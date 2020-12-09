快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊金龍走不出「彭淮南餘威」？祭打炒房限令 卻暴露政策討論窒息致命傷

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【文 / 乾隆來】

央行總裁楊金龍日前祭出「不動產貸款」4大限制，雖獲輿論高度支持，但這個「打炒房」限令的背後，似乎也顯現出央行在做決策時，會遇到的致命傷。

中央銀行總裁楊金龍以召開臨時常務理事會議的罕見程序，宣布「不動產貸款針對性審慎措施」，政府各部會「健全房地產市場方案」終於全員到齊。雖然照例會有選擇性信用管制到底是否有效的質疑，不過，楊金龍推出的4大管制措施，獲得輿論高度支持，連反對黨的立委們也表示肯定。

但是，社會各界卻因此看到央行決策品質的重大缺失，這一波房地產漲風來自「金融性」的資金推動，全球央行狂印鈔票，零利率讓囤房幾乎零成本，金融業提供了房產上漲充足的火藥。本國銀行建築貸款今年7月年增率突破15.46％，不動產貸款占GDP比重高達52.04％，且逐月上升，創下13年以來的新高。這次打擊炒房，央行絕對是主角，而非跟隨的配角。

專心調控匯率 發布限令似乎慢半拍

房價高漲是國安危機，年輕人高度的不滿是隨時可能引爆的火藥庫，韓國左派總統文在寅因為動作太慢，連續21次打房措施都失效，威脅政權安危；而台灣最具代表性的是民進黨立委高嘉瑜在10月初質詢內政部長徐國勇，就社會住宅、包租代管、實坪制等，當場引發激烈口角。

高嘉瑜火爆質詢後，網紅館長在直播痛斥「民進黨只吵統獨、不顧民生」，而以年輕讀者為主的「關鍵評論網」，也發文「與其批評高嘉瑜，不如問民進黨何時才願意正視高房價問題？」瞬間累積了巨量點閱。

然而，楊總裁可能被匯率升值的工作耗盡心力，對於房市炒作的議題反應太慢。他在10月15日立法院答詢時，明確反對實施選擇性信用管制，輕忽了已經炒得沸騰的房市議題。事實上，央行早在6月的理事會上，就有理事提案討論，9月更出現身兼台大經濟系教授的央行副總裁陳南光撰寫論文，主張推出「總體審慎政策與工具」。

《工商時報》 、《經濟日報》 兩大財經報紙，外加所有雜誌都做了數次封面專題，台灣經濟研究院等智庫舉辦研討會，內政部、財政部、國發會等也陸續在11月推出各種因應措施，央行卻直到12月初還在立法院說，「基本上，房價上漲有部分由需求、供給決定，有部分合理，有部分不合理。」

領袖組織文化 下屬只能聽命行事？

12月3日，國發會報告「健全房地產市場方案」後，央行態度180度轉變，又跳過例行理監事會議，匆促召集臨時常務理事會，讓外界看到央行在巨大的政治壓力下，被迫採取緊急程序的窘迫。

但是，我們不能責怪楊金龍，這次事件暴露了央行「偉大領袖」組織文化的病灶。前任總裁彭淮南在位20年，取得總統蔡英文信任，對國家做出重大貢獻。

彭總裁巨大的身影，卻也使得專業政策討論窒息，應該匯聚國家頂尖經濟與金融頭腦的央行理事會，因缺乏足以與總裁論辯的成員，淪為總裁個人決策的背書者。楊金龍上任後，理事會討論空間雖有改善，但礙於理事成員的結構問題與主席主導性仍強，理事會專業化仍亟需改革。

彭淮南上個月在台北永康街的社區活動，向國民黨立委賴士葆斥責副總裁陳南光「扯後腿」，將專業論述視為「搞不清楚狀況」。彭淮南習慣將討論央行政策的聲音都視為負面，退休後仍然保留辦公室，且天天上班、巡視辦公室，親自指點後輩，正是偉大領袖組織症候群的病徵。

而歐美先進國家的中央銀行，在理事會或組織內，都是積極鼓勵多元的政策研究。美國聯準會能在危機爆發的第一時間，就推出違背傳統智慧、卻立即見效的救市政策，都可看到聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）、柏南克（Ben Bernanke）等人對於「反骨議題」長期反覆研究的功力。

台灣早年曾經有過「蔣王論戰」，在央行前總裁俞國華任內，各界也曾熱烈討論匯率升值議題，及央行歷任總裁梁國樹、謝森中、徐遠東時期，看似紛亂的多元辯論，不僅培育出一代優秀的經濟學家，更鋪墊了彭淮南崛起的沃土。

目前台灣的總體經濟議題甚多，匯率升值、房市熱炒、外匯存底的運用、現代貨幣理論的實證、甚至台灣央行獨步全球、成為第一納稅大戶政治責任，都是影響全民福祉，值得多元探討的關鍵議題。

央行內部局處、理監事會議、行外學者的反覆辯證，是培養專業人才、確保決策品質的必要工作。這次打擊炒房的決策，最終在高度政治壓力下瞬間轉向，暴露央行決策機制的盲點是小事，擺脫偉大領袖的神話，才是執政黨及央行團隊最該正視的挑戰。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1251期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

楊金龍走不出「彭淮南餘威」？祭打炒房限令 卻暴露政策討論窒息致命傷

央行總裁楊金龍日前祭出「不動產貸款」4大限制，雖獲輿論高度支持，但這個「打炒房」限令的背後，似乎也顯現出央行在做決策時，會遇到的致命傷。

從有存款到舉債賠錢近半年 他如何從餐飲門外漢變身年收20億火鍋霸主？

10年前，築間餐飲集團董事長林楷傑原本對火鍋一竅不通，如今，卻成為火鍋業一方霸主，更跨界開燒肉品牌，他是如何辦到的？

看你要落跑還是要跳樓！黃崇仁走過1200億負債 能否靠力積電一掃陰霾？

在台積電、聯電兩大晶圓廠業績持續飆高的此刻，另一家台灣晶圓代工廠力積電也將在12月登上興櫃。從記憶體廠轉型至今，力積電董事長黃崇仁的兩路規畫，能讓力積電自此走得穩健？

2021年經濟預測》令人不安的「強復甦」！你的新台幣荷包能否強強滾？

伴隨近期各國疫苗開發喜訊不斷，疫後的「曙光」日漸明朗。展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」；然而，在這條「V型」的復甦旅程即將開展之際，許多專家仍感不安，因為對疫情再起的恐懼依舊，因為疫苗配送與施打的障礙重重。 2021的強復甦之路，我們或將走得步步驚心。

史上最大規模疫苗接種啟動！Q&A看懂我們和「回歸正常生活」間的距離

新冠肺炎肆虐全球，感染人數居高不下，直到上月，全球終於盼到疫苗問世，讓這場抗疫之戰，出現一線曙光。上周，英國政府已批准大規模使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT），共同研發的新冠疫苗，並自8日起，展開史上最大規模疫苗接種計畫。

金融股還能存？股利縮水危機 億元教授為何說：跌下來更要買

在傳出金管會正研議是否管理銀行2021年股利分配政策的消息後，金融股一片綠油油，也有不少投資人考慮放棄存金融股，但有「億元教授」之稱的鄭廳宜卻說：「金融股跌下來更要買！」

聯電衝50元新高！不畏外資賣超9萬張 Q4可望奪全球晶圓代工三哥

聯電（2303）股價及業績今年勢如破竹，不畏外資過去兩周累計賣超逾9萬張，7日股價大漲5%至50元，再度改寫收盤新高價，累計今年以來飆升203%。

為何陸這麼多廠搶不過台？ 黃崇仁：這3原因 讓寶島掌控全球半導體命脈

力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁認為，當前台灣之所以掌握了全球半導體產業的命脈，原因至少有三，首先是20～30年前半導體是少數未能將產線遷移至中國的科技業，反而在台灣開花結果。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

力晶下市8年怎能重返IPO？ 黃崇仁：蘋果、護國神山都幫了一把

力晶科技股票從台股下市又重新上市，堪稱過去八年來台灣資本市場的大事，甚至是奇蹟。

台灣半導體大廠股價驚漲！在這場廝殺中 謝金河：得「它」者得天下

這一週美國股市收盤，六大指數中，漲幅最大的是費城半導體指數，4日大漲2.83%，創下2793.74的天價，在3月疫情來襲的時候，費城半導體指數一度跌至1233.97，今年的漲幅超過一倍。在美中科技冷戰中，全球半導體製造供應鏈炙手可熱，幾乎可以用「得晶圓得天下」來形容。

熱門新聞

金融股還能存？股利縮水危機 億元教授為何說：跌下來更要買

美日台員工現身說法：Netflix超自由、超高薪 但也超高壓又沒隱私？

看你要落跑還是要跳樓！黃崇仁走過1200億負債 能否靠力積電一掃陰霾？

從有存款到舉債賠錢近半年 他如何從餐飲門外漢變身年收20億火鍋霸主？

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

這10件事 千萬不該讓理專做！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。