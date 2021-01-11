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主動選股能打敗大盤？10年研究告訴你 為何85％股票型基金都輸給指數

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

【文．林信男】

即使疫情肆虐、美國國會發生暴動，昨（7）日美股照樣大漲，3大指數皆創收盤新高；台股也不惶多讓，一路從「萬四」攻上「萬五」，漲勢凌厲；股市究竟會漲到何時？誰也說不準，在市場極度狂熱的情況下，該押寶節節高升的大盤，還是聚焦有表現機會的飆股？讓許多投資人遲遲拿不定主意。

指數表現方面，由CNBC數據可得知，截至1月7日收盤（以下採相同時間區間），標普500指數累計上漲17.50%，那斯達克指數大漲44.10%，道瓊工業指數上揚8.60%。

而台灣投資人所熟知的臉書（FB）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Netflix（NFLX）、Google母公司Alphabet（GOOGL）、微軟（MSFT），以及特斯拉（TSLA），則分別繳出26.13%、75.50%、65.83%、53.86%、27.18%、38.53%和769.87%的漲幅，使投資人對其未來展望，抱持更高期待。

個股績效必勝指數？時間拉長　結局可能不同

就上述數據而言，無論投資指數或個股，似乎都有不錯的績效，且個股還略勝一籌；但，若把持有時間拉長，情況或許會有所不同。

財富管理公司Buckingham Wealth Partners首席研究主管、理財作家斯韋德魯（Larry Swedroe）在接受CNBC訪談時指出，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）每年都會針對主動、被動式管理（基金）進行研究；截至2019年，他們發現，過去10年，有85%的主動型基金，表現不如標普500指數。

若把時間拉長為15年，表現落後標普500指數的主動型基金，進一步增至9成以上，直逼92%。

由專業基金經理人選出的標的，為何表現會輸給大盤？主因有三。斯韋德魯解釋，首先，主動選股者往往認為，市場錯估了股票的價值，但事實上，市場是很有效率的，各式各樣的資訊，都可被市場快速消化，並反映在股價上。

其次，資本市場的追逐規模，與日俱增，1950年代還寥寥可數的避險基金，現已膨脹至3兆美元左右，有太多的錢，在追逐績效表現；再者，「受害者」人數有減少趨勢，回顧過去60年，高達9成的個股，會被你我這樣的散戶所持有，但，該比例已逐漸降低，因為投資指數的人越來越多。

巴菲特也認同指數投資　一場賭局印證績效

斯韋德魯以「股神」巴菲特為例說道，巴菲特是極為傑出的選股者，被他看上的標的，多半都是低本益比的價值型股票，投資人未必具備巴菲特的選股功力，但透過ETF等商品，就可仿效巴菲特的投資策略。

另一方面，巴菲特和紐約避險基金Protégé Partners共同創辦人賽德斯（Ted seides）的「10年賭局」，也印證了指數投資的績效。

2005年，巴菲特向避險基金業者下戰帖，稱投資追蹤大盤指數的基金，10年後，其績效一定優於任何一檔避險基金，若有避險基金業者能在這場「10年賭局」中獲勝，就可獲得100萬美元獎金。

2年後，賽德斯出面接下戰帖，展開這場為期10年的賭局；巴菲特買進追蹤標普500的指數型基金，賽德斯則挑選5檔避險基金應戰，2017年底，巴菲特宣布獲勝，賽德斯也公開表示，「遊戲結束，我輸了。」

從績效來看，巴菲特挑選的指數型基金，複合年成長率逾7%；賽德斯5檔避險基金的平均複合年成長率，僅2.2%。

斯韋德魯強調，在市場資金大增、競爭日益激烈的情況下，基金經理人想創造出色表現的難度，恐怕只會變得更高，「超級巨星級的投資人是鳳毛麟角，但複製為數不多的成功策略（透過被動式基金等方式），已變得相對容易。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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