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華邦電、聯電前景俏？台股布局鎖定「半導體+傳產」一表掌握8檔焦點股

聯合新聞網 / 今周刊
半導體產業示意圖。（路透）
半導體產業示意圖。（路透）

【文．林信男】

疫苗問世，讓因新冠肺炎疫情嚴重受創的全球經濟，可望於2021年，上演V型復甦戲碼，預料股市將跟著受惠；對此，專家研判，雖然半導體仍是投資布局重點之一，但台積電（2330）「一枝獨秀」的態勢，可能會有所改變，而今年獲利表現不佳的傳產，則有機會在明年迎來大幅成長。

「冬季（疫情）狀況還是很嚴峻，即使疫苗開始施打，但相較於龐大人口，疫苗數量還是非常少，估計從現在到明年1月，疫情可能會再有個小高峰。」台新投顧總經理李鎮宇認為，雖然疫情無法在短期內被終結，但疫苗的出現，已讓投資人盼到「隧道盡頭的光」，市場資金也開始有所調整。

李鎮宇形容，今年的台股，是台積電「一個人的武林」，「含台積電，台股漲約2成，不含台積電，大概漲8%」；接下來，投資人想問的是，疫苗出現後，如果明年台股「漲相」有別於今年，還要不要單壓科技股？資金是否該從成長型股票，挪移到價值型股票？

2021台灣經濟「前高後低」　台股高點估落在上半年

根據台灣經濟研究院預測，2020年，台灣國內生產毛額（GDP）年增率為1.91%，2021年則上看4.01%，且該年度第1至4季GDP預測值，依序為3.72%、6.68%、3.23% 和 2.63%。李鎮宇也指出，明年台灣經濟應是「前高後低」，「因為基期的關係，我們認為，台股高點有機會出現在2021上半年。」

台新投顧以台灣50指數估算的結果顯示，明年台灣電子產業獲利，可望有近15%的年增率；不過，李鎮宇更強調傳產，「傳產（獲利）今年大概衰退36%，因為基期偏低的關係，明年預計可成長逾5成。」

至於2021年的資產配置，李鎮宇建議，電子、半導體當然很重要，但「請不要忘記傳產」，明年的架構是「眾星拱月」，「月」是台積電，「眾星」則是其他有表現機會的個股。

資料來源：TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站，林信男整理、製表。
資料來源：TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站，林信男整理、製表。

股市將從「一個人的武林」　變為「眾星拱月」

對於李鎮宇「眾星拱月」的說法，萬寶投顧董事長朱成志表示認同，「現在最重要的主流股，就是台積電」；不過，他大膽預言，就算台積電明年營運表現很好，股價也漲不多。

「這2年的投資太單調了，明年一定非常多樣化。」朱成志分析，台股約有7成交易量，集中在電子股，但2021年的光芒，不會只在台積電身上，畢竟台積電股價越高，越難漲多；這時，低價半導體股，就相對有吸引力，例如華邦電（2344）和聯電（2303）。

李鎮宇預期，2021年，5G手機會帶動半導體成熟製程需求，「今年5G手機大概賣了2.4億支，明年全球（出貨）直逼6億支，1支5G手機的電源管理IC，是4G手機的2倍以上」，因此，明年半導體成熟製程，誰能確保產能，誰就是贏家。

銅價上漲、油價回升　航運業務旺

除半導體類股外，朱成志認為，包括受惠於銅價高漲的第一銅（2009），以及近期航運業務正旺的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等，也可留意。

另一方面，原油價格已有回升跡象，李鎮宇說，「油價最差的時候，已經過去了」，疫苗帶來的經濟曙光，將使油價緩步往上走。關於塑化類股，朱成志研判，聯成（1313）、國喬（1312）等二線塑化股，表現可能比台塑四寶更值得期待。

疫苗由哪些國家掌握、成效和施打進度，決定了2021年的景氣復甦進程。朱成志稱，明年的景氣，會呈現「不均勻復甦」，股市「有時這邊漲、有時那邊漲，變得很多元化」，但回頭看看大盤，未必漲很多，整體而言，明年就是這種「漲相」。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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