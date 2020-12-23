澄清台股崩盤說、投機說 億元教授一張表解釋：台股指數為何沒有過高

【文．林韋伶】

在台股指數驚驚漲、屢創新高後，開始有投資大咖提出示警，像是台灣綜合研究院創辦人劉泰英提出的「崩盤說」，以及寬量國際策略長谷月涵認為台股進入投機期的說法。不過，億元教授鄭廳宜認為，儘管台股本益比高於過往水準，但跟定存或美國公債相比卻仍偏低，因此斷定台股指數沒有過高。

台股在今年繳出約2成漲幅，表現位居亞洲主要市場前段班，目前台股指數本益比已經來到約21.5倍，相較過往長期本益比多落在15倍到20倍的水準，許多人都直覺認為代表台股過熱、來到高點。

但鄭廳宜不認同這樣的想法，並引述美國聯準會主席鮑威爾近期提出的一個重要觀點，鄭廳宜指出：「鮑威爾也認為相較於債券，股票估值並不算高，如果相較起無風險回報率，也就是美國公債殖利率的話，股票估值不像第一眼看上去那樣顯得過高。」他順勢點出一個重要觀念：「本益比是相對的。」

鄭廳宜舉例說明，目前台股本益比約21.5，可得出報酬率大約為4.65%。台銀一年期定存利率報酬率則為0.84%，算出來的本益比大約為119倍，而如果投資人是口袋比較深的大戶，500萬元以上的一年期定存利率則僅有0.14%，本益比就又提高到714倍。

而以所謂的無風險利率，也就是不會倒的美國一年期公債來看，因殖利率僅0.09%，本益比算出來更是高達1111倍，鄭廳宜因此推論：「相較之下，台股指數並沒有過高。」

至於造成這種本益比提高但指數卻不能算過高的情況，主要就是因為各國央行大印鈔。鄭廳宜分析，為了因應疫情的負面衝擊，各國央行大撒錢，很多金融工具的報酬率大幅降低，此時本益比就會大幅提高，如果在判斷大盤指數或個股本益比的高低時，忽略掉必須與其它金融工具相比的原則，判斷就會失準。

有類似想法的還有大拇哥投顧，大拇哥投顧分析，現階段市場已經來到股票與高收益債市要冒的風險差不多大，但股票能提供的潛在報酬較高的情況。若進一步深入去分析股市與債市的成分企業未來展望，大拇哥投顧指出，經過這次經濟急速衰退後，留下的公司市占率可望增加、成本下降，尤其是在勞動成本的部分，美國企業目前的勞動成本大約為27%，但以標普500指數內的企業來看，因為都是龍頭企業，議價空間較大，勞動成本大約僅有13%。在勞動成本降低、商務旅行成本也省下來的情況下，2021年美國龍頭企業的毛利率與每股盈餘都還有成長空間。

反觀債券市場就沒有那麼樂觀，大拇哥投顧建議投資人：「風險跟報酬率要再去衡量。」因為拿高收益債來說，除了債券可能被降評的風險，還有潛在的流動性風險，目前高收益債市場大約有4成為ETF或是共同基金持有，這些商品都是需要應付當日申贖的流動性需求，如果未來市場出現轉折或是營運動能找不回來，像是因為綠能興起，讓傳統能源業的動能找不回來，而傳統能源業者又是組成高收益債的主要成分公司，將對市場有較大的衝擊。

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