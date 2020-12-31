2家醫材隱形冠軍即將掛牌上櫃 大股東曝賺18倍的投資心法

【文．林宏文】

即將於元月份掛牌上櫃的亨泰光(6747)及台微醫(6767)兩家公司，都是國內具備經營特色的高階醫療器材公司，其中亨泰光是擁有台灣及大陸多張許可證照的塑形片隱形眼鏡公司，台微醫則是已取得美國FDA、歐盟及台灣證照的植入脊椎高階醫材公司。這兩家具備利基型競爭力的醫材公司，大股東都是能率亞洲資本創投基金，預料也將為2021年生技醫材產業增添更多柴火。

亨泰光是一家很老牌的近視防控隱形眼鏡公司，成立於1976年，比過去的生技股王精華光學還要早10年。

不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，亨泰光專精以光學設計來提高視覺效能，為達到「近視防控」效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，其中，學齡兒童或青少年近視防控所用的「夜戴型」角膜塑型鏡最為大家所熟悉，是現階段的主力產品。

「客製化」隱形眼鏡、取得中國證照 亨泰光建立產業護城河

由於亨泰光產品屬於特殊功能的「客製化」隱形眼鏡，因此進入門檻較高，除了製程技術障礙外，也需要取得醫療器械上市許可，至於銷售通路也以大型醫院或眼科診所為主，需要和醫療院所建立長期信賴關係。

此外，在中國大陸要取得三類醫療器械證照難度頗高，但至今發出10張許可證照中，亨泰光就取得2張，因此去年大陸營收比重已達55.8%，預料在大陸市場持續成長下，明年又有新的近視控制鏡片產品上市，會成為明年營運的主要動能。至於在台灣市場方面，除了「夜戴型」角膜塑型鏡，今年也推出首款客製化矽水膠軟式隱形眼鏡產品，未來將持續耕耘這塊新市場。

至於台微醫則是台灣第一家脊椎微創高階醫材公司，主要產品聚焦於高附加價值的脊椎手術用醫材產品，創立至今11年，初期以投入研發為主，至今則有多項產品取得歐盟認證，並獲多國上市許可。

台微醫的椎體撐開器與骨水泥已在今年上市，目前供貨給教學醫院及多家區域型醫院，今年前11個月營收0.91億元，預計明年有機會持續成長。在營收比重方面，脊椎骨融合手術產品占88%、椎體塌陷手術產品占10%，器械等其他產品占2%，銷售地區目前以國內為主，佔八成左右。

台微醫董事長梁晃千表示，旗下產品明年將打入多家大型醫院，並取得越南醫療院所標案，預期2021年有機會完成授權，並分階段取得授權金，全年營收將優於今年。

此外，未來除了投入脊椎手術周邊醫材外，台微醫也希望帶動手術方式創新，持續降低醫療風險。

投資案獲利2至18倍 能率亞洲資本準備成立新基金

對於亨泰光及台微醫兩個投資案，能率亞洲資本目前大約各持股3.5%及10.5%，均是主要法人股東、並擔任董事，帳上已有數倍獲利。能率亞洲資本總經理游智元表示，醫材產業的投資時間長，需要花很長時間與團隊一起努力，能率亞洲這兩個投資案都已入股多年，如今終於看到開花結果。

能率亞洲資本是由董事長董俊毅、總經理游智元及多位投資團隊組成，目前旗下有能率壹創投、能率亞洲資本二個基金，投資團隊迄今總計累積130億元投資案，其中有30件獲利在2至18倍之間，近期也將成立能率亞洲資本II基金。

此外，能率壹創投由胡湘麒領軍，專注於併購日本汽車電子中小企業，能率亞洲資本則是以投資傳產轉型及生技醫材為主，觀察全球及台灣產業發展趨勢，未來新基金能率亞洲資本Il 將聚焦投資傳統產業轉型、自駕車及新能源車、醫療大健康等三大領域，投資金額分別為10億元、8億元及8億元，大約是四成、三成、三成的比重。

游智元也分享能率亞洲投資醫療大健康產業的經驗，迄今能率亞洲資本已陸續投資台康、台微醫、慧誠智醫、亨泰光及美萌生技等公司，大部分都擔任領投人，並在董事會中扮演積極協助的角色，如今除了亨泰光及台微醫預計在2021年初上櫃外，台康及美萌於2020年上市及興櫃，至於慧誠智醫也規劃在2021年邁向資本市場。

游智元認為，台灣生技醫材產業多數是小而美的企業, 有卓越的技術及優質的團隊，加上台灣有全球數一數二的醫療水平，確實有機會培育出世界級的公司，在協助這些中小型生技醫材公司時，能率亞洲資本會關注以下四個重點。

首先，要讓醫生及醫院等客戶先滿意公司新創醫材公司提供的產品及服務；第二，是透過服務醫療體系過程，設法將其產品導入醫院體系等重要通路；第三，協助整合更多資源，例如ICT及人才，導入更多產品進醫療體系；第四，則是協助醫材公司找到更多資金，讓企業可以進軍全世界。

例如，亨泰光先在台灣站穩腳步後，之後透過外部資源協助其跨入中國大陸，包括與大陸最大眼鏡通路合作。

此外，還透過創投股東能率亞洲資本的協助開始與異業如慧誠智醫合作，提供多元化的精準驗光服務，也引薦進入東南亞高階醫療院所通路，擴大其市場規模。

生技醫材一旦成功 報酬率相對資通訊產業穩定

至於在台微醫的部分，早年是透過工研院及鐿鈦的合作，將工研院研發的產品商品化，開發出全球頂尖的脊椎植入物醫材，並陸續取得專利及醫療認證，能率亞洲資本加入後就在董事會中協助建立公司制度及銷售模式等的建立，不斷調整營運模式後，達到一家具國際競爭力的創新醫材公司。

至於專注投入發展智慧醫院的慧誠智醫公司，目前已將軟硬體等智能服務陸續導入各醫療院所，並與資通訊大廠合作開發更多商品如機器人及智慧藥櫃等。

另外、能率亞洲資本也協助引進更多外部資金，例如慧誠近期完成新一輪募資，股東包括工業局、英業達、鐿鈦及中華電信等，並且透過更多小型企業的收購，藉以擴大營業規模，讓服務更加多元化。

在創投產業服務24年的游智元，也比較生技醫材與資通訊產業的特色。資通訊產業成功關鍵在於選對市場及優質團隊，通常能替股東創造優厚的投資報酬率，但資通訊產業通常好光景只有1至2年，因為科技產品變化太快，在不斷更新進步下，若新創IT公司研發腳步稍慢，就會失去競爭優勢。

至於生技醫材公司要成功少則3至5年，多則10年以上，但若能佔有一席之地，多數都能穩定成長，且報酬率相對穩定豐厚。

至於投資醫材產業的成功關鍵一樣是市場及團隊，技術是基本要素，資金充沛也很重要，但決勝點在通路的佈建，而通路決勝關鍵在醫院人脈、醫療專業及長時間驗證，這應該是投資生技醫材產業最重要的因素。

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