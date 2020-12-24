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接班900多天！台積電股價漲逾123％ 劉德音、魏哲家如何造就盛世光環？

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。路透
台積電。路透

【文．今周刊編輯團隊】

2018年6月5日，張忠謀退休，劉德音接任董事長，魏哲家擔任總裁一職，台積電正式進入劉、魏共治時代。兩人接班迄今，正好迎來台積電一輪新盛世。

劉、魏兩人正式接班這900多個日子以來（從2018年6月5日至2020年12月10日），台積電股價上漲123.5％，換算之，市值增加了7.5兆元新台幣之譜。股民也更樂於擁抱台積電，劉、魏接班前，台積電股東人數為34萬9991人，最新的統計數字是57萬8777人，900多天內，增加了近23萬人。

接班900多天來的亮麗成績單，功勞應該還不能完全算在劉、魏兩人頭上。台積電大幅拉開與競爭對手的差距，10奈米算是關鍵之役。2014年時，台積電在製程上，還不到領先群倫的地步，因為，前面還有個英特爾。張忠謀領軍的台積電，制定出以時間換取空間的戰略，研發採兩班制，即所謂的「夜鷹行動」。

馬不停蹄日夜地趕進度，不僅讓台積電多了「一倍」時間研發先進製程，其次，每個世代的製程研發，比如說在研發10奈米，也同步展開研發7奈米、5奈米，並交由不同研發團隊進行。這種與時間賽跑的鬥志，被認為是台積電製程技術超車英特爾，並拉開與三星電子半導體差距的關鍵。

劉、魏兩人延續張忠謀「天下武功、無堅不破、唯快不破」的經營風格，接任以來，大手筆購地、蓋廠、擴充研發人馬。台積電2019年資本支出達150億美元，2020年160億美元，持續寫下歷史新猷，並決定在新竹寶山興建研發中心、招募8000名研發人員，進行2奈米先進製程研發，更宣布全體員工加薪20％。

大手筆購地蓋廠拚研發　至少等兩年才見成效

台積電的實力是毋庸置疑的。放眼全球，競逐7奈米以下半導體先進製程的公司，僅剩下台積電、英特爾與三星。英特爾因為10奈米製程（相當於台積電7奈米）良率與量產問題遭遇逆風，並遲遲無法有效解決，眼看著原本獨霸的PC與伺服器晶片市占率，被與台積電合作的超微（AMD）趁機攻城掠地，導致英特爾2020年也鬆口，考慮將晶片製造外包，台積電幾乎訂單在握。

台積電在7奈米以下真正硬碰硬的對手，剩下韓國三星。然而，從7奈米的晶圓代工市占率觀之，台積電以75％遙遙領先三星。5奈米2020年進入量產，3奈米也規畫後年（2022年）加入量產陣營，與三星的領先距離愈拉愈大。

在劉、魏兩人領導下，台積電大手筆購地擴廠、興建研發中心、赴美國設廠，這些決策至少須等2至3年後才看得到成效。屆時，英特爾會不會突破製程瓶頸，把訂單收回？三星會不會後來居上？3奈米以下製程客戶接受程度如何？這些盛世光環下的陰影，都足以提醒劉、魏兩人，不能高枕無憂。

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