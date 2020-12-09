金融股還能存？股利縮水危機 億元教授為何說：跌下來更要買

【文．林韋伶】

在傳出金管會正研議是否管理銀行2021年股利分配政策的消息後，金融股一片綠油油，也有不少投資人考慮放棄存金融股，但有「億元教授」之稱的鄭廳宜卻說：「金融股跌下來更要買！」

今年以來，台股由科技股領漲，金融股因低利環境承壓，表現相對落後。儘管如此，仍有許多投資人認為，金融股配息穩定，就算賺不到資本利得，至少可以穩領股息，時間一長，獲利表現不一定輸價格波動相對大的科技股。然而，金管會若真出手管理銀行的股利分配政策，投資人恐陷入賺不到股票差價，也拿不到現金股利的窘境。

首先，股利縮減的確是全球趨勢，由駿利亨德森投資的全球股利指數研究可看出，因為疫情的關係，今年第三季，全球企業配息共減少約550億美元，整體配息約年減14.3%，並預測今年全年度實際配息表現，可能較去年萎縮17.5%至20.2%。

資料來源：駿利亨德森投資。

不過，駿利亨德森投資的研究同時發現，有愈來愈多跡象顯示，對於收益投資者而言，最糟糕的時期已經過去，因為部分取消配息的企業，已經開始恢復配息，預估最快在明年第二季，可以看到企業配息再度出現正成長。

值得注意的是，英國銀行股取消配息，就是讓今年全球股利配息縮水的原因之一，而金管會考慮效仿英國金融監理機關的做法，也引發市場震撼。

對於這項在研議中的提案，一位投資圈人士分析：「要金融股不發股息很難，因為很多金融業的持股來自政府基金，政府基金也需要錢，一定會要金融業發股息。」曾經服務於金融業的鄭廳宜也推斷：「最終可能限制金融股配發部分股利，但要他們完全不配現金股利的機率低。」

儘管這還是一個只聞樓梯響的提案，但金融股已是一片綠油油，看到這盤勢，鄭廳宜卻認為：「金融股價格已經夠低了，價格夠低就是好買點，如果因為這消息再跌下來更棒、更要買。」

首先，從存股的角度來說，鄭廳宜分析，存股的兩大要素就是這家企業不能倒，加上公司股價夠低，而台灣的金融股就符合這兩項要素。對鄭廳宜來說，現在其它股票都漲高了，都是在賺資本利得、賺價差，只有金融股符合存股的條件。

此外，鄭廳宜分析，國外的銀行主要是投資銀行，與台灣金融業的系統、架構不同，「長期來說，台灣的銀行逾期放款很低，英國的則較高，且台灣銀行業的呆帳保障率逾600%，體質比上回遇上SARS的時候好很多，投資人不用擔心。」

台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏則指出，金融股目前價位的確在相對低檔，存股沒有問題，但投資人要考慮的是資金效率。過去金融股要有表現，都跟幾個因素有關，像是大盤要衝關時的政策配合或是升息循環啟動。沈建宏分析：「這些影響因素明年會不會發酵，端看政策與何時升息，但若真盼到升息，又要擔心對股市跟房市的影響，其實金融股的操作難度不低。」

由兩位專家的說法來看，存股、存金融股本身沒有問題，但投資人一定要有部位可以放長、投資時間會拉很長，以及不確定哪時候會發酵的心理準備，如果沒有這樣的心理建設，也許存金融股並不適合你。

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