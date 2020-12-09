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史上最大規模疫苗接種啟動！Q&A看懂我們和「回歸正常生活」間的距離

聯合新聞網 / 今周刊
美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT），共同研發的新冠疫苗。路透
美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT），共同研發的新冠疫苗。路透

【文．林信男】

新冠肺炎肆虐全球，感染人數居高不下，直到上月，全球終於盼到疫苗問世，讓這場抗疫之戰，出現一線曙光。上周，英國政府已批准大規模使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT），共同研發的新冠疫苗，並自8日起，展開史上最大規模疫苗接種計畫。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至12月8日，全球確診新冠肺炎人數，已超過6750萬，逾154萬人染疫身亡。

而確診病例突破174萬（逾6萬1000人染疫身亡）、作為全球首個批准大規模使用輝瑞-BNT疫苗國家的英國，已訂購4000萬劑疫苗，供2000萬人接種（每人須接種2劑）；首批約80萬劑疫苗，將優先提供給80歲以上老年人，以及第一線醫護人員使用。

令人好奇的是，在各國陸續啟動疫苗接種的情況下，全球需要多少時間，才能擺脫新冠肺炎疫情，回歸正常生活？本文綜合外媒報導，彙整出以下4個Q&A，讓讀者們從中一窺「世界恢復正常」的可能時間。

一、疫苗能100%阻斷傳染？

疫苗不是萬靈丹，沒有一種疫苗能宣稱100%安全、有效。

根據BBC報導，即使是成效頗佳的麻疹疫苗，其保護力，頂多是95%到98%。而輝瑞-BNT疫苗的保護力，雖達9成，但這也意味著，約有10%的人，無法藉由該疫苗，獲得保護；因此，輝瑞-BNT疫苗能做到的，是降低體弱者（例如老年人）染疫死亡的機率、減輕醫療體系負擔，但無法完全阻斷新冠肺炎的傳染。

免疫學專家、英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員索爾茲伯里（David Salisbury）表示，未接種疫苗者，仍可能感染新冠肺炎，並傳染給其他人；此外，就算有接種疫苗，但若保護效果不彰（例如體弱多病者），也可能被傳染。

簡單來說，疫苗只是讓這場抗疫之戰，多了一項可供使用的武器，但病毒不會因疫苗問世，就被徹底殲滅。正如世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞所言，「僅靠疫苗，無法終結這場流行病。」

二、如何達到降低感染率的目標？

WHO估算，想達到阻斷大規模傳染、降低感染率等目標，至少得讓65%至70%的人，對新冠肺炎有免疫反應。

倫敦帝國學院傳染病學教授賈尼（Azra Ghani）認為，免疫人口須達70%，才算「安全」，而這點，是讓全球回歸正常生活的重要前提。

以70%作為計算基礎，英國必須讓6800萬人口中的4760萬人，對新冠肺炎免疫；若將範圍擴及全世界，則全球78億人口中，得有54.6億人，對該疾病免疫。

三、疫苗配送、物流會遭遇哪些困難？

要讓如此多人接種疫苗，肯定是一項大工程，在疫苗生產、保存、運送等環節中，第一個關卡，就是生產足夠的盛裝物（例如裝疫苗的瓶罐），接下來，即為冷鏈物流的挑戰，主因在於，輝瑞-BNT疫苗必須被保存在攝氏負70度以下的環境。

因此，就算某個國家，訂購了大量輝瑞-BNT疫苗，當飛機將疫苗運抵該國後，當地還要有相對應、充足的儲存裝置（例如「freezer farm」），讓疫苗可持續處於負70度以下環境，若要將之取出，配送至施打地點，疫苗可在攝氏2到8度的低溫裝置中，保存約120小時。

以英國為例，該國國民保健署（NHS）已建立了大規模疫苗接種中心網絡，管理相關業務；但，這對其他國家來說，未必是件容易的事。物流巨頭DHL便示警，就疫苗配送而言，非洲、南美和亞洲部分地區，在冷鏈物流的「最後一哩」，恐有設備不足疑慮，疫苗儲存空間也未必足夠。

四、全球何時能回歸正常生活？

索爾茲伯里直言，疫苗問世後，「全球可望於明年3或4月，回歸『疫情前』狀態」的說法，給了人們不切實際的期望，在大規模傳染未被中斷的情況下，「不太可能發生這種事」。

索爾茲伯里稱，即使是具有完善公衛基礎建設，曾有大規模疫苗接種經驗的國家，也可能會發現，要阻斷大規模感染，是頗具挑戰性的事。

賈尼對索爾茲伯里的看法表示認同，並預估，要讓世界恢復正常，還需要大概2年的時間，儘管疫苗可協助我們對抗新冠肺炎，但無法完全杜絕病毒，就像其他疾病一樣（例如流感），人們得繼續接種疫苗。

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