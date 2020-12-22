台積電最大陸對手血流不止！台灣戰將「不爽走人」 明年怎拚晶圓代工？

【文．劉煥彥】

肩負中國力拼半導體自主重任的對岸晶圓代工龍頭中芯國際，目前內憂外患不斷，上周傳出在位三年的共同執行長梁孟松，由於不爽高層延攬前台積電（2330）共同營運長蔣尚義擔任中芯副董事長而放話走人；美國商務部又在18日公告，將中芯等61家陸企，列入管制相關美國技術出口的實體名單。

若加上梁孟松11月在第三季財報電話會議上提到，關鍵客戶華為被美國封殺後的訂單缺口，還要兩季至三季才能填滿，這意味中芯現階段正面臨前述三大困境，恐不利中芯幫助北京希望在「中國製造2025」計畫中，在今年達到國產晶片達40%、2025年提升至70%的目標。

外資券商未看壞中芯前景

從16日傳出梁孟松向中芯董事會提出辭呈的消息起，過去四個交易日中芯在港股股價累計下跌近10%，今天收盤續跌至19.140港元。

不過，外資券商並未全面看壞中芯前景，摩根士丹利就維持原有「與大盤同步」的投資評等，瑞士信貸則提高投資評等至「中性」，並維持目標價19.6港元不變。

若觀察中芯過去兩個月的重大變化，至少可以看出現階段有三大危機。

第一，中國發展10奈米以下先進製程技術，美國擺明要封殺

根據美國商務部18日公告，其中提到美國廠商需要申請許可，才可以將特定美國技術賣給中芯國際，而且「生產半導體的先進技術節點，也就是10奈米以下者，會預設為否決，以預防這些關鍵技術用來支援中國的軍民融合計畫（軍民兩用技術）」。

中芯國際昨（20）日公告，「上述事項對本公司短期運營及財務無重大不利影響，對10nm及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，本公司將持續與美國政府相關部門溝通，並視情況採取一切可行措施」。

中芯國際也重申，「本公司自成立以來一貫恪守合規運營的原則，嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律法規，從未有任何涉及軍事應用的經營行為」。

第二，無美方點頭，中芯強攻7奈米以下製程技術幾無可能

根據16日陸媒傳出但無法證實的梁孟松辭職信，其中提到「目前28nm、14nm、12nm及n+1等技術，均已進入規模量產，7nm技術的開發也已經完成，明年4月就可以馬上進入風險量產」。

「5nm和3nm的最關鍵、也是最艱巨的8大項技術也已經有序展開，只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。」

問題是，目前EUV（極紫外光）光刻機在全球市場是由荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）佔大宗，但台積電及三星電子買下了大部分產品，更別說去年就傳出華府施壓荷蘭政府，不要同意ASML出口EUV光刻機給中國。

如今美方封殺中國取得先進半導體技術的網子愈撒愈大，中芯要取得相關外國技術的難度恐怕愈來愈高。

第三，台積電短期就補上華為訂單缺口，中芯仍需2~3季

中芯今年第三季財報亮麗，營收年增32%至10.83億美元（約合311億元台幣），EBITDA（稅前息前折舊攤銷前利潤）為6.53億美元（187億元台幣），雙雙創下單季新高紀錄。

不過，在該季財報電話會議上，梁孟松對於法人詢問華為訂單缺口問題時不點名地表示，中芯的技術發展不是針對單一客戶制定，公司也跟十幾家客戶保持在各平台合作，惟這些客戶增量需要一些時間，「我們預計兩到三個季度之內，可以把原來制定的產能填到我們需要的程度上」。

產業研究機構TrendForce指出，9月中開始中芯國際不再供貨給華為旗下的晶片設計公司海思，而其他客戶在14奈米製程試產時，會有2~3季產能空窗期，且美國將中芯列入出口管制清單後，除了設備面臨限制，非陸系客戶也恐將抽單，預估將影響本季營收。

台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真觀察，當前中國發展自有半導體技術的兩大挑戰，就是人才不足及設備進口受限，其中在設備方面不僅受到川普政府愈來愈多的進口限制，要順利取得EDA（電子設計自動化）等重要開發工具的難度也在增加。

黃崇仁：美打壓中芯 非陸系客戶轉單台灣

力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁日前表示，中國IC設計業蓬勃發展，但在地產能遠遠跟不上需求，因此亟需台灣晶圓代工的產能支援。

其次，川普政府大力打壓中國半導體產業發展，繼華為之後將矛頭對準中芯國際（SMIC），促使非陸系的各家IC設計業者訂單轉進台灣。

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