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陽明、華航、長榮在Q4台股人氣最旺！本季爆紅前十檔 竟沒台積電

聯合新聞網 / 今周刊
圖為陽明海運貨櫃輪。（本報系資料庫）
圖為陽明海運貨櫃輪。（本報系資料庫）

【文．劉煥彥】

第四季台股大風吹，坐冷板凳非常久的傳產股，終於超越之前漲勢凌厲的電子股，成為最新人氣王！

擁有百萬下載次數的Yahoo奇摩股市App統計，若將第四季台股個股的瀏覽量與第三季相比，在本季瀏覽量成長幅度的前十檔台股，就有陽明（2609）、華航（2610）及長榮海運（2603）等三家海空運業者進榜。

這與第三季台股人氣榜是由二線科技股及生技股當家的局面，有非常大不同。

陽明海運受惠三大利多　本季拿下台股人氣王

Yahoo奇摩分析，受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，加上美國黑色星期五、中國的「雙十一」、「雙十二」等年底電商旺季推升貨運需求，使營運一度陷入困境的陽明海運大翻生，榮登第四季十大爆紅台股榜第一名。

排名第三的中華航空，是疫情肆虐下全世界少數仍得以獲利的航空公司，而第九名的長榮海運，股價創下掛牌30年來歷史新高。

華邦電、同致脫穎而出

在本季台股前十大人氣王之中，拿下排行榜亞軍的記憶體大廠華邦電子（2344）今年表現亮眼，因其轉投資的新唐併購日本Panasonic半導體事業部，營收大幅增加，同時受惠產品漲價效益，營運動能持續強勁。

同樣受惠於市場回溫的同致電子（3552），由於中國汽車市場復甦，加上新車款搭載的超音波、影像電子系統出貨量上揚，帶動公司營運，在本季台股十大人氣榜上排名第四。

綠電政策催生受惠股　中興電、國碩受青睞

此外，經濟部修訂用電大戶條款，近300家企業未來五年內需完成設置契約容量10%的綠電。

力圖轉型的中興電工（1513）布局燃料電池及太陽能電廠，成為業績成長動能，國碩（2406）也跨足太陽能電站開發，分別搶下本季台股人氣榜第五名與第七名。

鋼鐵業龍頭中鋼（2002）受到全球市場V型反轉，在第四季重回榜上，排名第八。

半導體股不寂寞　漢磊、日月光動能強

晶圓代工業者漢磊（3707）的化合物半導體業務明顯成長、封測業龍頭日月光（3711）則封裝打線產能全滿，分別為拿下人氣榜的第六名及第十名，不見疫情影響，業績大幅回溫。

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