疫苗讓這家公司營收看俏！估明年達190億美元 為何股價漲幅輸大盤？

【文．林信男】

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech，共同研發的新冠疫苗，陸續獲得英國、美國政府核准，英國已自12月8日起，展開大規模接種計畫，美國則預計本周開始施打；市場預估，包括輝瑞、莫德納（Moderna）等在疫苗研發上有所進展的公司，明年營收都可望大增逾百億美元。

CNN引述投行摩根士丹利（下稱大摩）分析，稱2021年，新冠疫苗估將為輝瑞創造約190億美元營收（輝瑞將與BioNTech分拆收入）；等於明年光是新冠疫苗帶來的銷售額，就占了輝瑞今年總營收（518億美元）的36%以上。

而在全球接種疫苗人口持續增加的情況下，大摩估計，輝瑞在2022、2023年，合計還可獲得約93億美元的新冠疫苗收入。

輝瑞今年股價漲幅僅1成 低於標普500指數

另一方面，莫德納研發的新冠疫苗，也讓這家原本默默無聞、去年營收僅6000萬美元的公司，搖身一變，成為市值達620億美元的一方之霸；據大摩分析，莫德納有一半的市值，是來自新冠疫苗。投行高盛則預估，新冠疫苗可望於2021年，為莫德納帶來約132億美元營收。

觀察上述公司今年以來股價漲幅可發現（截至12月11日收盤），莫德納累計大漲逾700%；BioNTech（在美上市股票）上漲超過275%，將該公司估值推升至近300億美元；輝瑞則僅上漲10.7%，不及同期標普500指數的13.3%。

同樣在疫苗研發上有所進展，為何股價漲幅表現大相逕庭？CNN分析，主因可能在於，輝瑞已是一家規模龐大的公司。換言之，新冠疫苗能為其創造的成長空間，未必優於規模較小者。

公司成長性、競爭疫苗數量 影響股價表現

而另一件值得投資人注意的事情是，市場對於新冠疫苗可為輝瑞、莫德納等公司，帶來多長時間的收入，以及疫苗可提供多久的保護？各方意見仍屬分歧。

巴克萊銀行分析師菲爾德（Emily Field）在接受BBC採訪時直言，「獲利只是暫時的」，原因在於，估計2年內，市場上就會出現約20款疫苗，疫苗開發商想賺取溢價，會更困難。

科技資訊分析公司Airfinity執行長漢森（Rasmus Bech Hansen）則樂觀表示，相關產業都將從中受益，因為「這（疫苗）是疫情大流行中的一線希望」。

漢森期待，各國政府能像投資國防一樣，對大規模流行病因應策略，進行投資，即使不希望有朝一日會用上，也應將之視為必要支出。

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