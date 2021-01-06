台積電傳赴東京設先進封測廠 外資因三大利多、股價上看650元

【文．林韋伶】

媒體報導在日本政府力邀下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠；對此，即將於下周舉行法說會的台積電僅回應：「因適逢緘默期，台積公司不便於法人說明會舉行前回應此議題。」

台積電是否赴日設先進封測廠還沒譜，但外資光看到三大利多，就將台積電股價目標價喊上650元，台積電今日午盤股價以微幅上漲不到1%回應。

事實上，日本政府對台積電招手已經不是第一次，根據日本媒體在2020年5月的報導就曾指出，日本經濟產業省力邀台積電與美國英特爾赴日設立生產與開發據點，以期促使日本半導體材料與製造設備廠返日投資，阻止產業空洞化。

傳將赴日設先進封測廠？台積電：適逢緘默期不便回應

儘管台積電因處緘默期無法對訊息做出回應，但媒體預料台積電與日方將在近期簽訂合作備忘錄，並對外宣布這項合作案，雙方在日本將以各出資一半的架構，在日本設立台積電於海外的第一座先進封測廠。

除了這項有待台積電於法說會上進一步釐清的重磅消息外，在外資的眼中，台積電已經有了三項讓股價還有兩成上漲空間的利多可期。

利多一、比特幣狂飆

日前比特幣一度衝破3.4萬美元，根據過去比特幣狂潮的經驗可知，當挖礦潮掀起時，市場對特殊應用積體電路（ASIC）的需求就會增加，台積電便有機會因此受惠。

里昂證券就分析，原本市場擔心蘋果iPhone A14晶片可能砍單，但目前看起來就算出現空出來的產能，預估也將由特殊應用積體電路需求補上，再加上台積電5奈米製程的良率不斷提升，且目前28奈米製程的產能利用率再衝上破百的超高水準，台積電更有空間調整產品組合，預估2021年首季台積電營收若以美元計算，可望出現微幅季增，而在獲利的部分，也將優於預期。

利多二、英特爾大單將臨

另一項利多則是先前已經有風聲，但至今仍未定案的英特爾大單。在英特爾於2020年下半年透露7奈米製程考慮委外代工後，市場紛紛議論最有可能吃下肥單的就是台積電，且如果連7奈米都卡關，英特爾要在5奈米甚至3奈米製程扳回一城的機率低，台積電將是其中一個主要的受惠者。

里昂證券預估，英特爾將在近期公布晶片委外由台積電代工的消息。摩根大通也分析，英特爾將3奈米製程也委由台積電代工的機率增加，預估可能在2022年尾巴開始對營收有貢獻，再加上台積電原本就跟大客戶蘋果、AMD、高通與聯發科有很好的默契，霸主地位難以撼動。

利多三、紅色大軍競爭降低

最後，在可能風險的部分，過去市場擔心中國砸錢發展半導體，紅色大軍壓境將對台積電造成威脅，但摩根大通分析，如今因中美貿易戰打得正火熱，中國半導體產業發展受限，來自中國的威脅因此已逐漸消退。

摩根大通認為，相較之下，近期唯一的風險應該算是庫存修正，但從市場需求端來看表現都還算健康，因此威脅應該不大。

就因為上述利多，一直以來喊台積電目標價衝第一的里昂證券再度喊出最高價，看好台積電股價衝650元（原目標價600元）；摩根大通也將台積電股票目標價由570元提高到620元。

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