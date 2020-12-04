預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

【撰文 黃健誠】

從今年下半年以來，房市交易熱絡的消息頻傳，尤其預售屋建案，更不時有熱銷情況出現，但是，其中也伴隨著價格炒作、預售屋「紅單」轉讓交易炒房的訊息，甚至還有網紅宣稱，靠著「紅單」大賺一筆；對於前述現象，政府已有所動作，希望透過內政部與地方政府的聯合稽查，防堵「紅單」私下交易。

什麼是「紅單」？

許多人或許對於什麼是「紅單」，尚無概念，所謂「紅單」，指的是「購屋買賣預約單」，當民眾看完預售屋建案，確定有意願購買後，在與建商或代銷業者準備簽訂買賣合約前，需要先「下訂」，也就是先付出一筆訂金，保留購買房子資格，付完訂金後，就會拿到一張俗稱紅單的預約單，因其顏色通常為紅色或粉紅色，故得「紅單」之名。

近期傳出紅單炒作的情形，指的是有人先向建商或代銷業者付出訂金後，拿到該預售案「紅單」，再將紅單轉讓給欲買房的民眾，藉此賺取建案潛銷期與正式開案時的價差，且因取得紅單僅代表保留購買房子的資格，尚未簽訂正式買賣合約，因此還可以向業者「退訂」取回訂金，等於是「無本生意」。

為什麼轉讓紅單可以賺錢？

在房市多頭時期，轉讓紅單可謂一門生意，且又不易被查稅，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，過去在炒作預售屋紅單的過程中，會牽涉三個角色，分別是建商或代銷業者、掮客及投資客。

由於預售屋建案在潛銷時期，通常可以拿到較好的購屋價格，假設某個建案在潛銷期時，一坪價格為30萬元，但後來正式開案後，價格為一坪35萬，於潛銷期取得紅單再轉賣的投資客，就賺得其中每坪5萬元的價差。

在建商或代銷業者與投資客間，會有掮客先向投資客收取訂金後，再到接待中心下訂拿到紅單，通常掮客可能認識建商、代銷業者，藉此拿到多一點的「貨」，拿到貨之後，再交由投資客自行變賣，或再交由掮客變賣，而掮客賺的，是中間的介紹費。

徐佳馨說，預售屋就如同期貨的概念般，現在的價格買到的，是未來的漲跌，一定要漲才會有人買，也才有中間的價差可賺。

如何抑制炒紅單歪風？

上月底，內政部發動第二波預售屋聯合稽查，在21個預售屋建案中，仍有17個建案存在紅單交易，顯見在未取得建造執照前，提前銷售紅單的狀況，仍實際存在於市場上，天時地利不動產總經理張欣民對此表示，要抑制紅單炒作，最好的方法，就是將紅單一律改為「實名制」，若要轉讓紅單權利，僅限於本人及親屬間，與業者簽訂正式買賣合約時，也需認紅單名字，才可簽約。

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