為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

【撰文 黃健誠】

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

但出生貧困家庭、最後靠投資理財翻身，還達成多個人生目標的的楊倩琳，對此卻有不一樣看法。

她認為，小資族不該放棄買房夢想，反而該把買房當成人生目標，因為有了目標，才有按部就班達成目標的動力，最後發現買房沒這麼困難。

由於房價過高、薪水凍漲，社會上漸漸出現三拋世代，意即「不婚、不生、不買房」。

楊倩琳說，就算拋棄了人生最大夢想，生活也不會因此更好，所以用買房來當成人生目標，才有動力開始學習投資理財。

她以自身經驗指出，她為自己訂下5個夢想，包括環遊世界、拿到博士學位、出書、在偏鄉學校設獎學金、2020年時有足夠退休金等，如今都一一實現，關鍵就在先有了可達成的夢想，一步一步思考規劃與實行。

繳房貸更勝於繳房租 用「三宅一生」設定買房目標

對於買房，楊倩琳強調，如果租房都要繳房租了，若能存到頭期款，再將原本所繳房租拿來付房貸，也猶如強迫儲蓄般累積資產。

不過，買房前需要規劃可實行的夢想計劃，以人生階段而言，一生大致會經手三間房屋，因此買房這件事可採「三宅一生」的策略來規劃。

楊倩琳解釋「三宅一生」的概念時指出，買房通常不會一次到位，總是先求有再求好，所以她將人生買房的階段分為「一便、二保、三舒適」。

也就是，買下人生的第一間房，要買的是「便利性」；第二間房著重的是「抗跌保值性」、第三間房則是重視「舒適性」。

楊倩琳提到，這三間房子分別代表人生三個階段，分別是處於單身同居的25到35歲，在首購房子居住約5到8年；

第二階段是35歲到45歲，處於新婚或小家庭，居住時間約5到12年；

第三階段是45到55歲，此時家中已是大家庭或退休狀態，居住時間可能從10年到老後都有可能，因此要講求舒適性。

她分析，在第一個階段由於是首購宅，通常是暫時性居住，挑選交通便利性佳、好路段、好格局的物件，才有利保值，對於日後脫手換房會相當有益處。

第二階段買的房子，要考量此物件10到20年後的轉手性，最好能夠抗跌保值，因此挑選學區、生活機能佳的地段，在未來自住、投資或出租市場，都是很熱門的物件。

在第三個階段，由於自己逐漸邁入老年、購買力也最強，比較講求生活品質及舒適度，買房目的也可能是讓孩子有更大成長空間、為子女置產，或是換一個自住舒適的退休宅。

考量這些條件，最好考慮可以增值的地段，如生活機能完善的蛋黃區、發展空間大的重劃區等。

要買人生第一間房 先遵守「三大原則」

上述「三宅一生」的原則，可成為人生規劃買房時的策略，對於小資族計劃購入人生第一間房，楊倩琳建議，有三個原則可以遵守：

第一，先確認未來5到10年的生活需求，例如先規劃這間首購房打算住多久、住家附近生活機能需要什麼、期望的大小坪數、位在哪一個區域，將對於這間房子的期待，清楚地羅列出來。

其次，如果未來3到5年間規劃買房，這期間至少要看100間以上房子，累積了解物件好壞及社區品質判斷的經驗，否則若沒常看房，很容易被樣品屋迷惑，且在看房時也能給自己對於未來的憧憬。

第三，看房看得多了，把喜歡的房子紀錄下來，拿來做各項評比，且看房的四個時機最好都看過，分別是白天、晚上、假日、雨天等，這樣才可以更清楚房子的狀況。

不過，想買房也需手中的自備款足夠才得以實現。

對於自備款不甚寬裕的民眾，楊倩琳建議，如桃園近年來交通建設不少，未來發展性也不錯，若可使用替代性交通方式，不見得非得住在雙北，且在桃園一坪20多萬元子選擇也蠻多，不像中永和每坪至少40、50萬元以上，價格相對親民得多。

楊倩琳說，挑房時要記得「3高1低」法則，就是高便利、高抗跌、高增值及低總價。許多新興重劃區就符合上述條件，且附近若有提供就業機會的園區，也會相對抗跌。

只是考量未來換房時，舊房子的脫手性，楊倩琳提醒，若一個重劃區的量體太大，可能投資客會不少。一旦投資客多，未來脫手較困難，因此挑房時也需記得避開量體過大的重劃區較適合。

最後她提到，買房子就是先求有再求好，若能訂下一個買房的目標，小資族就能開始以此目標學習如何規劃投資理財。

未來若存到頭期款買到房子後，也會開始有安定的感覺，並且發現人生有值得努力奮鬥的目標。

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