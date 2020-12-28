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航運股12月以來最高！散戶還能上車？專家：這些轉折訊號要注意

聯合新聞網 / 今周刊
聯合報記者郭維邦／攝影
聯合報記者郭維邦／攝影

【文．黃健誠】

航運股近期利多消息不斷，貨櫃航運三雄包括長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），受惠近期缺櫃缺艙及國際運價上漲等因素，股價也不斷創下多年新高，今（25）日股價表現同樣強勁，陽明開盤即漲停鎖死、長榮及萬海各有6到7%的漲幅，且成交量都在台股前20名。

對於未來航運股是否能持續走揚，有分析師認為，國際運價受惠疫情後需求谷底回升而持續上漲，已呈現供不應求的態勢，運價的強勁漲勢將可望延續至2021年第一季，因此對於航運股的多頭行情樂觀看待。

受惠國際運價、需求強勁　航運股還會持續走揚？

航運股的股價持續走揚，如長榮2007年來新高、陽明股價創2011以來新高、萬海則是1998年6月以來新高，表現相當強勁。

日盛投顧襄理蕭森寶對此分析，最大的原因仍是受惠國際運價強漲緣故，且明年全球航運需求預估成長4%、供給成長3%，在產業結構上有些供不應求的趨勢，因此有機會支撐明年展望，對於航運類股持樂觀態度看待。

貨櫃航運三雄近期股價表現。（資料來源：台灣經濟新報、製表：黃健誠）
貨櫃航運三雄近期股價表現。（資料來源：台灣經濟新報、製表：黃健誠）

蕭森寶指出，從2020年上半年起，受到新冠肺炎籠罩全世界的影響，航運需求因封城等因素一度掉到谷底，但後來因為如iPhone 12出貨、居家辦公帶來的筆電需求等，讓航運需求谷底翻轉，但因為上半年貨櫃航運關閉部分供給量所致，在需求開始暢旺時，換成航運供給開不出來，再加上原物料需求、缺櫃缺艙等因素，讓短期運價連翻上漲。

目前看來，至少要到2021年第一季後，運能供不應求才有緩解的機會。

需求暢旺導致運價大幅攀升，同樣推升航運股股價，蕭森寶說，航運貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等，目前就長期的營運面來看還算相對穩定的狀態；就投資角度而言，在短線上仍呈現多頭格局。

不過，他建議投資人可持續觀察2021年第一季是否還有缺櫃情形，也要觀察營收是否持續成長，做為投資的依據。

蕭森寶提到，以長榮股價的線型為例，在短期均線上都有所支撐，如果投資人以波段偏多方思考，只要不跌破5日或10日的短期均線，都還有機會創新高。

但是，若2021年第2季缺櫃缺艙的情形緩解，國際運價可能開始橫盤整理，屆時航運股漲勢不會這麼強勁，也需持續觀察是否會影響營收表現。

航運股漲幅大　投資人未來應注意這些轉折訊號

蕭森寶認為，2021年航運股的變數在於需求是否能持續，或是供給暴增導致航運需求從供不應求轉變成供過於求。

因此，建議投資人觀察航運股股價時，若是跌破5或10日的均線時，或是航運股利多消息不斷，股價卻無法持續創高時，可能就要注意多頭趨勢是否開始扭轉或利空出盡，進行較保守的操作。

航運需求至2021年第一季前，看似持續暢旺，是否適合投資人進場？啟發投顧副總經理李永年表示，目前航運股的漲幅相當大，在短線上並不建議投資人現在進場去追價，但是，若股價有暫時拉回時，則可考慮進場布局。

李永年說，若以本益比去算的話，長榮、陽明等航運股應該還有 1到2成左右的上漲空間，因此若股價有回檔1成時，會是不錯的承接點。而目前手上已持有航運類股的投資人，如果碰上巨量不漲或是巨量下跌，可能要暫時脫手，採觀望保守的態度操作。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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