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金價恐陷震盪？明年黃金商品該買還是賣？專家曝最佳配置比例

聯合新聞網 / 今周刊
（路透）
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【文．林韋伶】

2020年在新冠肺炎疫情攪局下，市場恐慌情緒升溫，刺激黃金價格在2020年8月刷新歷史新高價位，每盎司價格衝破2000美元；然而在疫苗可望問世的消息出現後，金價開始回跌，也讓銀行圈掀起一波黃金目標價下修潮。展望2021年，儘管黃金價格很難再複製2020年的漲勢，但市場上風險猶存，專家建議至少可留5%的黃金部位。

目前全球經濟受疫情影響，不確定性仍高，但隨著疫苗研發成功，可望脫離最壞情境，全球總經數據、工業生產相關數據及PMI指數表現皆好轉。安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼分析：「商品相關產業隨各國解封而逐步回升，基本金屬部分隨中國解封需求強勁而回升，但貴金屬則因黃金避險需求減少而下滑。」

黃金預估價下修潮啟動！2021年平均價估1950~2060美元

就是因為避險需求下滑，有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立觀察表示：「自2020年11月中起，有許多銀行紛紛開始下修2021年的黃金預估價格，目前市場平均價格的預估值約落在每盎司1950美元到2060美元之間。」

至於2021年黃金價格的可能高低點，楊天立分析可以以預估平均價格的上下200美元來計算，也就是低點應在1750美元有撐、高點來到2260美元就會承壓。

渣打銀行就是其中一個下修目標價的銀行，將黃金預估價格由每盎司2000美元微幅下修到每盎司1960美元。渣打銀行財富管理總處投資策略部主管劉家豪解釋：「美國大選過後黃金避險需求降低，且疫苗出來的時間點比預期早，經濟可能提前復甦，在避險需求全面下調的情況下，對黃金的後市調整到中性偏多。」

黃金王子：金價進入打底期，最長可能持續一季

展望黃金2021年價格的可能走勢，楊天立指出從黃金ETF市場來看，還有50到80公噸左右的浮額沒有洗乾淨，快的話可能要1個月、慢的話可能需要2~3個月才能把浮額消化完，也就是說在2020年底與2021第一季，黃金可能處在打底期。

由於目前黃金價格位在高檔，儘管對2021年黃金看法偏正面，但楊天立與劉家豪不約而同建議投資人，黃金在整體資產配置中的比例抓5%即可。劉家豪預期，2021年黃金價格還是會有上有下，從資產配置的角度來看，黃金避險角色還是可以發揮作用。

至於黃金在2021年可能遇到哪些挑戰？美元走勢與全球貨幣、財政政策將是關鍵影響因素。在美元的部分，劉家豪推估於2021年還可能走弱5~7%，對黃金可產生一定支撐，但美元若走強就可能對黃金價格產生壓力。此外，儘管目前市場共識認為全球央行貨幣、財政寬鬆態度應不會快速逆轉，在實質利率偏低的環境下，對金價將有撐，但如果經濟復甦優於預期，全球貨幣與財政可能收緊，對黃金則是一大威脅。

2021年黃金應該配置多少？專家異口同聲：5%

有意為自己的資產保保險、買入黃金商品的投資人，楊天立與劉家豪相對不建議透過買實體黃金的方法，因為有流動性偏低與買賣價不透明的缺點；相對來說，楊天立認為偏保守的投資人可考慮買入黃金存摺，積極一點的投資人則可買入黃金ETF，而對黃金基金有興趣的投資人，楊天立提醒：「黃金基金還是股票，且其價格同時受金價與股價影響，投資人要承擔的風險較高。」

願意承擔較多風險、可望獲得較高報酬的投資人，也可以考慮靠黃金賺取差價，在操作上林孟洼分析，由於黃金價格仍將受市場對於避險需求的變化、政策方向而波動，中長期來說建議以區間操作為主。

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