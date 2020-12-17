快訊

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

央行宣布利率「連三凍」 上調今年經濟成長率至2.58%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最好的公司、股價跌最慘 謝金河：大立光到底出了什麼問題？

聯合新聞網 / 今周刊
大立光總部示意圖。報系資料照
大立光總部示意圖。報系資料照

【文．謝金河】

這兩天，我的朋友谷月涵說台股漲完了，漲滿了，若要繼續往上攻堅，必須要有國際資金，這話是對的！今年外資賣超台股已達6256億元，外資從來沒有出現過連續兩年大賣超，理論上，外資明年買超台股機率大。

另一個角度來看，今年台股漲到14000點以上，出現了一個有趣的現象，台股前20大市值企業，只有4家上漲，剩下16家都下跌，其中跌最慘的居然是大立光，這個現象十分值得探討。

有人說台股是台積電獨舞的一個人武林，更精準來講，應該是4個人的武林，今年台股只有台積電，聯發科，台達電，聯電4家公司股價上漲，其中又以聯電漲幅最大。聯電今年從16.45元，一度漲到51.7元，漲幅達214%，聯電一度躍升至市值前7大。

台股今年只靠這4家公司股價就上了萬四，明年沒有上漲的16家公司都在低基期，不會出現漲完，漲滿的問題。但市值一度排在第五的大立光今年從5000元一度跌破3000元，如今3335元，全年下跌33.%，大立光跌幅兩岸光學股名列前矛。最好的公司，股價跌最慘，十分不可思議！

今年在香港上市的光學變焦鏡頭股，表現最好的是高偉電子，今年不算配發的0.973港元特別股息，高偉今年大漲164%，舜宇光學今年也上漲15.47%，只有丘鈦科技小跌8.06%，而台灣的玉晶光跌2%，亞洲光學跌32.5%，大立光是全台股價最高的股王，股價在兩岸三地市場跌最慘。

除了華為的因素，大立光可能也面臨治理的問題，這些年大立光努力鞏固經營權，但是公司的全面競爭優勢卻面臨對手挖牆角，今年高偉快速崛起，立訊王來春家族以立景科技拿下44.87%股權，更强大的對手切進來了。而大立光這些年維持13.41億元的資本額，有如航行在大海中的小船，風浪打過來，船隻的穩定性也受影響。這次大立光可以趁低潮想想新架構！

延伸閱讀》

中資股的內外夾擊　謝金河：阿里股價的弱勢可能才剛開始！

寶佳炒遠百捅出了大事　謝金河：誰招惹了徐旭東，稍不小心，容易出事

疫情讓台灣得到肯定！謝金河：世界最壞的時代，台灣創造最好的成績！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

最好的公司、股價跌最慘 謝金河：大立光到底出了什麼問題？

這兩天，我的朋友谷月涵說台股漲完了，漲滿了，若要繼續往上攻堅，必須要有國際資金，這話是對的！今年外資賣超台股已達6256億元，外資從來沒有出現過連續兩年大賣超，理論上，外資明年買超台股機率大。

獨家內幕》基金弊案炒股宴在這上演 私廚老闆竟是涉案投信董座？

12月的陰雨天，台北市大安區巷弄裡的瑞安華廈更添神祕氛圍。民宅的圍牆上方插滿著竹籬，拉高一探究竟的難度；門口的對講機乾脆拔線不通，隱身其中的，是一家私廚餐廳。

搭特斯拉出貨成長順風車！這12檔低基期車用電子股可逢低布局

沉寂了近3年的汽車產業，在今年受到疫情影響的低基期之下，明年很有機會反彈。其中，投資人該瞄準哪些相關零組件族群，才能抓到汽車市場逐漸復甦的機會？

股價來到這數字…連執行長都驚訝 Airbnb連年虧損 為何掛牌竟飆漲？

Airbnb延宕已久的IPO案，終於在12月10日上路，並在掛牌首日上演暴漲大驚奇。只是Airbnb過去5年來連年虧損，又遭逢疫情嚴峻考驗，其未來的營運之路如何走得穩健？

曾揚言入股台積電、買下聯發科 陷破產危機的紫光能靠這起死回生？

曾揚言入股台積電、買下聯發科的紫光集團，財務風暴愈演愈烈，多筆境內外債券陸續跳票引發交叉違約。身為紫光的大家長趙偉國，要如何拯救這家被認為是中國半導體國家代表隊的公司？

花錢買健康真有保障？嬰幼兒米餅鎘超標 為何台灣產食品卻無保證品質…

近日消基會針對雙北地區通路所販售的嬰幼兒米製品進行重金屬抽查，結果發現有4件產品鎘含量超標，且原料產地均來自「台灣」的優質米，吃多恐對孩子的腎及骨骼造成損傷，恐成「海綿寶寶」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱「漸凍人症」）。

不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

今年台股面對疫情仍驚驚漲，屢屢刷新歷史高點紀錄，帶動許多台股ETF也創下史上最快填息紀錄，除了投資人熟知的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以外，還包括：富邦科技（0052）、元大MSCI臺灣（006203）、富邦台50（006208）…等，共10檔台股ETF，都在今年創下史上最快填息紀錄。

疫苗讓這家公司營收看俏！估明年達190億美元 為何股價漲幅輸大盤？

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech，共同研發的新冠疫苗，陸續獲得英國、美國政府核准，英國已自12月8日起，展開大規模接種計畫，美國則預計本周開始施打；市場預估，包括輝瑞、莫德納（Moderna）等在疫苗研發上有所進展的公司，明年營收都可望大增逾百億美元。

竹科慶40歲！ 黃崇仁：成就這3件事 台灣半導體才能稱霸全球

新竹科學園區今（15）日慶祝成立40周年！

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

寶佳炒遠百捅出大事 謝金河：誰招惹了徐旭東 稍不小心容易出事

勞動基金的炒股案，一共覊押了5個人，連寶佳集團最核心操盤手唐楚烈都遭到收押，這是震驚社會的大事。而這個事件背後也透露著未來可能的一些變化：

熱門新聞

最好的公司、股價跌最慘 謝金河：大立光到底出了什麼問題？

災難後的反彈？國民所得將破3萬美元 台灣2021達標已開發國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。