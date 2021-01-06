從鄉民到戰友！《孤味》製片人劉宛玲、陳郁佳 靠吵架吵出破億國片

【文 / 倪采彩】

劉宛玲感性，擅長故事開發；陳郁佳理性，擅長財務控管，兩人從網友變成合作夥伴，理性與感性的結合，締造《孤味》破1.88億元票房佳績。

父親往生後，三姊妹和母親為了爸爸的身後事召開家庭會議，小女兒直接將炮火指向母親：「蔡阿姨對阿爸是真心的，同樣是女人的心情，妳不能了解嗎？」沒等媽媽回應，個性像極母親的二女兒就要小妹不懂事就別亂說。

這是電影《孤味》中的場景，也是寫實而無奈的家事日常。電影中飾演堅毅母親的陳淑芳，靠著精湛演技拿下金馬影后，電影票房更已破1.88億元，坐穩2020年國片票房之冠。

執導女人戲的導演是個男人許承傑，《孤味》原是他就讀紐約大學電影製作研究所的畢業製作，雖然2017年劇本入選了金馬創投會議，但半個投資方也找不著，沒想到兩位重要的女人加入了團隊，才讓電影動起來了。

她們是「彼此影業」共同創辦人劉宛玲、陳郁佳。在《孤味》之前，劉宛玲曾在香港製片人張家振公司負責開發製作總監，期間擔任馮德倫執導的《俠盜聯盟》、高以翔主演的《情遇曼哈頓》聯合製片。2018年中國導演周全執導的首部劇情長片《西小河的夏天》，則是她創立彼此影業後的第一部製片作品。

娘子軍籌錢有撇步 讓剪接大師破例接案 迎來千萬輔導金

台灣投資方向來是看資論輩的。為了尋找資金，前輩背書格外重要，2018年4月，劉宛玲和許承傑帶著《孤味》劇本，找上江湖人稱「廖桑」的剪接大師廖慶松。

這位不接非弟子電影的老前輩，毫不客氣批評《孤味》短片剪接手法太過西方，主角情感無法好好被訴說，就像在拒絕邀約。當他們摸摸鼻子準備閃人時，廖桑卻突然說：「好啦，意向書拿來！」破例擔任監製。有了這份監製意向書，《孤味》才申請到國片輔導金1千1百萬元。

一切的開端就是這1千1百萬元，許承傑說：「她們倆分工明確，宛玲主導故事開發、Tiffany（陳郁佳）主管財務、公關和行銷」，從這桶金起，兩個女人步步為營，拍這部片，只許成功，不准失敗。

在《孤味》合作之前，劉宛玲、陳郁佳素昧平生。陳郁佳是學霸，台大財金系畢業後到香港瑞銀證券（UBS）上班，然而股市漲跌縱然刺激，卻少了人味。她記得，同事下班後仍緊盯K線、觀察股市起伏。「只有我下班後衝電影院。」

電影裡的故事帶領陳郁佳看到書本、數字以外的世界。意識到自己缺少對金融界的熱情，香港工作1年，她毅然決然辭掉人人傾羨的高薪職位，到美國學電影。

同樣是學霸背景的劉宛玲，在台大中文系畢業後，隨家人移民至加拿大。單眼皮雙眸下的劉宛玲有著文人氣息，大學時期跑透各大影展、加入台大電影社。「導演蔡明亮當年到學校，我們還幫他賣過《你那邊幾點》的票。」移居後，她轉而申請到美國電影學院製片系藝術創作所深造，確定走向電影的路。

2012年，陳郁佳為了出國讀書，在電子布告欄PTT的留學板，一一發信給網友，詢問赴美念電影相關科系的疑問。劉宛玲收到陳郁佳邏輯完整、思考有條理的站內信，立刻主動回信，和她分析電影除了眼睛看到的導演、編劇、演員，產業的背後更需要有懂得財務控管、資金掌控的人才，建議陳郁佳申請念MBA，日後仍可進入電影產業。

不死心的陳郁佳依舊朝電影學系申請，連續吃了好幾間閉門羹才改申請MBA，一試就中。反倒是文科背景的劉宛玲，多年來想申請念商管學院都不成，「我們兩個的組合很互補，彼此身上都有各自想擁有且缺乏的部分。」

電影是美麗幻夢，但電影製作是現實中的細活兒。兩人在地球兩端討論的同時，彼此「英雌惜英雌」，2017年決定攜手成立彼此影業公司，從當年的PTT網友，一路變成朋友，進而成為合作夥伴。又因為陳郁佳和許承傑為舊識，兩人再從合作夥伴成為《孤味》的製片人。

回到《孤味》誕生的故事，獲得廖桑奧援，電影看起來有了前進的譜，事實上，這卻是更多難關的起點。拿到輔導金後，劉宛玲、陳郁佳拿著投資損益表、劇本四處敲門，卻最常聽到投資方說：「主角是70歲的阿嬤，對觀眾有什麼吸引力？」或者對當時還沒拿到金馬影后的陳淑芳、謝盈萱主演有疑慮。

不過許承傑從劇本一開始就確定非謝盈萱不可。「我看到她從劇場轉向影視的過程，彈性很大，也願意傾聽。」陳淑芳更是許承傑從《孤味》短片就一起合作。後來81歲的陳淑芳以本片奪下首座金馬影后，謝盈萱在《孤味》上映前兩年以《誰先愛上他的》奪金馬影后，證實許承傑的眼光。

然而電影沒錢就是無法開拍，原本設定2018年中拿到輔導金，12月開拍，但團隊到八月都還找不到剩餘的資金。在台灣經常聽到導演拿房子抵押拍片，「我和導演討論過，絕對不能借錢拍一部片。」劉宛玲說，她參與過美國的案子，「他們可以拿合約借錢，但不會拿個人的信貸借一筆錢。」

後期，劉宛玲找上投資過《血觀音》、《老大人》的中環娛樂總經理吳明憲，這兩部都描述家庭，也都有賺錢。吳明憲認為，《孤味》雖然是以台灣女人為主軸，但精神卻具有普世性，於是又找了秀泰影城一起投資，再加上陳郁佳引進海外Midori International Holdings Limited控股公司，4千萬元的經費總算到位。

閨密不怕起口角 除了「準時收工」報帳、主打歌都能吵

搞定了資金，拍攝期間劇組密集工作也帶來不少摩擦。負責財務管理的陳郁佳要求劇組使用她設計的報帳表單每周報帳，引來劇組反彈。劉宛玲幾度為此和陳郁佳爭吵，像極了《孤味》母女討論事情的方式。「我們不怕吵架，遇到問題，唯一能做的事情就是溝通。」劉宛玲說。

許承傑身為劇組少數的男性，談事情喜歡直來直往、不迂迴，吵架雖不是他喜愛的溝通方式。「但吵架有時的確能把問題攤開。」他指出：「只要大夥都是為了製作好，中間的過程都沒有關係。」

像是原先鎖定柯智豪量身編曲的〈孤味〉為宣傳主打，但陳郁佳從市場角度分析，認為飾演二姊、擔任監製的徐若瑄演唱〈別人的〉傳唱度較佳，一聽就能記得，觀眾在看電影前就能被吸引。陳郁佳解釋：「〈孤味〉很好聽，但從行銷角度來看，要看過電影後才會有感。」許承傑、劉宛玲最後也認可。

在《孤味》上映前，團隊歷經數次來回爭辯與討論，唯一毫無爭論的共識在於「準時收工」。「我們確實做到拍六天休一天，一天12小時內就收工。」劉宛玲、陳郁佳語帶驕傲地說著她們的堅持。

劉宛玲認為：「時間不是無限運用，時間就是成本。不休息才可能會花上不必要的成本。」殺青時，她們被譽為「天堂劇組」，這份榮耀也展露在她們上揚的嘴角。

電影總是映照真實人生，劉宛玲說：「我很喜歡三姊妹和媽媽在家裡吵架的那場戲，很像我跟媽媽吵架的樣子。」銀幕前，陳淑芳、謝盈萱展現演技，銀幕後，劉宛玲、陳郁佳運籌帷幄，軟的硬的、感性和理性交織了起來。

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