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台灣半導體大廠股價驚漲！在這場廝殺中 謝金河：得「它」者得天下

聯合新聞網 / 今周刊
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

【文．謝金河】

這一週美國股市收盤，六大指數中，漲幅最大的是費城半導體指數，4日大漲2.83%，創下2793.74的天價，在3月疫情來襲的時候，費城半導體指數一度跌至1233.97，今年的漲幅超過一倍。在美中科技冷戰中，全球半導體製造供應鏈炙手可熱，幾乎可以用「得晶圓得天下」來形容。

這幾天聯電，華邦，南亞科技股價都大幅上漲，4日台灣在美國掛牌的ADR威力更驚人，Tsmc上漲4.25%，收盤103.73美元，如果轉換成台積電的股價，每股值591元，更可怕的是聯電Adr大漲14.45%，創下8.96美元高價，今年UMC的Adr從1.64美元飆升到8.96美元，已到了難以想像的地步。

除此之外，封測的日月光也漲3.42%，大家不太熟悉的南茂(Imos)大漲7.82%，Ic設計的慧榮也上漲5.14%⋯⋯

台灣在美國掛牌的ADR漲不停，對下週的台股又有推升的作用，下週9日力積電即將掛牌上興櫃，又將掀起半導體產業的另一股比價狂熱。這個禮拜，我請力積電董事長黃崇仁上電視現身說法，2012年DRAM的慘況，當年茂德，爾必達等全都倒了，力晶半導體也不支，黃崇仁把瑞晶賣給美光，保住力晶，但力晶半導體股票下市，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，這次力積電重新上市，我跟黃董事長說，務必以小股東為念。

這次半導體產業的榮景，先是先前寒潵骨的殺戮，到了2016到2019年，中國以國家補貼方式強攻半導體，全世界都不敢擴廠，如今美國制裁中芯造成更大失衡，台灣的半導體製造變得炙手可熱，股價也出現前所未有的飆升。

過去台灣看Intel仰之彌高，如今台積電遠遠超過Intel，這次台灣半導體廠股價大漲，實力更加鞏固，下一步像環球晶一般，更有併購全球大廠的實力！

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