聽新聞
test
0:00 / 0:00

股價來到這數字…連執行長都驚訝 Airbnb連年虧損 為何掛牌竟飆漲？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【文 / 朱晉輝】

Airbnb延宕已久的IPO案，終於在12月10日上路，並在掛牌首日上演暴漲大驚奇。只是Airbnb過去5年來連年虧損，又遭逢疫情嚴峻考驗，其未來的營運之路如何走得穩健？

「我從沒想過股價會來到這個數字⋯⋯。」Airbnb執行長奇斯基（Brian Chesky），在股票正式公開發行後，接受《彭博》電視專訪時，得知自家股價飆漲，他一度驚訝得說不出話來。

Airbnb每股公開發行價為68美元，募資金額為35億美元，僅僅上市第1天，股價就暴漲至144美元，漲幅高達112％，如今市值已達775億（截至12月14日）美元。

12月，向來是美股IPO（首度公開募股）淡季，然而今年淡季不淡，不僅有Airbnb這個今年最大的美股IPO壓軸登場，另一家全美最大外送平台業者DoorDash，也在本月掛牌上市。

Airbnb於2020年的IPO之路走得相當曲折，原先預計在4月掛牌，豈料遭逢疫情攪局，不僅業務大幅受到衝擊，也使得奇斯基在5月宣布全球裁員25％，以降低營運成本，度過疫情黑暗期。在給員工的裁員信裡，奇斯基也提到，自己並不曉得旅遊業何時會復甦。如今，不過半年之久，Airbnb的業務還在谷底掙扎，面對其股價暴漲現象，或許不僅奇斯基感到訝異，就連資本市場都始料未及。

連年虧損 疫情下靠裁員止血

Airbnb成立於2008年，作為線上民宿出租平台，其商業模式就是媒合民宿出租方與住宿需求者，並在每筆成交訂單收取手續費作為收入來源。如今，在Airbnb平台上有超過400萬名房東，累計接待逾8.25億名遊客，業務遍及全球220個國家與地區。Airbnb也是少數在中國有業務的美國軟體公司，其2015年宣布進軍中國，並在2017年成立中國品牌「愛彼迎」。

攤開Airbnb的招股書，儘管已成立近13年，但至今仍年年虧損。若先看Airbnb過去5年的財務數據，2015年營收約為9.2億美元，到了2019年約為48億美元，成長4.2倍；然而，稅後淨損卻從近1.4億美元暴增至6.7億美元。

Airbnb儘管營收成長，但虧損的洞卻愈來愈大，關鍵就在於龐大的產品開發費用。2015年的產品開發費用僅約1億美元，但到2019年已達到9.8億美元，約占該年度營收的2成。若只看2018年到2019年，產品開發費用就增加近4億美元，根據招股書說明，其中有2.7億美元為人事成本。

這也難怪，Airbnb面對疫情的第一招，就是果斷裁員。2020年前3季，Airbnb的營收大幅縮水至25億美元，虧損近7億美元，已超過2019年全年的虧損數字。在2020年裁員1900名員工後，前3季產品開發費用勉強與2019年同期持平，若沒有裁員止血，虧損數字恐怕更為驚人。

聚焦Airbnb的2020年財務數字，第3季民宿預訂總額（Gross Booking Value，簡稱GBV，即平台民宿訂單的成交總額）已達80億美元，不僅從第2季32億美元的低谷回彈，該數字也接近2019年第4季疫情前水準的85億美元。如此表現，已比其他線上旅遊平台的同業表現更好。

旗下擁有Hotels.com與Trivago等線上旅遊平台的Expedia集團，在2020年第3季的GBV為86億美元，與2019年第4季的232億美元還落差相當一大截。

Airbnb的GBV能快速反彈，主要歸功於各國國內旅遊的快速復甦。在疫情之前，Airbnb平台上國內旅遊訂單每月成交筆數（Gross Nights and Experiences Booked）與國際旅遊相當，兩者均落在1300萬至2000萬筆之間。在2020年6月，疫情逐漸趨緩下，國內旅遊訂單成交筆數迅速回到疫情前水準，甚至在7月達到2140萬筆的新高。

谷歌壟斷搜尋 成最大競爭者

儘管Airbnb在疫情中站穩腳步的速度比同業快，但招股書裡卻沒有回答市場最想知道的答案：究竟Airbnb如何轉虧為盈？過去5年以來，Airbnb的營收成長率逐年下降，從2016年的80％，下降到2019年的32％，更直接在招股書裡表明：預期未來營收成長將會持續放緩。

預期營收成長速度變慢的主要因素有3：疫情發展、產業競爭加劇與監管趨嚴。根據管理顧問公司麥肯錫於10月中發布的報告表示，全球旅遊業產值若要回到疫情前水準，恐怕得等到2023年。換言之，Airbnb至少還得拖著疫情這個包袱往前走至少3年。

再者，Airbnb的競爭對手已經不止傳統飯店業者與線上旅遊平台，就連搜尋引擎巨擘谷歌也來勢洶洶。Airbnb在招股書裡，指控谷歌開發的旅遊與民宿出租廣告服務，與Airbnb業務重疊性高，若谷歌利用搜尋引擎的優勢，給予自家產品更高的流量曝光，降低Airbnb的搜尋排序，將變相墊高Airbnb的流量取得成本。

全球民宿監管嚴 陷收入困境

Airbnb面臨的最後一個風險，就是針對短租套房愈趨嚴格的監管。Airbnb的短租亂象時有所聞，輕則房客違規開派對，重則可能涉入性交易、謀殺等刑案。

2020年9月，就有22位歐洲城市的市長，包括荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納與英國倫敦等知名旅遊城市，與歐盟委員會商討如何規範短租套房，規範內容如房東必須向市政府機關登記備查，或是限制套房出租天數的上限等，這些都將一定程度衝擊Airbnb未來的收入來源。

既然Airbnb距離獲利的路途仍相當漫長，市場何以給它如此高的評價？關鍵在於全球資本市場的資金氾濫。

2020年疫情席捲全球，讓多國經濟步入衰退，各國政府為了搶救經濟，不惜大力印鈔票，只是現在疫情的警報尚未完全解除，許多實體消費與投資仍無法進行，多數的資金都流向金融市場。

根據金融資訊服務業者路孚特（Refinitiv）的數據顯示，2020年全球非金融公司已從公開市場募得3.6兆美元，創下歷史新高。換言之，Airbnb未來股價能否站穩，除了得關注其營運表現外，很大一部分將取決於市場資金的流向。

回應瘋狂的資本市場，奇斯基說道：「我想，很多買股票的人都曉得世界正籠罩在巨大的不確定之下⋯⋯，儘管無法預知未來，我們現在只能盡力做好能做的一切。」

DoorDash掛牌首日漲８成，恐曇花一現？

在12月9日，Airbnb上市前一天，另一家美國最大外送平台業者DoorDash也在掛牌第一天，股價就從發行價102美元飆升86％，達到189.5美元，如今市值達508億美元（截至12月14日）。

DoorDash創立於2013年，從2018年初只有17％的市占率，到2020年10月一舉拿下50％市占率，位居美國外送平台霸主。能在短時間內搶下如此高市占的原因，是因為DoorDash不惜砸錢在廣告與行銷費用。比較其2018年與2019年損益結構，營收僅成長２倍，但行銷費用卻暴增3.4倍。如此砸錢搶市占的手法，也使得其虧損進一步擴大為6.7億美元。

不如Airbnb受到疫情嚴重的打擊，DoorDash的外送業務在疫情下，反而逆勢成長。2020年前三季營收達19.2億美元，比2019年同期成長2.25倍，虧損也縮小至1.5億美元。

對於疫情下受惠與受害的兩家公司，資本市場同樣給予掌聲。只是美國市調公司New Constructs執行長崔納（David Trainer）警告：「外送平台完全沒有差異化，通通都只是在打價格戰，長期下來將壓縮業者獲利空間。」崔納並表示，未來若疫情趨緩，民眾可能減少使用外送平台，DoorDash的營收暴增恐成曇花一現。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1252期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

獨家內幕》基金弊案炒股宴在這上演 私廚老闆竟是涉案投信董座？

12月的陰雨天，台北市大安區巷弄裡的瑞安華廈更添神祕氛圍。民宅的圍牆上方插滿著竹籬，拉高一探究竟的難度；門口的對講機乾脆拔線不通，隱身其中的，是一家私廚餐廳。

搭特斯拉出貨成長順風車！這12檔低基期車用電子股可逢低布局

沉寂了近3年的汽車產業，在今年受到疫情影響的低基期之下，明年很有機會反彈。其中，投資人該瞄準哪些相關零組件族群，才能抓到汽車市場逐漸復甦的機會？

股價來到這數字…連執行長都驚訝 Airbnb連年虧損 為何掛牌竟飆漲？

Airbnb延宕已久的IPO案，終於在12月10日上路，並在掛牌首日上演暴漲大驚奇。只是Airbnb過去5年來連年虧損，又遭逢疫情嚴峻考驗，其未來的營運之路如何走得穩健？

曾揚言入股台積電、買下聯發科 陷破產危機的紫光能靠這起死回生？

曾揚言入股台積電、買下聯發科的紫光集團，財務風暴愈演愈烈，多筆境內外債券陸續跳票引發交叉違約。身為紫光的大家長趙偉國，要如何拯救這家被認為是中國半導體國家代表隊的公司？

花錢買健康真有保障？嬰幼兒米餅鎘超標 為何台灣產食品卻無保證品質…

近日消基會針對雙北地區通路所販售的嬰幼兒米製品進行重金屬抽查，結果發現有4件產品鎘含量超標，且原料產地均來自「台灣」的優質米，吃多恐對孩子的腎及骨骼造成損傷，恐成「海綿寶寶」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱「漸凍人症」）。

不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

今年台股面對疫情仍驚驚漲，屢屢刷新歷史高點紀錄，帶動許多台股ETF也創下史上最快填息紀錄，除了投資人熟知的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以外，還包括：富邦科技（0052）、元大MSCI臺灣（006203）、富邦台50（006208）…等，共10檔台股ETF，都在今年創下史上最快填息紀錄。

疫苗讓這家公司營收看俏！估明年達190億美元 為何股價漲幅輸大盤？

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech，共同研發的新冠疫苗，陸續獲得英國、美國政府核准，英國已自12月8日起，展開大規模接種計畫，美國則預計本周開始施打；市場預估，包括輝瑞、莫德納（Moderna）等在疫苗研發上有所進展的公司，明年營收都可望大增逾百億美元。

竹科慶40歲！ 黃崇仁：成就這3件事 台灣半導體才能稱霸全球

新竹科學園區今（15）日慶祝成立40周年！

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

寶佳炒遠百捅出大事 謝金河：誰招惹了徐旭東 稍不小心容易出事

勞動基金的炒股案，一共覊押了5個人，連寶佳集團最核心操盤手唐楚烈都遭到收押，這是震驚社會的大事。而這個事件背後也透露著未來可能的一些變化：

超越蘋果成台灣散戶最愛美股！納入標普500後 「特斯拉」的4大挑戰

若要問2020年誰創造了全球資本市場最大的驚奇？答案，應該非當今電動車霸主特斯拉莫屬。

熱門新聞

獨家內幕》基金弊案炒股宴在這上演 私廚老闆竟是涉案投信董座？

曾揚言入股台積電、買下聯發科 陷破產危機的紫光能靠這起死回生？

搭特斯拉出貨成長順風車！這12檔低基期車用電子股可逢低布局

不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

花錢買健康真有保障？嬰幼兒米餅鎘超標 為何台灣產食品卻無保證品質…

股價來到這數字…連執行長都驚訝 Airbnb連年虧損 為何掛牌竟飆漲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。