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不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

聯合新聞網 / 今周刊
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【文．林韋伶】

今年台股面對疫情仍驚驚漲，屢屢刷新歷史高點紀錄，帶動許多台股ETF也創下史上最快填息紀錄，除了投資人熟知的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以外，還包括：富邦科技（0052）、元大MSCI臺灣（006203）、富邦台50（006208）…等，共10檔台股ETF，都在今年創下史上最快填息紀錄。

台股今年的強勢表現，讓相關ETF投資人也受惠，除了部分尚未配息或確定未配息的台股ETF外，在共23檔台股ETF中，僅剩下4檔ETF未填息；而在17檔已順利填息的ETF中，有超過半數，都創下史上最快填息紀錄。

像是元大台灣50、富邦科技、元大MSCI臺灣、富邦台50（006208）與富邦臺灣中小（00733），都在除息當天就強勢填息；而元大高股息、富邦公司治理（00692）、富邦臺灣優質高息（00730），儘管都花超過1天才填息，但全寫下史上最佳紀錄。而在今年才加入市場的元大臺灣ESG永續ETF（00850）與國泰永續高股息（00878）也分別以12天與1天的速度成功填息。

今年台股ETF能繳出如此漂亮的成績單，主要受惠於整體景氣表現，加上台股強勢走升，讓以複製台股表現為依歸的相關產品，都跟著走高。

在今年繳出漂亮成績的台股ETF，明年表現大概也不會太讓人失望，因為，儘管疫情尚未消滅，但疫苗研發成功在望，多家研調機構都看好明年全球景氣與台股的發揮空間。像是摩根士丹利就在2021年的景氣展望報告中指出，看好全球景氣V型復甦；而從資金面來看，在美國聯準會仍維持寬鬆貨幣政策下，外資11月起大幅回補台股部位，顯示台灣半導體、電子供應鏈價值，在後疫情時代更受肯定，預估2021年，台股仍將是台灣投資人不可或缺的一塊拼圖。

許多人可能會煩惱，台股指數來到高檔，錯過今年反彈行情，現在才投入會不會太晚？元大投信建議，如果擔心高檔震盪，可透過定期定額的方式分散投資時間點，既可分散風險，也不會錯過投資佳機。

國泰投信也建議投資人可採逢低承接、定期定額、長期持有的方式來「存ETF」，以達成資產增值，來幫助自身累積財富。

在挑選台股ETF時，有配息需求的投資人，最好將觀察時間拉長，仔細檢視一檔ETF過往的配息紀錄是否穩定，配息金額若總是高高低低，可能影響資金規劃應用。此外，若沒有配息需求，理財專家郭莉芳建議，可將資金再投入，以享受複利加時間帶來的驚人效果。

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