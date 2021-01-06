別小看每月幾千元投資！外商投信總座用這招 為子女存到100萬

【文．林韋伶】

瀚亞投資台灣區總經理王伯莉投入金融業已近30年，是國內少數同時待過銀行、保險與投信業的總座。

談起過去年輕時的投資經驗，她其實也跌過跤，一次就賠掉數個月的薪水，在調整投資心態與原則後，現在的她對理財規劃則有一套「種水果哲學」。

王伯莉初出社會時，曾犯下投資人常見一項大忌，就是在經驗不多且沒有認真了解商品的情況下，聽朋友介紹就將資金投入一檔美國未上市公司發行的認股權證基金。

王伯莉回憶：「當時市場上這種基金很熱，強調能有幾十%的報酬，結果這次的投資讓我賠掉好幾個月的薪資，真的很痛。」

經過這次慘痛的經驗，王伯莉往後在出手前一定會弄清楚這項商品究竟投資的是什麼、風險在哪、變現性如何，且發展出自己的一套「種水果哲學」。

投資就像種水果，好好規劃才能四季都有收成

「如果每季都想要有水果吃，從播種的時候就要規劃好，哪些水果在哪個季節可以收成；投資理財也像種水果一樣，為了不同的資金需求，要將口袋分為短期或長期資金，一年內的短期資金流動性要夠高，可以放三、五年或是十年以上的資金也要放在不同口袋裡。」這就是王伯莉的種水果哲學。

在金融產業30年，看過這麼多的保險與投資商品，王伯莉自己的理財做法卻非常簡單，「我沒有太多理論或偉大的方法，就是靠定期定額投資，因為我也是上班族，一路上跟大家都一樣，在收入慢慢增加的同時，也多了照顧家庭、子女教育等支出，定期定額投資對我來說才是最好的方法。」

定期定額買基金，王伯莉用10餘年為子女存到一桶金

以王伯莉為子女規劃理財為例，她在兒女幼稚園時就帶著他們去開戶，每個月定期定額買入全球股票型基金，她開心分享：「只要投資時間長了，多半都不會虧損。不要小看那每個月的幾千元資金，經過十多年後效果顯現，已經幫他們累積了一桶金（100萬元）。」

正因為相信「平均成本」的效果會讓長期投資的勝率提高，王伯莉不會每天盯著基金表現看，儘管她仍會在市場大跌時感到害怕，但仍謹守停利不停損的原則，遇到獲利2成以上就會考慮將獲利贖回，轉換投資不同標的，遇到市場跌幅較深則會視資金情況多買一點。

至於自己的退休規劃，王伯莉自評為相對積極的投資人，目前資產配置大致為股七債三，投資的方法同樣也是定期定額扣基金，近5年來基金報酬率大約有20%至30%。

退休規劃應何時啟動？王伯莉：最晚40歲前一定要開始

王伯莉也建議投資人：「退休一定要及早開始規劃，最晚40歲前就要開始想。」她認為20歲的年輕人可能因為規劃買房、子女教育資金比較不足，要他們為退休做準備實在不容易，但到了40歲，離真正退休最少還有10到20年，還來得及做準備。「在40歲前，一定要強迫自己為退休做規劃，如果總是想『過一陣子再說吧』，時間一年一年過去完全回不來，喪失時間價值非常可惜。」王伯莉這樣說。

另一方面，市場上有很多投資人偏好配息型標的，王伯莉認為這樣會讓投資效果變差，她建議：「配息型商品較適合已退休的人，他們因為沒有收入而需要配息收入，但還在工作的人應該選不配息的商品，才能享受到複利效果。」

想要每季都有水果吃，播種時就該規劃好分別在春、夏、秋、冬可以收成的水果，投資理財亦然，針對不同時期的資金需求，也該有適合的短、中、長期資金規劃。

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