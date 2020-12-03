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超浪費！健保價7000多元全新胰島素只能全扔掉 患者：想到才打

聯合新聞網 / 今周刊
▲一位患者將33支「全新未使用」的胰島素至藥局回收；藥師哀嘆患者行為根本就是浪費醫療資源。
▲一位患者將33支「全新未使用」的胰島素至藥局回收；藥師哀嘆患者行為根本就是浪費醫療資源。

【撰文 張家麒】

即便沒開封、未過期，只要是醫療藥用品，發出去之後，患者拿回藥局回收，只有一條途徑，就是報廢處理。

有位網友於藥局工作，發文於網上抱怨，說明日前患者將全新總數33支、健保價格合計約7000多元的胰島素拿到藥局回收，該名患者不但沒有按照醫師開設的處方簽施打，還表示自己都是「想到才打」；讓原PO感嘆不但大大浪費醫療資源，後續所產生的醫療負擔，也只是更重。

女網友於臉書社團《爆怨公社》發文，有位糖尿病的病患，拿了一袋裝有全新未使用的胰島素至藥局回收，她算一算共有33支，一支健保價239元，合計總價7887元；詢問患者為何有剩那麼多未施打，患者竟稱自己都是「想到才打」，沒有依照醫師的處方，踐踏健保的資源，「拜託想死就不要再用健保領藥，真的很浪費」。

她還提到，除了浪費醫療外，也有可能因為不遵照醫師指示好好治療慢性疾病，後續的狀況更糟糕，往後對於醫療健保的負擔只會更多；因為醫療的浪費，延伸出更多後續醫療的問題。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，健保年平均花費有1600億元在藥品，而每年則有約193公噸的藥物被丟掉，將近有5億顆藥完全未使用到就直接進了垃圾桶。

「制度不改，錢坑永遠填不滿」胸腔科醫生蘇一峰近日也在臉書批評台灣的健保制度，認為「浪費黑洞」不處理，還「包山包海」一堆不必要額外的醫療照顧制度只會加速健保破產；他舉例：未來將推動的全責照護制度，還批政府「不夠的地方就拼命地壓榨醫護人員+核刪重症醫療」。

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