獨家內幕》基金弊案炒股宴在這上演 私廚老闆竟是涉案投信董座？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

12月的陰雨天，台北市大安區巷弄裡的瑞安華廈更添神祕氛圍。民宅的圍牆上方插滿著竹籬，拉高一探究竟的難度；門口的對講機乾脆拔線不通，隱身其中的，是一家私廚餐廳。

這裡，就是這次因為游迺文勞動基金弊案而聲名大噪的「馥邑私廚」。今年年初才剛重新重金裝潢，每位客人必須透過介紹或主人邀請才能用餐，不含酒水，套餐一律6000元，還請來前國賓飯店、教父牛排的外場協理、英文名叫Ace的盧煌穆掛名負責人，並親自服務。

隱密、高檔自不在話下，但最令人拍案驚奇的，是這家類似私人招待所私廚的幕後真正老闆，據多人所言，竟然就是這次也在這場餐敘中，三方陣營——寶佳資產、勞動基金游迺文、與復華投信的其中之一，復華投信董事長杜俊雄。

案情持續向上發展，至今收押的5人當中，復華投信就占兩位，包括投資長邱明強、代操經理人劉建賢，還有撰寫遠百報告的研究員陳周倫以五十萬元交保，讓復華投信與杜俊雄在此案中的敏感度，急遽升高。

杜俊雄何許人也？他曾經是潤泰集團總裁尹衍樑的特助，復華投信在他的強勢統御下，從1997年成立至今，沒有金控集團的資源挹注，但截至今年11月底為止，扣掉ETF等被動式基金，復華投信所管理的共同基金資產合計共1669.07億元，是全台灣最大的主動式基金投信。

更敏感的是，復華投信同時也是這次出事的勞動基金委外代操最大的投信，合計總共約有1200億元的額度。

餐敘大談遠百股票？復華兩位大客戶同席 卻是寶佳買單

復華投信在杜俊雄領導下，廣被市場傳誦的經典案例，是當年將紡織股儒鴻一路捧上紡織超級股王的過程。

但市場盛傳，杜俊雄也有栽跟斗的時候，包括宏達電在高檔未賣，最後慘遭套牢認賠出場，還有兩年前的國巨也是抱上再抱下。據了解，復華當時最大的代操客戶之一，就是寶佳集團大家長林陳海委託70億元資金，一度因大買國巨，帳面獲利數10億元，但未及時獲利了結，讓林陳海不滿意復華的代操績效，最後收回該筆委託。

問題來了，既然寶佳集團是復華投信的代操大客戶，勞動基金委託復華代操更高達1000多億元，在兩位大客戶面前，為什麼這場敏感的餐敘，不是復華請客，反而是寶佳買單？

原來，報載檢廉調查內容，這天要談的不是寶佳委託復華代操的業務，而是寶佳手上10多％的遠百股票，希望拜託勞動基金和勞動基金委外代操最大的復華投信，想辦法高檔承接。當然這也正是事涉違法之所在，已進入檢調調查。

遠百是目前已曝光的股票，但這場餐敘上只談遠百？還有沒有談到其他檔股票？

至於由執行長唐楚烈領軍的寶佳資產，擁有兩百億元在手，也在市場上虎虎生風，為何當天還需要這樣放低姿態，宴請勞動基金委外的投信接手股票？最終癥結，恐怕還是和寶佳集團大家長林陳海，給唐楚烈的KPI（關鍵績效指標）每年高達10％報酬率的超高標準有關。

為了達到這要命的、幾乎不可能的目標，唐楚烈是如何想盡辦法，甚至不擇手段，這場神祕餐會，或許透露了端倪。

寶佳買股爭議不斷 嚴凱泰過世隔天 裕隆股價漲停惹議

其中，最讓人印象深刻的，就是2018年12月3日，裕隆集團負責人嚴凱泰因病過世，通常企業領導人在位上過世，對該公司都是利空，但裕隆的股價卻在隔天一早拉上漲停板，這種怪異的「慶祝行情」，對逝者非常冒犯。事後裕隆內部調查證實，這一記漲停板就是寶佳買的。

寶佳的買股爭議不僅如此，根據《今周刊》的盤點，寶佳幾度都疑似利用媒體的力量，刻意針對媒體釋放買進某一檔股票的訊息，在消息見報之後，股價通常就會因為吸引一般散戶跟進而上漲，但寶佳卻利用這段時間，反手逢高調節手上股票，賺取短線價差。

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