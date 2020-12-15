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竹科慶40歲！ 黃崇仁：成就這3件事 台灣半導體才能稱霸全球

聯合新聞網 / 今周刊
力積電董事長黃崇仁（右2）昨天出席竹科40周年策略會議。劉煥彥／攝影
力積電董事長黃崇仁（右2）昨天出席竹科40周年策略會議。劉煥彥／攝影

【文．劉煥彥】

新竹科學園區今（15）日慶祝成立40周年！

投身半導體業30多年的力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁回首往事，他感嘆若非竹科給了台灣半導體業當年突破美國獨霸28奈米製程的機會、在20多年前PC等科技製造業全面移往大陸時保存了台灣科技業的命脈，並且促成中科、南科等「台灣矽谷帶」成型，就不會有今天獨步全球的台灣半導體產業。

也因為如此，他認為「台灣的未來會愈來愈強，這是我30多年來跟科學園區的不解之緣，心中多年的想法」。

黃崇仁昨天出席新竹科學園區40周年策略會議，他在分享過去30多年在竹科打拼的心路歷程時，提出竹科對於當今台灣科技業重要性的三大原因。

第一，給台灣半導體業突破美國先進製程的機會

黃崇仁回憶，1980年代在政府扶植下，聯電（2303）、台積電（2330）先後成立，惟台灣科技業早期焦點是PC，當時PC核心技術都由英特爾掌握，「英特爾說要做什麼，我們就做什麼」。

沒想到風水輪流轉，台積電趕上了英特爾，美國做半導體製程、所有叫得出名字的企業，全部輸給台灣。

他說：「這裡有個重要里程碑，就是當年28奈米技術都在IBM手上，董事長（張忠謀）去問IBM能不能合作，IBM不給，讓張董事長決定自己做，後來台積電28奈米做得非常好。」

黃崇仁說明，台積電訓練的本地工程師，能夠在園區突破28奈米技術，接下來才有14奈米、10奈米、7奈米等等，這個突破非常重要。

「我曾經跟李登輝總統講，『唉呀，現在都沒有學生去國外留學，將來都沒有人回來，怎麼辦？』

現在不用了，這是台灣的突破！科學園區這個環境給大家一個機會，創造突破的可能性。」

第二，在竹科「被掏空」艱難期，保存了科技業命脈

黃崇仁指出，半導體早年不是台灣最重要的科技業，PC、NB（筆記型電腦）才是，但20多年前這些產業開始遷到勞力更便宜的中國。

「對很多人來說，完蛋了，台灣沒有科技產業了！怎麼辦，這些大公司、大老闆全部都在大陸，那台灣還剩什麼？」

「所幸還有（新竹科學）園區，園區不是只有公司，還有設計、生產、製造。還好有科學園區keep running（繼續運作），不然你會怕，因為台灣被掏空了，全部搬到大陸去了。園區是在這個困難時期，保存了台灣科技業的命脈。」

他也以力積電兩年前決定，在竹科銅鑼科學園區蓋新廠為例提到，「我說要搬到銅鑼，那時那裡只有京元電（2449），他們很高興（力積電）要去。你知道怎麼樣？現在（銅鑼園區）連一塊地都沒有了，這麼快！」

「所以科學園區的存在，又把台灣經濟命脈拉回來，我覺得這是科學園區最重要的角色。」

第三，竹科促成「台灣矽谷帶」成型

黃崇仁認為，從竹科開始，有了中科及南科後，現在台灣西部從林口一路到高雄，不是有科學園區，就是有外商巨擘設立的資料中心，使台灣西部儼然成為矽谷帶。有了40年前竹科的開始，才有今天這樣的成果。

宣明智提出竹科四大建言

昨天同場出席的聯電榮譽副董事長宣明智，則對竹科管理局提出四項建言：

第一，大竹苗概念

如今北部工業區一地難求，竹科也是，竹科管理局所轄的園區又分布在新竹市、新竹縣及苗栗縣，他建議管理局與這三個縣市政府協商，探討釋出土地的可能性

第二，水電供不應求，亟需解決

根據國家國土規畫，新竹縣市及苗栗縣的總人口約172萬人，但目前這三地的戶籍人口就接近160萬人，若加上實際生活人口就逼近172萬人，水電供應會是問題

第三，全台灣前20大繳稅企業幾乎都在新竹縣市，但竹苗三縣市獲得的人均中央政府預算僅達六都的15~20%，「感覺不太公平」。

中央政府若能增加給竹苗三縣市的預算，肯定有助打造更理想的科學園區環境。

第四，地方縣市可以考慮開放微型園區

宣明智以加州矽谷小城Cupertino為例，當地人口僅6萬人，卻是蘋果總部所在地。蘋果掌握的全球經濟實力以億萬計，可以做為竹苗三縣市規畫土地面積較小的微型園區借鏡。

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