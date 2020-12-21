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外資看好台股攻萬五！點名7檔景氣回溫受惠股 看壞「這3檔」

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

【文．林韋伶】

台股近日陷入高檔震盪，選股難度提升不少，外資瑞銀證券分析，今年至11月為止，台股指數漲幅在亞洲僅次於南韓，部分反應2021年企業獲利將成長的利多。

展望2021年台股表現，瑞銀證券認為在樂觀情境下，可衝上15650點，並點名看好中鋼（2002）、台塑（1301）、統一（1216）…等7檔個股，看壞華碩（2357）、英業達（2356）與遠傳（4904）。

以目前台股的大盤PB值（股價淨值比）來看，約為2.6倍，較歷史中位數高出約2個標準差，瑞銀證券對此分析，可見企業2021年獲利將成長的利多，已部分反應在指數表現內。

不過，瑞銀證券對台股後市表現並不悲觀，因為在2020年有一項亮點，就是散戶的交易量，事實上，瑞銀在2019年就有相關調查發現，台灣投資人表示，他們有興趣減少消費來做更多投資。根據瑞銀在2020年進行的第二波調查更發現，投資人透露他們正在降低手中債券投資部位，增加股票投資部位。

此外，台灣在2021年與2022年，將有更多鼓勵散戶參與市場的政策，像是可能延長當沖降稅。綜合評估各項因素，瑞銀證券展望台股在2021年底的目標指數為14980點，而在較樂觀的情況下，指數可能衝上15650點，在較悲觀的情況下，指數可能走跌到13240點。

在選股的部分，瑞銀證券整理出過往台股經歷三個循環時的經驗，發現兩大重點：第一，產業若出現結構性成長趨勢，對股價的驅動力最強；第二，包括原物料、工業、消費者與金融產業在復甦的階段中，獲利與股價的表現最亮眼。瑞銀證券也建議投資人，在2021年，應聚焦有獲利成長潛力，但卻被市場忽略的產業，像是原物料（主要為鋼鐵與石油相關商品），還有消費產業。

此外，2021年瑞銀建議持續聚焦擁領先地位的半導體產業，以及可望受惠5G手機升級潮及後疫情需求增溫趨勢的手機零組件類股。

在選股的部分，瑞銀證券於2021年最看好的個股有7檔，包括中鋼、台塑、統一，預估此三檔股票受惠景氣回溫最顯著。此外，台積電（2330）因身為技術領頭羊，環球晶（6488）因產業供給自律、大立光（3008）受惠手機相機升級潮，都可望有所表現，而台達電（2308）也因被動元件的價值含量（content value）提高被看好。

另一方面，瑞銀證券表示，因為獲利萎縮的關係，保守看待電信產業2021年表現，電子業下游則可能因個人電腦與筆記型電腦出貨量萎縮受害，因此看壞遠傳、華碩，同樣被看壞的英業達，則是因為在AirPods可能遭遇掉單。

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