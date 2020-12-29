星巴克營收連3季衰退！卻計畫再開2萬多家店 為何不擔心虧損？

【文．林信男】

本月8日，星巴克台灣市場宣布，全台門市總量突破500間，且2021年總店數，上看530間；隔日（美國時間9日），美國星巴克（SBUX）母公司也在投資人大會中表示，未來10年，將展店逾2萬家。令人好奇的是，截至上季，星巴克營收已連續3季衰退，為何選在此時，啟動這項展店計畫？

觀察星巴克財報可得知，2020會計年度第4季（截至9月27日），星巴克營收為62.03億美元，年減8.1%；而第2、3季營收，也因新冠肺炎疫情衝擊，分別衰退4.9%、38.1%。

2020會計年度第2至4季，星巴克獲利也是「連3衰」，分別年減50.5%、149.4%和51.1%。儘管如此，星巴克仍於12月9日的投資人大會中，宣布要在未來10年內，執行快速展店計畫，讓全球門市數量，從目前的3萬3000餘家，擴增至5萬5000家左右。

疫苗有利經濟復甦 咖啡需求可望強勁反彈

在新冠肺炎疫情重創經濟的情況下，星巴克為何決定逆勢展店？根據CNBC分析，疫情大流行期間，規模較小的咖啡店，營運狀況多半不佳，有利星巴克這種大型連鎖咖啡店搶攻市占率。

另一方面，由於疫苗問世，2021年經濟可望逐步復甦，星巴克預期，自明年起至2022年，咖啡需求將出現強勁反彈。星巴克財務長葛瑞斯莫（Pat Grismer），在投資人大會上重申對2021會計年度的財務預測，調整後每股純益（EPS）介於2.70至2.90美元

星巴克預估，有望於2023、2024年，實現長期成長目標，調整後每股純益增長幅度約為10%至12%。上述消息傳出後，當日（9日）星巴克盤後股價應聲大漲逾4%；今年以來（截至12月24日），股價累計上漲超過16%，高於標普500指數的14.6%。

咖啡需求將出現反彈的跡象，從美國、中國兩大市場的銷售表現，可見端倪。由星巴克發布的財務資料和相關報導可得知，美國、中國市場上季營收減幅，已分別縮小至9%和3%。

因應消費習慣轉變 外帶專門店、數位支付成展店策略

星巴克營運長布魯爾（Roz Brewer）分析，在品牌普及率較低的地區，星巴克仍有展店空間，且將聚焦「得來速」形式的外帶市場，盼藉此減少某些門市顧客大排長龍的現象。

富國銀行分析師塔爾（Jon Tower）認為，星巴克能否像麥當勞一樣，透過「得來速」形式的優化，提升顧客滿意度，值得關注；預料中國將成為星巴克展店計畫的主要市場，由於中國受疫情影響程度逐漸降低，星巴克在當地的銷售額，可望於2021年首季，迎來正成長。

星巴克預計未來1年，於中國開設600家門市，其中約10%為外帶專門店，且將採取數位支付模式，因應消費習慣的轉變。

除店面形式有所改變外，星巴克的菜單，也有些許調整，部分商品逐步朝「蔬食」路線靠攏；例如，星巴克和植物肉業者Impossible Foods、Beyond Meat合作，推出的三明治；此外，今年在美國中西部推出的燕麥奶飲料，也會擴大推廣至全美市場。

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