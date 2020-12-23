不只緯創！蘋果半年內盯上3家代工廠 無視「這原則」恐遭踢出供應鏈

【文 / 王子承】

iPhone代工大廠緯創的印度工廠因勞權糾紛驚傳暴動，蘋果撂話將其列入觀察名單。今昔相比，蘋果的ESG火力似正重新調校，開始瞄準「製造代工廠」。

超過千名的印度籍員工狂亂湧入，拿著球棒、石塊攻擊廠區⋯⋯。2020年12月12日，蘋果代工廠緯創位於印度卡納塔克（Karnataka）邦的那薩普爾 （Narasapur）工廠發生暴動，40英畝的廠區內，印度員工火爆抗議公司未按時支付薪資，也並未兌現原先答應的加班費。

一般民眾對印度卡納塔克邦也許不熟悉，但其實它的來頭不小——有印度矽谷之稱的科技重鎮班加羅爾（Bangalore）就位於其內，包括台積電、研華科技等台灣科技公司，都在班加羅爾設有據點，緯創也在班加羅爾Peenya工業區擁有一家iPhone組裝廠。

緯創有13年印度經驗 員工暴動讓人大感意外

此次的事主緯創，早於2008年就在印度成立科技服務公司，更是相當早就在印度設廠的電子5哥，除曾與當地通路商Optiemus成立合資工廠外，在卡納塔克也擁有3家獨資的工廠，「印度經驗」可說相當深厚。在暴動發生前，緯創還正積極與印度政府協商擴建廠房、新蓋倉儲的計畫，此刻發生暴動，令業界大感意外。

緯創的那薩普爾廠區2018年才正式成立，主要負責組裝舊款iPhone SE，不過此廠區似乎正為了承接新款iPhone 12、12 Mini訂單而大幅擴張，根據2020年8月印度媒體《新印度快報》報導，緯創計畫將該廠區員工從2000名擴增至10000名，並透過當地仲介大力擴編，為日後的事件埋下伏筆。

暴動發生後，蘋果馬上前往該廠區調查，並在12月19日發布聲明表示，緯創工廠違反了蘋果《供應商行為準則》（Supplier Code of Conduct），包括未落實工時管理流程、延遲支付部分工人2020年10月、11月的薪水。蘋果在發給印度媒體的聲明中提及，「我們非常失望，將會立即採取一些措施。」在完成矯正措施前，將會把緯創放在觀察名單內，「緯創將不會從蘋果獲得新業務。」

緯創緊接著出面滅火，除了道歉並解雇印度業務副總，也承認在工時、支付薪資時間與加班費出現問題。然而對於進一步相關處理，一律以「不針對單一客戶發言」回應。

對於蘋果火速出手，廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇提出觀察，他表示，蘋果大約從2019年開始逐步加大對勞權、人權、環境保護、節能議題等ESG（環境、社會、公司治理）相關問題的關注，「供應商要開始配合（蘋果）對相關議題的要求，當然，蘋果也開始懲罰一些違規的供應商。」

緯創目前在印度擁有三個iPhone組裝代工廠，也正積極擴大規模中。（圖／法新社）

供應商準則玩真的 過去重點在衝突礦產

事實上，蘋果早在2005年就推出第一版《供應商行為準則》，但過往的關注重點似乎更多是放在最上游的原料供應商。據蘋果《2020年供應商責任進度報告》資料，自2009至2019年的11年之間，蘋果總共刪除了145家供應商，其中僅22家是「製造商」，其餘123家都是與上游原料相關的冶煉、精煉廠，稽查重點多半放在「衝突礦產」相關情節。

衝突礦產：指在武裝衝突、人權侵害狀況下所開採的礦產。

就連因為「富士康員工連續墜樓」而讓蘋果一度備受責難的2010年，蘋果固然加大力度稽查零組件和組裝供應商的勞動條件，也發現了10家工廠雇用未成年勞工、18家工廠存在「非自願勞動」等情節，但這28家工廠中，僅一家因為雇用多達42位未成年勞工而遭終止合作。至於當年的風暴中心富士康深圳廠區，蘋果在報告中特別用專章說明調查結果，僅強調富士康緊急處理得宜，並未提及任何處分。

對比之下，蘋果20年以來對製造供應商的「斷然處置」就顯得火力十足。除了緯創印度廠暴動後7日即宣布暫停新業務合作之外，11月上旬，和碩在中國上海及昆山傳有實習生夜間工作、超時工作等狀況，蘋果也立刻宣布暫停與和碩的新業務合作，當時和碩回應正配合客戶積極改善，現有的業務不受影響。再往幾個月前看，供應蘋果鏡頭模組的中國業者歐菲光，7月遭美國商務部點名涉用新疆「奴工」，日前傳出已被蘋果踢出供應鏈名單。

今昔相比，蘋果顯然加強對製造商ESG議題的關注力度與懲處速度；細看蘋果的《供應商行為準則》，除了要求勞工必須出於自願工作、不得扣身分證，也對所雇用勞工的年齡、工時有嚴格規範，更要求準時發薪、不得以扣薪作為懲戒措施等種種規定。從蘋果最近1年宣布針對供應商違規的措施，也看出它確實是玩真的，「廠商除了積極尋求海外生產據點降低成本外，也要多考慮非生產層面的考量。」蒲得宇說。

另方面，從此次緯創事件目前的調查來看，台灣電子廠過去在旺季依賴中國大量臨時工的盛況，似乎難以完全複製到印度，緯創此次透過仲介大力聘用工人，但仲介卻延遲支付薪資，就被認為是引起勞資糾紛的導火線之一。

印度除了勞動法規相當複雜之外，台灣經濟研究院資深分析師邱芳也表示，相較於中國，印度管理難度較高，她舉例，印度勞工不習慣中國的集中式管理，「印度勞動力下班還是希望回到家中，而非住員工宿舍。」另外，印度每個邦除了語言不同，法規、文化也不太一樣。電子業界也指出，緯創在當地的管理階層培養、與政府的溝通，可能有需要加強之處。

中印交惡卻是台廠出事

業界猜測恐藏隱情

外界關注此番暴動是否會對iPhone整體供應、未來蘋果海外產能布局產生影響，不過，目前看來蘋果供應鏈的分散策略並未出現重大轉變。和碩董事長童子賢已在公開場合表示，緯創事件不會影響和碩的印度設廠計畫；也有聲音傳出，已在印度設廠並量產的鴻海，有望接收原來屬於緯創的iPhone組裝訂單。

研究機構以賽亞調研表示，暴動對於iPhone整體出貨的影響不大，「在中美貿易戰以及印度政府補助政策之下，供應鏈轉往印度製造的趨勢還是存在，但考量到基礎建設、人員管理等問題，產業鏈沒那麼快從中國移轉。」蒲得宇也認為，「目前蘋果在越南的規模仍不成氣候，印尼巴淡島也是（編按：指和碩在巴淡島的工廠），看起來蘋果海外生產還是要靠印度。」

但有業界人士表示，緯創在印度扎根已有一段時間，並非完全沒經驗，卻在此刻發生暴動事件，恐怕「內情不單純」。台灣供應鏈也私下討論，在中印關係敏感之際，卻是台資工廠傳出暴動，背後可能藏有隱情。

至於在印度踢到大鐵板的緯創，蒲得宇預期其印度廠未來有出售或成為合資公司的可能，「緯創現在只有孤零零的印度廠，既然沒辦法形成規模經濟，倒不如賣給立訊，反正都買了立訊股票，就當作是投資。」巧合的是，根據印度證交所公告，緯創也在2020年12月18日將印度合資工廠的股份賣回給印度公司Optiemus，未來是否會有近一步動作，值得關注。

無論如何，此次事件對台廠來說應可當作教材，有業者直言，「緯創這次發生的事情，可能也會在其他台廠身上發生。」未來不論是勞資關係、政府關係，正在進行供應鏈移轉大計的台廠，都還有一段學習曲線要走。

業界觀察，蘋果執行長庫克近幾年努力打造蘋果在意社會責任的形象。（圖／達志）

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