晶圓代工景氣好到讓人無法想像！？半導體景氣反轉可從這3個跡象看出

【撰文 林宏文】

近來半導體股熱鬧滾滾，台積電、聯電、世界先進等股價陸續創高，(12/9)掛牌興櫃的力積電也拉出大漲行情，市值還一度超越世界先進。晶圓代工產能嚴重供不應求，市場對明年晶圓繼續調漲的預期提高，也對明年半導體景氣相當樂觀，帶動台股再度突破萬四的新高點。

不過，在一片看好的樂觀預期中，我想提出幾個思考點，讓半導體股投資人做參考。

晶圓代工產能不足的原因，大致上有幾個因素。首先，目前全球缺貨最嚴重的八吋晶圓，從2016年起就沒有明顯的產能增加，四年來供應沒有明顯增加，但市場需求持續擴增，如今5G、AI應用需求大幅興起，筆電、遊戲機及伺服器等傳統電子產品因疫情而需求大增，都讓晶圓代工產能面臨嚴重缺貨的情況。

至於為何八吋廠過去幾年沒有新增投資？原因是八吋廠的投資在2007年達到高峰，之後新增投資案就逐年減少，十二吋廠變成晶圓代工廠的投資主流，目前提供八吋廠產能主力的公司如聯電、格芯、中芯等，過去幾年因為努力切入先進的十二吋製程及產能，但最後發現難度很高，但在這個過程中，並未把重點放在八吋廠的擴充上。

因此，過去四年來，也是一線、二線晶圓代工廠差距大幅拉開的關鍵時刻，包括格芯、聯電分別退出10奈米製程以上的研發及投資，至於中芯雖然沒有宣示要退出，也找到梁孟松去幫忙切進高階製程，但其實一樣遇到很大的研發瓶頸，如今又有美國祭出設備及採購禁令，也讓中芯的晶圓產能變成燙手山芋，眾家大廠都儘量避開不去下單。

此外，一線大廠英特爾的製程技術在10奈米出現明顯卡關，導致後來有能力繼續投資7奈米以上製程的廠商只剩台積電、三星兩家，也讓十二吋的高階製程產能出現贏者全拿的現象，其中台積電又拿走八成以上。而且，因為台積電、三星過去幾年的發展重心都放在十二吋廠，八吋舊產能頂多做機台更新及去瓶頸等工作，才會出現八吋廠如此缺貨的現象。

既然產能如此缺，景氣又這麼好，是否明年半導體真的會像許多人說的，「景氣將好到讓人無法想像？」力積電董事長黃崇仁也預期，即使現在開始投資設廠，產能上來也需要二、三年，很可能未來三年晶圓代工都將處於缺貨情況。

投資人聽到這樣的說法，尤其是當大部分經營者都如此說的時候，會不會興奮到直接跳進去大買股票？我相信應該會，這是近來半導體股量價齊揚的原因。不過，投資人對於這樣的說法，到底該如何判斷，尤其景氣反轉通常也有跡可循，如何觀察後續的變化，我也想提醒3點供大家參考。

觀察一：產能是否快速且大幅度增加

一般來說，產業會出現景氣循環很正常，景氣達到了高峰後，往往也無可避免地往下修正調整，因此，若要關注半導體產業出現反轉，可以從這些現象去觀察。

首先，當然是產能快速且大幅度增加。但以目前情況來看，台、美、韓對擴充八吋廠依然很謹慎，至於日本八吋廠已全面撤退，幾乎都陸續賣給台灣廠商，全世界瘋狂投資半導體的國家僅剩中國大陸，但大陸的半導體技術不夠強，虧損倒閉的一大堆，技術較佳的又受美中科技戰的衝擊影響，全球景氣因為產能快速增加而出現反轉的機會並不大。

觀察二：下游客戶是否有重複下單

另外，景氣熱絡的原因有沒有可能是客戶重複下單？這樣的可能性當然不能說沒有，因為過去每一次景氣衝到最高點，產能利用率大增，都是因為大家怕搶不到產能，所以才重複下單，晶圓代工廠接到明顯超過需求的龐大訂單，才會呈現出膨風的榮景。

只是，這次IC設計業者到底有沒有重複下單？如果去問問大部分的IC設計公司，答案應該都是沒有，而且每個老闆還會告訴你，「我們不只沒有重複下單，下游客戶跟我們要貨要得很急，現在是賣到連庫存都沒有了，晶圓廠只能生產我們家需求量的八成而已，拜託晶圓廠趕快把我們的IC生產出來啊！」

觀察三：終端市場買氣是否突然縮手

最後，過去半導體會出現反轉，還有一種情況很常見。當下游終端市場的買氣出現下滑，尤其是突然間立即縮手，IC設計客戶突然抽單，一下子讓上游晶圓代工廠措手不及，訂單很快就不見了。

這種上游半導體跟下游終端市場需求存在落差的現象，也是一個值得探討的重點。因為半導體產業鏈很長，一顆IC從設計、製造到封測完成，少說也要一年半到兩年，至於下單晶圓代工廠到完成晶圓交貨，通常也要三個月，因此，終端需求的變化有時候相當快，一定會嚴重衝擊半導體廠的接單。

舉一個過去市場需求突然停止的例子，像2008年的金融海嘯，當時終端需求一夕間停頓，在半導體廠尚未感應到這種變化時，就已經快速反轉，結果產品立即變成庫存，景氣快速反轉的情況就出現了。

因此，終端需求到底如何，是決定半導體產業供需非常關鍵的因素，以目前情況來看，疫情讓居家上班、上課的情況仍然不變，採購筆電、增強網路設備、宅在家裡的遊戲機等各種商品及應用仍方興未艾，蘋果最近推出的手機等產品銷量也都比預期好，從市場需求來看，景氣反轉的情況應該還看不到。

消費者需求提前採購 留意後續成長動能

不過，問題也就在這裡，若明年半導體景氣會出現反轉，最可能的原因應該也是相同的。今年由於受到疫情影響，消費者已大量採購各種電子產品，等於是明年以後的產品先行採購，若明年疫情好轉、經濟恢復，已經先行採購的部分，勢必會影響後續的採購動能，原本的利多就變成利空，很值得關注。

我提出這些角度，不是要告訴大家，景氣快要反轉了，目前其實還是相對安全。但是，以過去的歷史經驗來看，當大家都一頭熱，對景氣充滿樂觀預期，市場一片大聲叫好時，似乎就要先想想未來最慘的情況會如何？有什麼訊號可以觀察？

投資貴在掌握先機，低檔沒有上車的人，此刻進來這個酒酣耳熱、大家開心唱歌的股市party，更應該保持清醒的頭腦、矯健的身手，避開被高檔套牢的陷阱，才會是笑到最後的贏家。

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