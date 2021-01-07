英國變種病毒讓人超緊張 生技股還行嗎？ 留意這些「無人聞問」績優股

【撰文 呂玨陞】

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情衝擊，造成全球確診人數激增，引發生技醫療相關需求，疫情在短期內無法解決下，推動投資人追捧相關的防疫類股，包括醫藥、檢測、疫苗、原料藥股等類股飆漲，成為2020年上半年資本市場盤面最熱門的族群。

雖然2020年夏天一度受到溫度壓制，疫情稍稍好轉，但是一進入寒冬，潛伏下來的病毒又開始作祟，英國等地陸續發現變種病毒、日本的單日確診案例也突破4千例，世界各地的疫情再次四處蔓延開來。

台灣防疫表現雖優異，但是2020年12月在繼253天後的首個本土案例確診過後，台股資金湧入新藥、疫苗、檢測、口罩等生技防疫類股，這也讓今年大起又大落、沉寂一陣子的生技股再次甦醒。

然而，這樣熱鬧的榮景也只有短暫燒了一天，隔天浪潮迅速退卻，生技股現在是否還有投資價值，理應回歸投資的基本面。

在股價漲多過後，投資股票還是應著重「長期獲利」與「穩定成長」，只要能夠繳出獲利、成長的成績單，即使經歷漲幅拉回修正，股價遲早會展現該有的價值。

因此，趁著獲利穩定以及持續成長的生技公司，目前本益比偏低的時候進場，或許仍會有不錯的報酬率。

從篩選出來的個股當中，可以看出還是以醫材、醫美等相關類股基本面的表現較為突出。反倒是2020年第二季火熱的防疫、檢測類股，在2020年下半年營收逐漸走下坡，表現甚至不如2019年同期。

豪展營運有望攻頂

杏昌積極擴大產品線

不過，在防疫類股中也有營運持續成長的企業，體溫檢測起家的豪展（4735）不只是旺一、兩個季度，事實上，豪展2020年以來營收表現相當不錯，直到第四季，營收表現仍不亞於上半年。

2020年3月疫情爆發以來，豪展自5月起已連續7個月營收創新高，11月單月營收3.65億元，甚至比疫情爆發的第二季整季營收3.58億元還要高，第四季營運表現仍有機會攻頂。對比豪展目前的本益比是2020年以來最低的10.48倍，全年營收出爐後，豪展或許還有上檔空間。

醫材方面，還有銷售血液透析（俗稱洗腎）產品的杏昌（1788）近年來跨入牙科、心血管材料等不同領域，積極擴大產品線，成績也呈現在營收表現之上，2020年前11月營收年增5.42％，維持穩定成長的格局。

值得注意的是，杏昌是少見配息穩定的生技股，現金股利發放率連續5年超過8成，發放股利毫不吝嗇；除了發放率高，杏昌獲利能力也穩定，自2014年以來，都能配出超過5元的現金股利，近3年甚至都能配出6元的現金股利。

杏昌2020年前三季EPS6.58元，已經接近2019年的6.91元，若以2020年的成長趨勢與股利發放率估算，2021年有機會配出超過6元的現金股利，是可以長期關注的高現金殖利率股。

軒郁一條龍衝高毛利

旭富訂單受影響待觀望

至於醫美產業，美妝廠軒郁（6703）2020年前11月營收12.40億元，年增超過4成，11月單月營收高達2億元，創下單月新高紀綠，前三季EPS5.57元已超過2019年全年EPS。

截至2020年，軒郁旗下已經發展出6個品牌，針對價位與功能品牌定位明確。除了美妝保養品的自有品牌之外，軒郁還有「iQueen」愛女人購物網的電商通路，約能貢獻3分之1的營收。

在品牌與通路兼具下，軒郁不只可以提供一條龍式的服務體驗，還能減少通路商的剝削，2020年第三季毛利率已經超過70％，營運的表現持續看好。

在2020年營運表現亮眼的生技類股當中，比較需要注意的是原料藥廠旭富（4119），因先前發生的一場工廠大火，燒毀了工廠產線與2.5億元的製成品存貨。

即使旭富受到火災影響的存貨金額不大，但是復原期難以估算，2021年的接單排程還需要通過藥證與GMP查廠等要求，並非重建完成後，就能順利接單生產。

根據旭富公開資訊估計，截至2021年第一季，大約6億元的訂單會受到影響，必須向客戶取消或遞延交期，至於是否能在重建後馬上拿到訂單，對旭富來說也是未定之數。想趁著旭富意外低價進場的投資人，或許等到2021年第一季後再關注也不遲。

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