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貨櫃航運股全面大漲！景氣會持續多久？謝金河這麼說

聯合新聞網 / 今周刊
12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，28日股市上漲81.46，上市上櫃的航運股有11檔漲停。（本報系資料庫）
12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，28日股市上漲81.46，上市上櫃的航運股有11檔漲停。（本報系資料庫）

【文．謝金河】

12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，28日股市上漲81.46，上市上櫃的航運股有11檔漲停。29日台股震盪激烈，三檔貨櫃航運股都震出超級大量，其中，長榮海運成交88.05萬張，成交金額339.15億元，陽明海運成交31.56萬張，成交86.74億元，萬海航運成交21.337萬張，金額53.17億，這是貨櫃航運業史上最狂熱的交易。

如果從整個12月的交易來看，威力更驚人，長榮海運成交637.72萬張，股價大漲56.26%，陽明海運成交298.47萬張，股價大漲110%，萬海成交135萬張，股價上漲12.93%，這是三檔貨櫃航運股史上最大量。

大約在一個半月前，我貼出貨櫃運價飆漲的6個原因以來，貨櫃運輸便成為市場焦點，航運股也成了市場交投重心。這次疫情改變了世界經濟的形態，宅經濟，居家辦公成了主題，疫情也影響運輸的形態，像今年空運特別強勁，三家航空攬貨業者，包括中菲行，台驊，捷迅都出現史上從來沒有過的好成績。最近報載，全球單是疫苗空運就需要8000架次貨機來運送，還有很多搶時間的汽車零配件也紛紛改空運，而貨櫃航運的景氣更是前所未有。

這兩天貨櫃航運股全面大漲，是因為陽明海運公布了11月單月獲利，陽明海運11月營收152.65億元，單月稅前盈利34.24億元，稅後純益27.05億元，Eps0.92元，這給市場帶來強大的期待。

陽明海運在盧峰海的時代連續慘賠，2015年虧損77.22億，16年慘賠149億元，每股淨值剩5.26元，17年減資53.27%，那個時候要增資92.91億元，大家都不願意參加，最後交通部，台灣港務公司，及國發基金進場救援，成為陽明海運三大股東。陽明海運後來找來長榮海運出身的謝志堅力挽狂瀾，穩住陣腳。

9月鄭貞茂次財務專家的身分出任董事長，沒想到遇到史上最強運，現在有法人估長榮海運朋年Eps7.7元，陽明海運7.5元，這個貨櫃運輸景氣會持續多久？沒有人能給標準答案。但投資市場總會一再重演極度絕望到充滿希望的資本遊戲，行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在極度樂觀中毀滅！現在的貨櫃航運股是在那一段？這是關鍵！

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