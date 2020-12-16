曾揚言入股台積電、買下聯發科 陷破產危機的紫光能靠這起死回生？

【文 / 王子承】

曾揚言入股台積電、買下聯發科的紫光集團，財務風暴愈演愈烈，多筆境內外債券陸續跳票引發交叉違約。身為紫光的大家長趙偉國，要如何拯救這家被認為是中國半導體國家代表隊的公司？

11月初，身為紫光的大股東清華控股，親自派出董事長龍大偉進駐紫光，與原董事長趙偉國共同擔任聯席董事長，處理債務問題，企圖阻止紫光債務持續惡化。

然而，從11月中旬開始，紫光多筆發出的中國境內、境外債券，陸續傳出因無法支付利息被停牌、價格暴跌的消息，美元債甚至公告出現交叉違約的狀況，債務風暴完全沒有止歇的跡象。

紫光集團是中國最受矚目的半導體企業之一，擁有北京清華大學的校企背景，口號為布局「從芯到雲」，一向以大手筆併購著稱，旗下從IC設計公司、晶圓廠到雲端業務，甚至還有保險、燃氣等與主營業務並不相干的公司（詳見圖表），可看出趙偉國多角化經營的野心。

根據中國廣發證券統計，截至今年11月中旬為止，紫光集團境內未償債券餘額共187.46億人民幣，未償美元債共24.5億美元。廣發證券在報告中如此分析：「紫光集團違約的主要原因，在於母公司融資為高溢價併購輸血，且過度依賴債券融資」。

自從去年開始，紫光發債不順，就連想將收購而來法國晶片公司Linxens灌進旗下的上市公司紫光國微，也遭到中國證監會否決。債台高築的紫光，距離步入另一校企——北大方正集團破產重整的後塵，似乎僅一步之遙。

話雖如此，檢視紫光集團會不會倒，可先來看中國科技產業發展的大戰略。

首先，因為美國全力摒除打壓中國發展高科技的實力，中國更堅定「拚技術自主」的意志，由此照理來講，紫光集團的半導體業DNA正站在中國亟欲發展的方向上。

再來，自趙偉國打造的半導體王國以來，畢竟仍有養出一些具有競爭力的企業。紫光一旦真的走上重整之路，這些公司最有機會繼續存活，不至於消滅殆盡。

先求套現 推旗下公司上市 再來就看政府是否給力

攤開紫光集團轉投資，以長江存儲為例，在多年努力下來，透過獨家技術躋身國際3D NAND（快閃記憶體）研發的前段班。而紫光展銳目前是全球第三大獨立手機晶片設計公司，在中低階手機晶片領域，擁有自己的一片天，據稱明年將在上海科創板掛牌。

實際上，一手搭建起紫光帝國的趙偉國，從今年起即積極轉讓旗下資產，有意推動旗下公司透過上市的方式，籌措現金。九月時，中國媒體就報導紫光集團已經成立資產上市部門，點名未來有望上市的資產，包括收購法國Linxens的紫光聯盛、前身是德國DRAM公司奇夢達設計部門的西安紫光國芯、聚焦安防業務的紫光華智等，都是未來潛在推動上市的標的。一旦這些計畫能成功推進資本市場，紫光不僅可以釋股套現，也能增長整體市值，財務壓力或可稍減。

對於紫光未來會怎麼走，微驅科技總經理吳金榮也有其觀察。他認為，紫光旗下長江存儲、武漢新芯等晶圓廠，屬於資本密集，最是燒錢；接下來關注重點，就是要看紫光債權人、政府的動作，「當然最重要的還是看政府願不願意安撫債權人不要推動破產重整，並且願意給紫光另外的擔保。」

2018年，趙偉國曾面臨退出多家重要子公司代表人的「逼宮」，之後開始轉趨低調。關注紫光狀況的中國金融界人士指出，紫光此次債券違約可能與趙偉國投資房地產失利有關，「成都、東莞、天津拿地以後都未能銷售。（紫光）跑太快了，遇上政府調控房地產。」該人士直言，現在情況恐怕超出趙偉國可控制範圍。

美國以科技戰反制 中國半導體業雪上加霜

但紫光更大的隱憂恐怕還在於美中情勢。台灣經濟研究院研究員劉佩真分析，今年許多中國半導體廠陸續傳出破產、無法運作等狀況，究其根源是因為美中科技戰鎖定中國半導體產業，「美國直接從半導體設備開始控管，讓廠商生產線沒辦法運作，也沒有訂單、銷售。像是IC設計公司海思、晶圓代工廠中芯、江蘇長電旗下的封測大廠星科金朋就是例子，而正在發展記憶體的紫光集團，也可能成為下一波被鎖定的名單。」

也就是說中國半導體業，極可能因美國加強控管、專利遭鎖定，導致產品無法外銷，只能仰靠國內市場，而這樣的情況只會雪上加霜。不僅如此，業內人士直指，堪稱紫光代表作的長江存儲，目前不論產能、技術，仍差國際一線大廠一大截，「即使是成功量產也不具規模」，而下一世代技術的研發，只會需要更多資金，如此惡性循環下，「豈非重演過去台灣投資DRAM產業的歷史。」

日前，中國國家發展和改革委員會公開提出「要降低半導體重大項目投資風險」，「堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任……，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責」。由此可見，中國政府恐不會無限制地支持特定半導體廠商。

紫光會不會破產重整，再度拉警報，接下來能否找到生路，答案應該就快揭曉。

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