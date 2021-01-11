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特斯拉市值進逼兆美元！謝金河：股價像火山爆發 標示10年產業新方向

聯合新聞網 / 今周刊
特斯拉。路透
特斯拉。路透

Tesla可能標示著未來10年產業新方向！

資本市場又出現一個新的變化，長期以來，一直盤踞在市值第五大的FB，今天被Tesla超車，Tesla股價寫下884.49美元的歷史紀錄，市值衝上8241.76億美元，打敗了FB的7630.42億美元，假如按這個氣勢奔騰下去，Tesla市值很快會破一兆美元。2020年Tesla大漲743%，這無疑是全球最醒目的企業，進入2021，Tesla又跑得更快，這意味了未來的世界又將出現巨大的變化。

就像80，90年代的PC獨領風潮，到2000年以後，Apple的手機革命，下一個10年，汽車引發的革命，很可能是產業發展的最重要動能。這讓我想到，去年五月，Morgan Stanly的分析師Katy Hurberty寫了一篇分析報告，她說Tesla可能是廿年前的蘋果，我看到這個文章非常有感覺，我曾在電視上説，現在買Tesla，抱著廿年不要賣，看看廿年後會怎樣？這篇報告出來的時候，Tesla的股價是806美元，是分割後的161美元，半年後來看，報酬率已有5倍。

其實買入Tesla有很多機會，像是2018年9月8日，Elon Musk公開在電視節目中吸大麻，股價暴跌，那時股價約252美元，在那時買入，現在賺16倍；若是在2019年6月3日最低點176.99美元買到，一年多來賺24倍。一家企業股價像火山爆發般奔騰，都意味著產業即將發行巨大變化。

和碩董事長童子賢說：2020年全球電子產業總產值約6000億美元，到2035年電動汽車產業的產值將達6兆美元，也就是到2035年，全球禁售燃油車，電動車將獨領風潮，汽車產業將全面電動化，科技化，汽車電子可能變成巨大的產業，台灣的產業布局可能要加快腳步。

這次Tesla把亞洲生產基地設在上海，這個超級工廠去年生產16萬台Model Y，除了就近供給中國本地市場，還可以賣到歐洲。值得關注的是這款車低價賣，也把中國本地的蔚來，小鵬打得招架乏力，看起來Tesla還會持續再降價，也許有一天大家看到一台50萬台幣的車，也不用太驚呀。

現在全球新經濟企業全都殺進電動汽車巿場，Apple Car也來了，鴻海郭董也率大軍來了，Tesla撐起的產業革命，很可能重塑產業新版圖，值得大家用力研究！

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