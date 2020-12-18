中國企業用完就丟？從梁孟松、蔣尚義內訌 看台灣人赴陸工作的迷思

【撰文 林宏文】

張忠謀與曹興誠才剛在台灣上演世紀大和解，中國大陸就傳來半導體龍頭廠中芯國際的驚人內鬨。台積電前營運長蔣尚義回中芯國際任副董事長，引爆中芯內訌，同樣出身台積電的中芯國際共同執行長梁孟松發表「不再被尊重與不被信任」，憤而向董事會遞交書面辭呈，中芯國際還因此停牌交易。

分析梁孟松與蔣尚義為何發生內訌，市場流傳的版本是，因為當年孫元成與梁孟松競爭研發副總的職務，但最後孫元成被選上，讓梁心生不滿，當梁孟松發現蔣尚義可能要來中芯當他的老板，當然不高興;另外也有人說，張忠謀第一次交棒給蔡力行，沒有選擇蔣尚義，也讓他很不開心，所以不斷在大陸尋找更上一層樓的機會。

這麼多的不滿不高興，我也不是當事人，猜不到他們到底在想什麼。不過，梁孟松提到沒有得到應有的尊重與信任，顯然是一個重點。

事實上，梁孟松在三年任期內，把中芯製程研發技術從28奈米推進到7奈米，總共五個世代，雖然生產製程良率還需要時間證明，但這對過去技術落後很多的中芯來說，顯然是一個巨大成就。因此，當中芯董事長找蔣尚義回來，又沒有事先知會，難怪梁孟松會很在意，覺得自己的貢獻沒有受到重視，氣到直接宣布辭職。

政黨鬥爭模式帶到企業 中芯積弱不振主因

中芯從成立至今，每隔一段時間經營團隊就出現大地震，而且由於國家力量介入很深，大股東又各有盤算，各擁支持的人馬，因此每次更換執行長，公司內部就是一番激鬥。這種把政黨鬥爭的模式帶到企業的作風，讓公司長期缺乏管理制度，甚至沒有公司治理可言，是中芯長期積弱不振的主因。

而且，在美中科技戰後，大陸政府為了深入掌握半導體企業，積極推動國進民退政策，許多半導體公司幾乎都被政府掌控，因此類似中芯這種強力介入人事任命的例子，不會只是個案，未來恐怕還會不斷發生。

因此，中芯發生梁、蔣內訌事件，對於台灣理解大陸半導體企業，正好提供了一個很好的案例。尤其近來很多大陸半導體公司積極招攬台灣人才，對於許多想到大陸工作的朋友，或許可以產生很大的警惕作用。

其實，過去台灣半導體業界經常流傳一種說法，去大陸工作幾年，可以拿3X5或3X7的薪水，幾年後就可以退休了。所謂的3X5或3X7，3是指薪水是台灣的三倍，5或7則是指工作五年或七年，就是以台灣現在年薪乘以15或21的意思，若在台灣年薪超過百萬，去大陸工作五年到七年，至少就有兩、三千萬元的收入，應該可以輕鬆退休。

不過，這個公式目前已逐漸不管用了。事實上，過去經常說大陸挖角台灣團隊，薪資是將單位從新台幣換成人民幣，也就是薪水變成4.3倍左右，但目前早已沒有這種行情，除非是擁有很特別經驗的技術團隊，薪資可以有倍數成長，大部分年輕工程師的薪水，若能加薪三成到五成，就已經算是非常好的。

三大迷思：以為薪水高、價值利用完就丟、回台後被另眼看待

此次梁、蔣內訌，剛好也把兩人薪資水準攤在陽光下，梁孟松年薪是稅後20萬美元(約新台幣570萬元)，副董事長蔣尚義是67萬美元(約新台幣1900萬元)，梁孟松拿這個執行長薪水，看起來實在是很普通，應該只有台積電經理的水準，遠不如台積電的處長，或許勉強可以和聯電、世界先進的執行長相比。

梁孟松與蔣尚義都是在台積電工作很久、配股很高的高階主管，他們已擁有別人三輩子都追求不到的財富，去大陸工作應該也不是為了錢，但是若梁孟松只拿這種薪酬，那下面的主管或工程師能有多高薪，恐怕也不容易。

除了薪資水平沒有想像中的高，去大陸企業工作還需要注意幾件事。一般大陸企業找台灣員工，都是一次簽三年，但這三年間，你必需貢獻全部知識及技術，等到你差不多全部傾囊相授、沒有利用價值時，大概合約也就結束了。

例如，先前就有幾家在新竹設立公司的小型中資企業，挖角台灣團隊在竹北工作，但其間台灣團隊不斷貢獻知識與經驗，大陸主管就將這些know how傳回給大陸團隊，快速培養本地員工，這樣運作三年後，台灣公司就關掉，並且全部搬回大陸，若台灣員工不願意調到大陸工作，合約當然就結束。

另外，選擇去大陸工作的朋友，還要面對另一個可能的風險，那就是未來若要再回台灣工作，過去與你共事過的同事及主管，對於你去過大陸這件事，大家的觀感也會有不同，完全不介意是不太可能的。

台灣當然不必要對去大陸工作的人，不斷給予叛將等的道德譴責，但是，兩岸產業競爭是事實，面對政治凌駕專業、人事經常大地震的工作環境，還有潛藏的把人利用殆盡的職場氛圍，想要去大陸工作的朋友，不能沒有警覺心。

延伸閱讀》

9大熱門餐廳「食安不合格」！壽司郎菌數超標、瓦城原料過期 最重挨罰12萬

教育部確保食安「營養午餐」一律不用美豬？ 她笑：餐費太低做不到

疫情撞擊下的台灣產業

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】