年底作帳行情來了！華新、國巨、聯電扮領頭羊 法人重押這10檔

【文．呂玨陞】

接近年底作帳時機，加上台股12月也站上萬4，使得這波行情更有看頭，《今周刊》篩選出有投信作帳及集團作帳雙重行情的標的，供投資人參考。

轉眼間，今年在疫情的籠罩之下即將過去，年底的作帳行情又即將展開。一般來說，年底的作帳行情分為集團作帳和投信法人作帳。由於上市櫃公司每到年底，有不少集團為了讓當年度財報數據更好看，會在年底前釋放利多消息，炒熱集團公司的各種題材，這也是過年前，不少企業很有機會因作帳而導致股價收紅的原因。

投信法人作帳則是投信旗下開放型基金，為了年度績效表現的爭奪戰。由於台股今年12月已站上1萬4千點，使得今年投信績效亮眼；尤其是以中小型股為主的櫃買指數，近期表現也是領先大盤，對於偏好中小型股的投信來說，使得年底作帳行情更有看頭。

因此，投信目前的持股重點，勢必成為主要拉抬標的，投資人可透過投信法人持續買進、且持股比率偏高的個股進行篩選，追蹤投信近期仍然持續積極布局標的，但短線漲幅較大的個股，也須考量易有追高的風險。

題材受惠最深：國巨集團

車用需求回升 被動元件復甦

《今周刊》以投信持股比率、11月以來的買超張數為依據，找出投信持股比率高、且又積極買進的標的；若11月又積極加碼者，更值得優先注意。最後，再篩選出有集團效益的個股，在投信、集團都有機會作帳提升效益的情形來看，年底作帳行情有機會成為投資人關注的標的。

從投信持股比率在近一個月增加最高的個股來看，是華新集團的佳邦（6284），從11月初的1％增加到5.84％。佳邦主要產品為電子保護元件及5G天線，在5G需求持續推升下，今年業績表現強勢，前11月營收47.29億元，成長逾2成。

除了佳邦，華新集團下半年以來集團業績亮眼，華新科（2492）、華邦電（2344）也都是投信積極買超的個股，對集團老大哥華新來說，子公司市值、業績只要有任何一家表現爆發，都有助衝高母公司華新表現，也有機會受惠於相關的集團作帳行情。

至於近期受惠於作帳題材最深的，莫過於被動元件大廠國巨集團。被動元件族群從11月以來表現相對強勢，主要因第三季財報陸續公布後，表現優於預期，加上積層陶瓷電容器（MLCC）大廠村田看好來自手機及車用零件的需求將快速回升，被動元件市場即將逐季復甦。

被動元件市場熱度持續攀升，投信也不會錯過這一波行情，泛國巨集團的奇力新（2456）、凱美（2375）都是11月以來，投信大舉加碼的企業。

被動元件業績及股價在經歷過2018年以來的大幅修正後，今年相關族群的基期相對不高，漲幅空間更大。尤其是營收占奇力新3分之2的電感元件。其中，使用於教育用相關產品的平板、筆電等訂單能見度已到年底，高毛利率的一體成型電感（Molding Choke）出現供不應求情況，第三季電感產能利用率拉至8成，不僅帶動第三季營收向上揚升，毛利率表現也表現良好，單季年增超過5個百分點。

除了電感，占奇力新營收比重約11％的車用磁性材料，在近期車用零組件從低基期逐漸復甦的題材中，也有機會受惠，是奇力新身兼題材股及轉機股的雙重效益。

市值成長最大：聯電集團

遊戲機熱賣 IC設計受青睞

市值成長幅度最大的集團則是聯電，聯電第三季以來股價翻倍漲，市值比起今年初增加超過2倍，是台股權值股當中，成長最多的集團。同時也帶動旗下IC設計廠聯詠（3034）、原相（3227）受到投信青睞。

原相其實今年初在遊戲機Switch的帶動之下，就繳出相當不錯的成績，也是疫情初期，影響相對較小的公司。即使營收基期不低，在近期市場熱門題材，包括任天堂遊戲機熱賣且不斷推出新遊戲、CMOS影像感測器（CIS）缺貨漲價等，仍能不斷推升原相營收及獲利表現，今年第三季營業利益率是創新高的24.79％，大幅超越歷史次高近3個百分點。

光寶集團旗下生產電解銅箔的金居（8358）是全球前三大製造商，近1個月以來投信買超超過8千張。深究原因，銅價高漲是金居的利多消息，銅價從今年3月低點一路漲升上來，漲幅超過6成，高盛甚至認為，銅價可能很快就會達到10年前的高點。

對獲利與銅價息息相關的金居來說，原物料價格喊漲，金居也可再度調升價格，若比較2017年第一季銅價高點時，當時金居毛利率高達近3成，對比第三季毛利率不到15％，只要銅價續漲，將有助第四季的營收及毛利表現。

題材有機會迎來爆發，籌碼面則受到投信擁護，今年底金居有機會再度搭上作帳行情的熱度。

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