超越蘋果成台灣散戶最愛美股！納入標普500後 「特斯拉」的4大挑戰

【文．今周刊編輯團隊】

若要問2020年誰創造了全球資本市場最大的驚奇？答案，應該非當今電動車霸主特斯拉莫屬。

論股價，特斯拉從今年3月疫情重創市場後的谷底72美元（還原分拆前）起漲，在8月底直奔500美元大關前止步，5個月的時間，創下接近6倍的驚奇漲幅。頂著新創與趨勢的夢想，在技術領先下，吸引一群既是車主、也是股東的超級粉絲鼓動，一路衝鋒的股價，十足反映了股民大軍對電動車未來的期待。

股價直接拉動市值，又是另一個超大驚嘆號。8月間，特斯拉市值超過4千億美元，不僅超越全球市值最大車廠豐田汽車，甚至還超過全球5大車廠的市值加總，名列美股第7大上市公司，超過P&G、VISA這些文明社會生活中幾乎脫離不了的重要企業。

緊接著，全球權威信評機構標準普爾，在幾度拒絕之後，終於宣布自12月21日起，將特斯拉納入標普500指數的成分股之列，讓特斯拉股價在11月下旬公布後，又是一陣飆漲。

然而，這個在「2020年特斯拉盛宴」放出璀璨收尾煙火的超級利多，卻也可能宣示了特斯拉或將從這場目眩神迷的奇幻旅程抽身，轉進更現實的市場評價與產業競爭。

「因為納入了『獲利穩定度值得憂慮』的特斯拉，標普500指數的波動風險可能變大……。」一位美股基金經理人說，雖然他會開始建立特斯拉持股，但日後也會對特斯拉「特別關注」，以免這家可望躋身標普500前10大成分股的公司，因股價大幅波動而嚴重影響自家基金績效。

當特斯拉納入標普500，意味著法人持股將增加，「法人投資模式」對股價的影響力提高；前面提到股價狂飆、市值超越5大車廠等驚嘆號，也瞬間轉為法人機構必須面對、仰賴自身投資邏輯找出答案的寫實問號。

而美銀美林證券則分析，特斯拉的未來營運成長性，與「能否維持高股價」息息相關。於是，這些問號的答案不只牽動特斯拉的股價、標普500的指數波動，其連鎖效應甚至可能牽動全球電動車市場的下一回合戰況，當然，台灣的電動車供應鏈也身處其中。

從股價大驚奇到垃圾債信 哪個才是特斯拉真實樣貌？

一切的問號，還是從標準普爾的決定開始談起。

在標普最終將這隻市值巨獸納入成分股之前，其實已經幾次在市場的引頸企盼下，斷然拒絕這位大咖的加入，引起外界一陣嗟嘆！這在過去的大型獨角獸公司身上，幾乎不曾有過，例如和特斯拉加入時間點最接近的網飛（Netflix），一樣受外界矚目，但它早在2018年6月就被標普選入。

即使最後標普還是點頭迎接特斯拉，但至今標普的官網上，仍保留今年2月1篇有關特斯拉的評論，內容寫道：「特斯拉雖然在技術和品牌上領先……，但在管理國際市場的大量生產、交付和服務方面經驗有限。」評論又說：「與網飛等新創公司相比，其成長可能會放緩。」原因包括高昂的前期成本、缺乏基礎設施與服務網絡等。

甚至截至目前為止，標普公司對特斯拉的債信評等，仍停留在屬於垃圾債評等的「BB-」等級。

從創造資本市場最大驚奇到垃圾債之間的距離，究竟哪一個才是特斯拉的真實樣貌？也許可再從另一個角度來看。

今年6月，特斯拉股價首度超越原本全球最大汽車集團豐田汽車的市值，當時包括彭博資訊、華爾街一大票分析師都撰文報告，摩根士丹利分析師Adam Jonas說，「相對於豐田汽車（經營穩健），我們認為特斯拉在中美貿易、近期汽車需求、未來資本需求，以及電動車競爭對手增加等層面的憂慮，更值得關注。」

華爾街分析師的報告多空俱陳，但有一個共通點值得注意。無論哪一家機構，都是以「汽車業」來評價特斯拉，即使是今年2月把特斯拉股價上看7千美元的那份ARK Investment報告，一樣是以「汽車銷量」為分析基礎。

「特斯拉今年的汽車銷售量，在全球車市的市場占有率約1.5％，但特斯拉近期的股價總市值，卻遠高於其他市占率98.5％的全球各大車企加總的市值。假設15年後，特斯拉市占率達30％（這個假設的前提是，全球各大車企幾乎都是吃素的，都在裝睡），屆時全球車市，全部是電動車或新能源車，包括特斯拉在內的各大車企，市占率的份額會大致固定在一個區間內小幅波動。也就是說，汽車業的革命性變革告一段落，進入成熟穩定期。」國內投資名家劉俊杰一言點出其中癥結。

「在這個應該是對特斯拉CAN NOT BE BETTER（再好不過）的假設下，30％市占率的估值，高於70％市占率的估值，似乎也難以說服投資者。」劉俊杰表示。

「新創皮、汽車骨」

難以擺脫汽車業本色

「創新」是特斯拉長期以來能享有極特殊的光環，即使在本業獲利能力未卜，目前主要獲利來自「碳交易」的前提下，卻享有超過250倍本益比的關鍵原因。

劉俊杰進一步解釋，汽車與電話通訊都是存在百年的產業，30年前通訊的革命性變革，演變迄今，想想看家用電話與智慧型手機的差別有多大？在功能性、便利性、日常生活絕對必需性各方面，真是相差不可以道里計，也因此直接間接催生了亞馬遜、蘋果、阿里巴巴、騰訊等超級獨角獸。

而電動車與燃油車的差別是什麼？也不過是動力系統的改變，功能性方面，電動車做得到的，燃油車甚至是有過之而無不及。

「電動車與自動駕駛，就科技、環保、商機而言，是汽車業的革命性變化，但是對車企而言，也不過是一個大換車潮，本質上不像通訊革命，30年來催生了大量的次產業及少數大獨角獸，整體商機極為可觀，也是未來10年全球經濟成長的主要動力之一。但受惠者分散在各行各業，如車用電子、電池技術等，車企本身幾乎可斷言不會出現獨角獸，這也是特斯拉一直追求將自己定位為『不僅是汽車股』的主因。」他強調。

即使特斯拉在2017年更名，將原來的特斯拉汽車公司（Tesla Motors）改為特斯拉（Tesla Inc.），定義自己是新能源公司，並致力於電池性能技術的研發，且不斷更新優化軟體的駕駛系統等，但顯然截至目前為止，所有的投資機構仍將它視為一家汽車公司，難以擺脫「汽車股」的本色。

特斯拉不若網飛、亞馬遜等許多新創公司，因為提供全新的產品或服務而受到全球大型投資法人青睞，這部分還有另外一個角度可以證明，那就是法人的持股比重。

能夠吸引法人持股，通常表示公司被眾多投資專家的目光所看上，比起散戶的捧場，往往可能更具真正的投資價值。但特斯拉幾乎是這幾家新創獨角獸中，法人持股比重最低的，其中，網飛雖在2009年才轉型跨入影音串流服務，但如今法人持股都已高達8成以上，遠勝法人持股不到5成的特斯拉。

雖然在列入標普成分股後，其法人持股必將有所提升，但就像前述所言，這也宣告從此之後，特斯拉必須從散戶追捧的神壇走下，回到資本市場的法則試煉。

此前，全球的散戶年輕人、尤其對特斯拉或創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）投以崇拜目光的新世代資金，確實是特斯拉股價飛漲的主要因素。例如被稱為「全球散戶大國」的韓國，截至9月公布的數據，韓國散戶持有特斯拉的股權，居然已經0.89％，高居特斯拉第5大股東。

年輕人瘋追到法人嚴檢

高股價激起不同世代辯證

在美國受千禧世代喜愛的Robinhood下單軟體，也曾創下短短4小時內，近4萬名年輕投資人敲進特斯拉股票的紀錄。

至於台灣散戶，《今周刊》委託某家國內大型券商估算，透過其複委託的買進金額，推估全台持有美國個股的市值，截至9月底，台灣散戶持有特斯拉的市值可能高達230億元，勝過對蘋果電腦的173億元估算持股市值，成為「國人最愛的美股」。

雖說股價代表「買賣雙方共同的決定」，但有別於一般新創公司，特斯拉股東的特殊結構，或許也意味著股價的合理性勢必引發不同世代間的辯證。

今年初，企業管理顧問公司麥肯錫發布一份關於「電動汽車的前進之路」的研究報告，其中提及，到2025年時，全球純電動汽車將達到485款，屆時消費者對電動車各種需求、功能的選擇性，就和現在的燃油車一樣，讓你目不暇給。

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