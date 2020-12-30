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長榮爆歷史天量！台股快速輪動 一表看懂哪些產業可加碼

聯合新聞網 / 今周刊
圖為長榮海運大型貨櫃輪。報系資料照
圖為長榮海運大型貨櫃輪。報系資料照

【文．林韋伶】

近日因股價飆漲而成為投資人熱議話題的航運股今天又有驚人走勢，陽明（2609）再上演亮燈漲停，長榮（2603）則出現單日成交近88萬張的史上單日最大成交量。

台股資金由電子轉戰傳產類股的趨勢愈發鮮明，當台股指數來到高點，類股輪動愈來愈快速，哪些類股還有投資價值？哪些類股應該避開呢？

翻開各家投信、投顧對明年的台股展望，有不少專家都認為當電子股在今年已經繳出好表現的情況下，短期內可以看到資金往傳產或是落後補漲股移動。

其中，相較於2020年股票漲勢主要集中在電子股，2021年開始則可能看見「類股快速輪動」的趨勢。

買股成全民運動，但不代表全民都能獲利

展望2021年的台股表現，群益投顧喊出有機會在第四季上看16800點，但提醒大家儘管買股成為「全民運動」，卻不代表「全民都會獲利」，建議大家「指數放兩邊、個股擺中間，並聚焦績優股與強勢股」。

群益投顧分析，在資金行情與政策偏多推升下，搭上全球科技產業持續成長，台灣科技公司在各領域陸續攻佔世界前三大，台股在2021年還有機會再攻高。但群益投顧也示警，2020年台股市值大幅成長，但並非每個投資人口袋都賺飽飽。

如果以台灣50、中型100加上櫃買50這三項指數的成分股來看，200檔個股中股價表現不如指數的有124檔，股價逆勢下跌的更有62檔之多，跌幅較大的包括：精華（1565）、大立光（3008）、金可-KY（8406）、神盾（6462）與精測（6510）。

估航運旺到2021年，專家：逢低可加碼

想要在2021年於台股市場中淘金，難度當然更上一層，宏遠投顧整理出目前台股六大趨勢產業的景氣位置，並提供投資人加減碼的建議。像是以近期最熱的貨櫃航運類股來說，宏遠投顧看好與水泥、鋼鐵、網通、車用電子與零件、運動衣鞋，以及華為受害股一樣，景氣將從下半年好到2021年，因此若看到回檔建議可以加碼。

此外，宏遠投顧預估，像是智慧型手機與蘋果供應鏈類股，在2021年表現可望轉強，而5G建置、電動車、伺服器類股也是勢頭上的產業，這些族群都可以逢低承接。

不過，以防疫、檢測、耳溫槍、額溫槍、華為受惠股等產業來說，宏遠投顧認為高峰已過，如果看到相關類股股價反彈，建議投資人減碼。

群益投顧則建議，投資人在2021年春天可以留意五大族群，包括：半導體、5G高階手機、電動車、航運以及利基成長股。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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