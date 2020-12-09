楊金龍走不出「彭淮南餘威」？祭打炒房限令 卻暴露政策討論窒息致命傷

【文 / 乾隆來】

央行總裁楊金龍日前祭出「不動產貸款」4大限制，雖獲輿論高度支持，但這個「打炒房」限令的背後，似乎也顯現出央行在做決策時，會遇到的致命傷。

中央銀行總裁楊金龍以召開臨時常務理事會議的罕見程序，宣布「不動產貸款針對性審慎措施」，政府各部會「健全房地產市場方案」終於全員到齊。雖然照例會有選擇性信用管制到底是否有效的質疑，不過，楊金龍推出的4大管制措施，獲得輿論高度支持，連反對黨的立委們也表示肯定。

但是，社會各界卻因此看到央行決策品質的重大缺失，這一波房地產漲風來自「金融性」的資金推動，全球央行狂印鈔票，零利率讓囤房幾乎零成本，金融業提供了房產上漲充足的火藥。本國銀行建築貸款今年7月年增率突破15.46％，不動產貸款占GDP比重高達52.04％，且逐月上升，創下13年以來的新高。這次打擊炒房，央行絕對是主角，而非跟隨的配角。

專心調控匯率 發布限令似乎慢半拍

房價高漲是國安危機，年輕人高度的不滿是隨時可能引爆的火藥庫，韓國左派總統文在寅因為動作太慢，連續21次打房措施都失效，威脅政權安危；而台灣最具代表性的是民進黨立委高嘉瑜在10月初質詢內政部長徐國勇，就社會住宅、包租代管、實坪制等，當場引發激烈口角。

高嘉瑜火爆質詢後，網紅館長在直播痛斥「民進黨只吵統獨、不顧民生」，而以年輕讀者為主的「關鍵評論網」，也發文「與其批評高嘉瑜，不如問民進黨何時才願意正視高房價問題？」瞬間累積了巨量點閱。

然而，楊總裁可能被匯率升值的工作耗盡心力，對於房市炒作的議題反應太慢。他在10月15日立法院答詢時，明確反對實施選擇性信用管制，輕忽了已經炒得沸騰的房市議題。事實上，央行早在6月的理事會上，就有理事提案討論，9月更出現身兼台大經濟系教授的央行副總裁陳南光撰寫論文，主張推出「總體審慎政策與工具」。

《工商時報》 、《經濟日報》 兩大財經報紙，外加所有雜誌都做了數次封面專題，台灣經濟研究院等智庫舉辦研討會，內政部、財政部、國發會等也陸續在11月推出各種因應措施，央行卻直到12月初還在立法院說，「基本上，房價上漲有部分由需求、供給決定，有部分合理，有部分不合理。」

領袖組織文化 下屬只能聽命行事？

12月3日，國發會報告「健全房地產市場方案」後，央行態度180度轉變，又跳過例行理監事會議，匆促召集臨時常務理事會，讓外界看到央行在巨大的政治壓力下，被迫採取緊急程序的窘迫。

但是，我們不能責怪楊金龍，這次事件暴露了央行「偉大領袖」組織文化的病灶。前任總裁彭淮南在位20年，取得總統蔡英文信任，對國家做出重大貢獻。

彭總裁巨大的身影，卻也使得專業政策討論窒息，應該匯聚國家頂尖經濟與金融頭腦的央行理事會，因缺乏足以與總裁論辯的成員，淪為總裁個人決策的背書者。楊金龍上任後，理事會討論空間雖有改善，但礙於理事成員的結構問題與主席主導性仍強，理事會專業化仍亟需改革。

彭淮南上個月在台北永康街的社區活動，向國民黨立委賴士葆斥責副總裁陳南光「扯後腿」，將專業論述視為「搞不清楚狀況」。彭淮南習慣將討論央行政策的聲音都視為負面，退休後仍然保留辦公室，且天天上班、巡視辦公室，親自指點後輩，正是偉大領袖組織症候群的病徵。

而歐美先進國家的中央銀行，在理事會或組織內，都是積極鼓勵多元的政策研究。美國聯準會能在危機爆發的第一時間，就推出違背傳統智慧、卻立即見效的救市政策，都可看到聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）、柏南克（Ben Bernanke）等人對於「反骨議題」長期反覆研究的功力。

台灣早年曾經有過「蔣王論戰」，在央行前總裁俞國華任內，各界也曾熱烈討論匯率升值議題，及央行歷任總裁梁國樹、謝森中、徐遠東時期，看似紛亂的多元辯論，不僅培育出一代優秀的經濟學家，更鋪墊了彭淮南崛起的沃土。

目前台灣的總體經濟議題甚多，匯率升值、房市熱炒、外匯存底的運用、現代貨幣理論的實證、甚至台灣央行獨步全球、成為第一納稅大戶政治責任，都是影響全民福祉，值得多元探討的關鍵議題。

央行內部局處、理監事會議、行外學者的反覆辯證，是培養專業人才、確保決策品質的必要工作。這次打擊炒房的決策，最終在高度政治壓力下瞬間轉向，暴露央行決策機制的盲點是小事，擺脫偉大領袖的神話，才是執政黨及央行團隊最該正視的挑戰。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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