑

經濟成長方面，台灣表現並不差，在疫情衝擊全球經濟的情況下，根據主計總處預估，2020全年，台灣國內生產毛額（GDP）年增率，仍可達到2.54%。

相較於國際貨幣基金（IMF）對中國、美國2020年的經濟成長預測（1.9%、-4.3%），台灣的表現確實令人驚艷，更有外媒以「1991年以來，台灣經濟成長可望首度超越中國」為題，加以報導。

即使股市正夯、經濟表現相對優異，但金融和經濟成長的果實，似乎未能讓多數民眾雨露均霑，主要原因，顯然和產業結構有關。林啟超說，台灣經濟看起來還不錯，失業率不算太高，可是吸收就業人口最多的產業，是像手搖飲這類服務業，「當你在這產業做了3年、5年、10年，你累積了什麼？」

2020年台灣、中國經濟成長表現。（資料來源：主計總處、中國國家統計局／林信男整理、製表）

中華經濟研究院副院長王健全也呼應林啟超的看法，他以「一個國家、兩個社會」，形容當前經濟和金融嚴重脫鉤的現象。

「為什麼台灣年輕人會低薪？我們服務業在GDP當中的占比達7成，60%就業人口，都在服務業，但其中屬高薪的，只有10%，且都集中在金融、科技和資通訊服務業。」王健全解釋道。

直言這波股市熱潮完全是資金行情，崩盤可能性「一定有」的台綜院創辦人劉泰英亦強調，台灣的產業結構重心，都集中在高科技領域，尤其是電子產業，這方面的投資成長，對台灣確實有正面幫助，但其經濟成果，「老百姓沒什麼感覺啦！」

他以台積電為例說道，「我們最夯的台積電，資產好幾兆，但80%股東是外國人，所以經濟成長的結果，國民並沒有享受到，可支配所得增加有限，因此消費成長，也比較有限。」

過去薪資增幅高於經濟成長 如今所得分配日益不均

劉泰英稱，近20年來，台灣經濟每年都有成長，但薪資卻沒跟著增加，「我常常比較李（登輝）前總統執政的12年，那個時候平均經濟成長7%，但工資成長都兩位數以上，所以那12年，台灣的勞動所得比重越來越高，換言之，所得分配越來越平均。」

劉泰英直言，近年來，台灣經濟成長遲緩，所得分配日益不均，「這可能會是未來經濟無法高度成長的原因」。

對於今年的經濟情勢，外界多半抱持樂觀看法，劉泰英預期，疫苗問世後，疫情可望於6至8月間，逐漸緩和，「很多國家的經濟，會比去年好一些。」

值得注意的是，就算拜登政府祭出大規模財政政策，也不會是解決經濟問題的萬靈丹。林啟超分析，財政政策恐導致政府債務續增，在2007、2008年金融海嘯期間，當時全球債務除以GDP的比率，大約是220%，現在已超過300%，「債務越來越高，但出來混，總是要還。」

至於如何改善台灣年輕人的低薪問題？王健全呼籲，應加速服務業的鬆綁、產業化，把新台幣10兆元的超額儲蓄、30兆的保險資金，導入長期照護、都市更新、雙語教育、國際醫療、資產管理等生產性服務業，「讓投資進來、商業模式擴大，才能創造高階（高薪）就業機會。」

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