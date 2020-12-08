聯電衝50元新高！不畏外資賣超9萬張 Q4可望奪全球晶圓代工三哥

【文．劉煥彥】

聯電（2303）股價及業績今年勢如破竹，不畏外資過去兩周累計賣超逾9萬張，7日股價大漲5%至50元，再度改寫收盤新高價，累計今年以來飆升203%。

聯電市值今天在台股收盤後達到6211億元台幣，高居台股市值第七名，超越了台塑四寶及金融股市值王國泰金（2882），直逼第六名台達電（2308）的6493億元。

值得注意的是，根據證交所統計，上周外資賣超聯電約56000張，再前一周也賣超38000多張，等於過去兩周外資賣超逾9萬張，但仍不影響聯電衝上50元大關，顯示本土法人接手意願非常強烈。

日系外資看好聯電 可望重演世界先進經驗

隨著聯電股價一再打破市場預期，外資券商唱旺的聲音不斷，野村證券就看好聯電前景，可望複製台積電（2330）旗下世界先進（5347）過去八年來的股價大漲經驗，因此將聯電目標價調高至60元，這是目前外資圈給予聯電最高的價位。

產業研究機構TrendForce估計，隨著全球晶圓代工業產能吃緊，漲價效應可望推升各家業績，不僅第四季全球晶圓代工業持續暢旺，聯電更可能擠下格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯），晉升至全球第三大晶圓代工廠。

TrendForce指出，由於驅動IC、PMIC（電源管理IC）、RF射頻、IoT應用等代工訂單持續湧入，聯電8吋晶圓產能滿載，確立其漲價態勢，加上28奈米製程持續完成客戶的設計定案，後續穩定下線生產，預估第四季28奈米以下製程的營收可望年增60%，整體營收年增13%。

至於格羅方德由於組織瘦身，之前出售部分廠區，而且未新增額外產能，估計第四季營收年減4%，惟客戶對使用成熟及特殊製程的生醫感測應用晶片關注度提高，加上5G布建帶來大量RF晶片需求，讓相關晶圓產能維持在一定水位。

今周刊董事長謝金河11月底在2020台北金融博覽會中，也曾經提過看好聯電後市的原因。

老謝：台灣半導體盛況 從沒這麼好過

謝金河說：「今年台灣半導體的盛況，從來沒有這麼好過。今年股價漲幅最大的是聯電，聯電這幾年跟台積電的比賽已經輸了，所以這兩年改變方向，不再蓋新廠，不用再提（列）折舊，而是鞏固既有市場。」

「聯電上季賺了90億元，EPS是0.75元。如果照現在8吋晶圓產能供不應求的狀況，聯電明年EPS可能3～5元。」

他指出，若這樣看來，目前聯電股價30多元非常便宜。等到12月力積電上興櫃，聯電又不輸力積電，「這會讓聯電股價不斷奔馳，是今年可以看到的半導體產業盛況」。

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