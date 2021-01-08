北市買房6成薪水恐被房貸吃了！桃園房價high 2房760萬近8年新高

【撰文 林依榕】

內政部近日發布房價負擔能力指數，全台灣的房貸負擔率增至36.76％，六都更是自2017年以來，房貸負擔再度飆破3成，顯示民眾若想花3成薪水在都會區買房，恐怕不容易，不少人開始鎖定坪數小的房屋，也吹起小宅購屋熱潮。

根據內政部調查，去（2020）年全國房貸負擔率增至36.76％，較上季上升2.12%，國人房價負擔能力屬「略低等級」；相隔3年，六都房貸負擔率全上升，以台北市來看，房貸負擔率站上61.14%，意味著想在北市買房，你的收入有高達6成以上都拿去繳房貸。

被高房貸壓得喘不過氣，中大坪數住宅總價又較高，加上現代社會、家庭的人口結構改變、總生育率降低以及離婚率攀升，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，因此購屋市場上開始傾向總價相對低的兩房或一房產品小戶型住宅類型，不僅空間可滿足需求，民眾也入手。

▲現代人口結構改變加上高房貸壓力，不少人將購屋需求轉往坪數較小的房屋。（圖片來源：達志）

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧分析，住宅單價持續緩升、房貸利率推持低檔，讓民眾意識到，「繳房租其實是在幫房東養房繳房貸」。如果把時間拉長來看，同樣租了20年與繳20年房貸，一種是無殼蝸牛而一種是有屋階級，那麼「租房還不如買房」！

江怡慧建議，經濟負擔較輕的人可以先考慮買小宅，房貸總額相對輕鬆，她解釋，因為未來錢只會越來越「薄」，買房就像是大型權值股，很難一次下手，每月繳房貸如同定時定額扣款投資的概念，租金拿來付房貸還能當投資、存房抗通膨，從另一個角度而言，買屋也等於是存房的概念。

疫情擾亂「小宅更夯」 桃園2房總價近8年新高

根據台灣房屋集團統計小宅交易結果顯示，桃園兩房平均總價在760萬元，自2013年第一季起，創下31季以來新高點；若是一房的話，平均總價384萬元，為31季來的第三高記錄！

▲桃園市近8年每季小宅交易平均價總價一覽表（圖片來源：台灣房屋提供）

江怡慧表示，桃園市小宅交易愈來愈多，2020年第三季兩房住宅之交易，平均房屋總價來到760萬元，與上季就上漲了6%；與過去2013年第一季平均總價531萬元比，漲幅實在驚人，7年來上漲幅度達43.1%，足足增加了229萬元的房價負擔。

另外，一房住宅產品，2020年第三季平均住宅總價384萬元與7年前平均總價274萬元相比，也有4成漲幅，總價增加了110萬元的負荷。

根據最新實價統計，2020年桃園市小宅交易量約7500件，其中各行政區小宅交易量破千件，分別是桃園區冠軍達2128件，其次是中壢區1807件。

▲2020年桃園市各行政區小宅交易量排行榜（圖片來源：台灣房屋提供）

目前購屋族考量的桃園熱區，就是指標區藝文特區。江怡慧說明，該區房價較高連帶拉抬周邊中路重劃區之買氣，成為了自住小資族首選。

再者，小檜溪重劃區也帶動鄰近生活機能完善的大有、大業商圈的房市熱潮，桃園火車站前後站商圈以及經國特區等，中壢區則是在海華商圈、中壢與內壢火車站前後站商圈、中壢工業區以及高鐵特區，都是近期交易熱區，這些熱區的共通點，都是有交通可供通勤便捷且生活機能完整的區域。

不過內政部提醒想買房的民眾，不論房貸利率的高低，房貸屬於長期支出負擔，購屋前應審慎做好財務評估，應將寬限期到期或利率上升之貸款負擔一併納入考量，不要因為低利率的誘因而衝動購屋，宜審慎評估長期貸款負擔能力。

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