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出動每小時成本近20萬元！為何開放山林滿一年 直升機搜救激增112％？

聯合新聞網 / 今周刊
空勤總隊提供
空勤總隊提供

【文 / 陳偉周】

山林開放政策已滿周年，但從較開放前倍增的山難事故與山林破壞問題來看，顯然配套措施有待加強。台灣是多山國家，山林教育向下扎根才是長遠之計。

苗栗縣一名15歲林姓少年，看到網友分享的「能高安東軍」縱走紀錄，也想親身體驗中央山脈稜線沿途的壯闊美景。未曾攀登百岳的他，不顧父母勸阻，獨自入山挑戰這段全長49公里、經驗豐富山友也須5到6天才能完成的縱走行程。

結果，少年入山當晚即失聯，消防與林務單位接獲少年雙親緊急報案後，立刻動員尋人，當少年隔天凌晨在海拔2860公尺的天池山莊廁所內被尋獲時，背包裡只有幾包泡麵與乾糧，連禦寒的睡袋都沒有，若非搜救人員及時趕到，他很可能在戶外失溫喪命。

行政院長蘇貞昌在2019年10月公開「向山致敬」並啟動開放山林政策，宣布將以「開放」、「透明」、「服務」、「教育」和「責任」五大主軸，全面提升我國登山運動環境；整套政策最核心的概念就是「政府不應以危險為理由，限制人民走進山林」。

越級打怪增加社會成本 登山老手籲強制行前教育

但在政策滿周年之際，如林姓少年這類的意外事件發生頻率卻大幅增加，據內政部消防署統計，2019年全國山難救援次數為208件，但2020年1到11月，就已高達436件；2019年空勤總隊出動搜救直升機78架次，2020年迄今增加至166架次；山難死亡人數也由27人增至39人。政府提升登山運動環境的努力，顯然未能同步控管這項戶外活動的「危險性」。

仔細檢視開放山林政策不難發現，政府的關注焦點在於「鬆綁」，具體內容包括將不同單位的申請系統整合在同一個網路平台，方便民眾申請登山；在路線上，除了原有的國家公園步道外，林務局又多開放了81條林道不須再申請，可自由進出；行政院並已編列7億元經費，將於2023年完成35座山屋及78條步道整體改善計畫。

「政府開放民眾親近山林的態度值得肯定，但如果行前的教育宣導不足，反而會造成危險。」登山聯誼團體「山谷登山會」發起人蔡日興分析，根據消防署統計的山難樣態中，最大宗是迷路及遲歸，其次才是創傷、墜谷及高山症等疾病，但只要講解路線以及檢查裝備如水、頭燈及保暖衣物是否充足，就能大幅降低山友因迷途遲歸而遇難的風險。

蔡日興直言，在沒有合適教育課程的狀況下開放山林，很可能讓對高山懷抱憧憬、卻缺乏正確認知的素人因「越級打怪」釀災，例如他觀察到過去一年，許多新手連1千5百公尺以下、鄰近市區的郊山都沒爬過，就直接挑戰3千公尺百岳；或是初學者追隨網紅腳步揪團入山，結果因體力不足、不適應高山環境、應變能力不足而發生的意外反覆上演，必須出動搜救人員。

「這次差點遇難的少年，入山前沒有接受任何相關單位的行前宣導，連基本裝備都不足，就是標準的越級打怪。」蔡日興具體建議，在開放山林的政策基礎上，政府未來應強制初次登山者必須參加行前教育，才能獲得入住山屋資格；有經驗者，只要能提出足以證明能力的「登山履歷」則不須參加。

中華民國山難救助協會前祕書長梁明本認為，若擔心行前教育無法完全排除迷途風險，政府可委由民間團體建置具有下載離線地圖、並隨時標註個人GPS定位的登山行動應用程式（App），並在民眾上山前完成教學，若不幸發生意外，將可大幅縮短警消搜救時間。

大量人潮破壞生態 農委會擬修《森林法》

除了呼籲在開放山林政策上外加一張行前教育安全網以外，開放山林對環境造成的壓力，也是必須正視的問題。

內政部營建署統計，2020年1到11月的入山人數高達44.2萬人，幾乎是2019年同期的1.5倍，但山岳作家雪羊（黃鈺翔）指出，因國旅大爆發，許多只要自備帳篷就可入山、且政府未實施總量管制的路線如阿里山眠月線、嘉明湖等，皆吸引大量人潮，但登山客下山後隨處可見山上亂丟垃圾、隨地便溺的現象。

嘉明湖：嘉明湖2016年1月開始總量管制，規範山屋與營位申請數量，但戒茂斯登山口至嘉明湖妹池路段不再林務局管制的營地範圍內，多有登山客與商業團擅自紮營破壞生態。

雪羊建議，政府應該盤點過去一年來民眾經常入山的熱門路線，包含玉山、雪山及水漾森林等知名景點，增設檢查哨口，加強巡邏，以查看登山客是否依規定申請入山，並針對亂丟垃圾的登山客開罰。

營建署國家公園組組長張維銓指出，許多登山客會花錢找協作員準備餐點，吃剩的廚餘按規定須搬運下山或在山區集中掩埋，但有許多便宜行事的民眾，任意丟棄吃不完的食物及果皮，不僅影響山林環境，長期而言甚至會讓習慣撿食廚餘的野生動物喪失自力覓食能力。

對於開放山林衍生的人員管制及環境負載問題，農委會林務局森林育樂組組長張弘毅指出，農委會已看見問題，正研擬修正《森林法》，新增山林承載量、宿營地點、車輛管制之機制，以保護山林環境。

山林開放政策實施一周年來，層出不窮的山難事故與山林破壞等問題，凸顯相關配套措施有待改善。透過增加登山行前教育與加強巡邏管控，是因應眼前問題的解方，但長遠而言，仍須讓山林教育向下扎根，才能讓民眾在親近山林的同時，給予大自然適度敬重。

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