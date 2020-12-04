快訊

「台語卡卡」最真實？《孤味》演活台南日常風景

今新增4例境外移入病例！自印尼及美國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

聯合新聞網 / 今周刊
資料照，黃健誠攝
資料照，黃健誠攝

【撰文 黃健誠】

從今年下半年以來，房市交易熱絡的消息頻傳，尤其預售屋建案，更不時有熱銷情況出現，但是，其中也伴隨著價格炒作、預售屋「紅單」轉讓交易炒房的訊息，甚至還有網紅宣稱，靠著「紅單」大賺一筆；對於前述現象，政府已有所動作，希望透過內政部與地方政府的聯合稽查，防堵「紅單」私下交易。

什麼是「紅單」？

許多人或許對於什麼是「紅單」，尚無概念，所謂「紅單」，指的是「購屋買賣預約單」，當民眾看完預售屋建案，確定有意願購買後，在與建商或代銷業者準備簽訂買賣合約前，需要先「下訂」，也就是先付出一筆訂金，保留購買房子資格，付完訂金後，就會拿到一張俗稱紅單的預約單，因其顏色通常為紅色或粉紅色，故得「紅單」之名。

近期傳出紅單炒作的情形，指的是有人先向建商或代銷業者付出訂金後，拿到該預售案「紅單」，再將紅單轉讓給欲買房的民眾，藉此賺取建案潛銷期與正式開案時的價差，且因取得紅單僅代表保留購買房子的資格，尚未簽訂正式買賣合約，因此還可以向業者「退訂」取回訂金，等於是「無本生意」。

為什麼轉讓紅單可以賺錢？

在房市多頭時期，轉讓紅單可謂一門生意，且又不易被查稅，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，過去在炒作預售屋紅單的過程中，會牽涉三個角色，分別是建商或代銷業者、掮客及投資客。

由於預售屋建案在潛銷時期，通常可以拿到較好的購屋價格，假設某個建案在潛銷期時，一坪價格為30萬元，但後來正式開案後，價格為一坪35萬，於潛銷期取得紅單再轉賣的投資客，就賺得其中每坪5萬元的價差。

在建商或代銷業者與投資客間，會有掮客先向投資客收取訂金後，再到接待中心下訂拿到紅單，通常掮客可能認識建商、代銷業者，藉此拿到多一點的「貨」，拿到貨之後，再交由投資客自行變賣，或再交由掮客變賣，而掮客賺的，是中間的介紹費。

徐佳馨說，預售屋就如同期貨的概念般，現在的價格買到的，是未來的漲跌，一定要漲才會有人買，也才有中間的價差可賺。

如何抑制炒紅單歪風？

上月底，內政部發動第二波預售屋聯合稽查，在21個預售屋建案中，仍有17個建案存在紅單交易，顯見在未取得建造執照前，提前銷售紅單的狀況，仍實際存在於市場上，天時地利不動產總經理張欣民對此表示，要抑制紅單炒作，最好的方法，就是將紅單一律改為「實名制」，若要轉讓紅單權利，僅限於本人及親屬間，與業者簽訂正式買賣合約時，也需認紅單名字，才可簽約。

延伸閱讀》

股市創高後將拉回？為何分析師喊再漲10％？美股後續走勢先看「這數據」

法語流利、愛彈吉他、踢足球　被拜登提名出任國務卿的他　談到台灣時這樣說…

為何拜登選她當財政部長，股市大漲慶祝？關於葉倫，你該知道的4件事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

政府祭9大措施打炒房投機客 房價會回跌嗎？ 專家這樣看

近期房價屢創歷史高點，連偏鄉漲幅也高到煞不住。行政院今（3）日發布「健全房地產市場方案」，祭9大抑制房價措施，包含預售屋與紅單交易納管、防止逃漏稅、房屋融資授信規範等3大方向，國發會主委龔明鑫於會中數度強調，「房屋用來住、不是用來炒作」，再次宣示「打炒房、不打房」的決心。

預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

從今年下半年以來，房市交易熱絡的消息頻傳，尤其預售屋建案，更不時有熱銷情況出現，但是，其中也伴隨著價格炒作、預售屋「紅單」轉讓交易炒房的訊息，甚至還有網紅宣稱，靠著「紅單」大賺一筆；對於前述現象，政府已有所動作，希望透過內政部與地方政府的聯合稽查，防堵「紅單」私下交易。

超浪費！健保價7000多元全新胰島素只能全扔掉 患者：想到才打

即便沒開封、未過期，只要是醫療藥用品，發出去之後，患者拿回藥局回收，只有一條途徑，就是報廢處理。

魔鬼交易！他遊走在一場場券商、投信高檔餐宴中 坑殺千萬勞工血汗錢

勞動基金爆發弊案！檢方調查，今年7月間，一場勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文、寶佳資產投資主管邱裕元在場的宴席上，邱裕元疑似請託游迺文買股，拉抬特定股票，全案朝行賄、操縱股價方向偵辦，案情不排除有升高趨勢。

台灣籃球歷經20年黑暗期…無畏95％看衰 陳建州讓3.8萬人掏錢看「新職籃」熱身賽

台灣暌違20年又將出現職籃賽事，由陳建州催生、強調主客場與專業經營的P聯盟，能否展現不同於超級籃球聯賽的活力，帶動台灣籃球新一波黃金世代？

盤點5款小資理財利器！金博會3天湧入6.5萬人用這些工具找「錢」途

金融博覽會上，各家業者端出各種金融商品及服務，不同投資人都能依照自身的屬性和需求，找到最適合自己的入門工具。

台積電想再稱霸20年就得靠這種新材料！台廠已布局散戶可「先上車」

第3代半導體碳化矽、氮化鎵，是半導體提高效能的解方之一。在效率更高、體積更小的情形之下，有哪些產業會跟著第3代半導體一起成長茁壯？

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

捧著錢也請嘸看護！家屬轉往「黑市」求協助 看護供不應求怎麼解？

近期因疫情再起，政府暫時禁止印尼移工入境，讓本就供不應求的外籍看護市場雪上加霜。政府雖鼓勵民眾使用長照2.0、並祭出延長到期移工簽證，試圖補足人力缺口，但仍無法解決缺工問題。

遙控機槍伏擊！4個Q&A看懂伊朗核武之父遭暗殺 為何會讓拜登很頭痛？

11月27日，伊朗當地時間下午2點30分左右，被西方國家情報機構視為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），和妻子一起乘坐1輛防彈車，在前後共3輛保鑣車隨行下，前往德黑蘭東部的阿布薩德鎮（Absard）。

全球IC圈瘋搶台晶圓產能！為何半導體大老認為 晶圓代工業至少再旺5年？

剛過71歲生日的力晶集團創辦人暨力積電（6770）董事長黃崇仁樂觀認為，隨著美國加深對中國的半導體禁運及禁令、全球晶圓代工業的新開產能有限，加上2022年後5G及AI多元化將使得電源管理IC、各式感測器及車用電子晶片的需求躍升，「未來五年所有（晶圓）代工產能將是兵家必爭之地！」

熱門新聞

口罩再貴也有人要！歐美吹起時尚風 台灣廠商賺得到嗎？

在最難翻身的市場再起！小米重返手機三哥關鍵

自己管行程不被秘書綁架 大聯大曾國棟：不做刪除 時間怎麼會增加？

美股3大指數創新高 疫苗誕生行情能熱到明年？

政府祭9大措施打炒房投機客 房價會回跌嗎？ 專家這樣看

預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。