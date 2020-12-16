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搭特斯拉出貨成長順風車！這12檔低基期車用電子股可逢低布局

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 呂玨陞】

沉寂了近3年的汽車產業，在今年受到疫情影響的低基期之下，明年很有機會反彈。其中，投資人該瞄準哪些相關零組件族群，才能抓到汽車市場逐漸復甦的機會？

全球汽車銷量於2017年達到近年高峰後，開始急轉直下，尤其是今年更加明顯惡化，受疫情影響，今年車市更加衰退，使得全球車市自2018年起，已經陷入連續3年銷量下滑的窘境。

不過，疫情肆虐近一年過後，經濟活動逐漸復甦，加上今年車市基期更低，只要汽車銷量得以回溫，將會顯著帶動各地區汽車銷售由負轉正，重回年成長軌道。

兆豐投顧董事長李秀利認為，近期車市能逐漸回溫的關鍵，在於特斯拉（Tesla）引領風騷。今年10月，Model 3全球銷量達2萬2755輛，電動車排名全球第一；而排名第三的Model Y也賣出1萬602輛，光是這兩款車型，單月就能賣出逾3.3萬輛。

李秀利觀察，由於整個電動車環境的配套逐漸成熟，在部分國家，包括軟硬體、周邊的充電設施，都足以成熟到讓消費者放心使用電動車。她分析，整個汽車電子族群搭配起來的效果必須發酵，才會促動車電族群的反彈。

占整車成本比重3成 內外裝、輔助系統都要它

從汽車的成本組合來看，根據兆豐投顧分析，低價燃油車款的車用電子占整車成本約15％，而中高價車款占約25％，純電動車款則占高達65％。車用電子占整車成本由70年代的3.5％，爬升至目前的34.3％。隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）、新能源車滲透率持續提升，預估10年後，車用電子占整車成本比重，將會高達5成。

由此可見，汽車電子化是長期明朗的趨勢，不管是傳統汽車還是新能源車，在電子化內外裝、汽車電子輔助系統等技術愈趨成熟下，車用零組件、車用電子成長的空間，也就愈來愈大。

從車載影音、倒車雷達、汽車環景系統，再到高階的ADAS等產品都有涉獵的怡利電（2497）受惠不小。隨著智慧駕駛滲透率不斷提高，怡利電耗時3年多轉型開發的「前擋玻璃抬頭顯示器」（WHUD）獲得部分車廠下單，於今年逐漸量產出貨。

據中國高工智能汽車產業研究院資料顯示，怡利電上半年在中國自主及合資品牌車型WHUD搭載量3.3萬台，超越德國大廠Continental，打入銷售排行前三名。若毛利率高的ADAS和WHUD持續成長、不斷滲透，將為怡利電帶來不少成長動能。從今年營運來看，在經歷第二季大幅度虧損過後，第三季每股盈餘已收斂至負0.02元。

怡利電拚轉虧為盈 帝寶、敬鵬、偉詮電看俏

怡利電十月營收1.68億元，單月獲利1百萬元，終於擺脫今年連續虧損。11月營收比10月再多近3成，達23.5億元，第四季獲利再度進補。隨著車市逐漸轉好，單季EPS有機會轉虧為盈，明年獲利可望再度轉正。

至於車燈，也開始逐漸轉向智慧化趨勢。車燈製造龍頭帝寶（6605）今年攜手財團法人車輛研究測試中心，共同成立自適應式智慧頭燈（ADB）聯盟。

由於汽車供應鏈相對封閉，需要長久的技術及車廠的產品驗證，通常會花費數年時間的耕耘，才有機會打入相關供應鏈，門檻並不低；但是，反過來說，只要進入車廠供應鏈後，等於建立了護城河，達成長久的合作關係。

帝寶今年前11月的營收儘管受到疫情影響，衰退了8.55％，不過，若觀察下半年以來的營運，其實有慢慢成長的跡象，帝寶在9月過後逐漸成長，單月營收成長率開始由負轉正，加上股價長期處低基期的情況下，觸底反彈，也許是可以期待的轉機。

此外，上游的車用印刷電路板（PCB）則有爆發性的需求。由於搭載駕駛輔助系統的當前趨勢，兆豐投顧報告指出，一輛汽車平均將會新增十至十二塊PCB板，以因應ADAS的功能性需求。根據調研機構IConnect調查指出，敬鵬（2355）在全球市占率約8％，超過8成的營收在車用PCB，隨著車市復甦，11月的營收成長率轉為正數，明年有機會回復成長。

再往上游尋找，車用IC的需求也有機會跟著PCB、車用電子迎來春燕。電源管理IC廠偉詮電（2436）除了車用電源外，也有開發用於ADAS的環車影像（AVM）與智慧攝影機（Smart Camera）晶片。偉詮電第三季以來，營收慢慢成長，11月單月營收2.59億元，不僅刷新歷史營收紀錄，今年全年營收也有機會創下新紀錄。

儘管還不明顯，不過從車用電子上游的IC、PCB訂單來看，似乎已經悄悄地從低基期開始回升反彈，值得投資人注意。

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