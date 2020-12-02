盤點5款小資理財利器！金博會3天湧入6.5萬人用這些工具找「錢」途

【文 / 陳姿蓉】

為期3天的2020「台北．金融博覽會」在11月29日完美落幕，如同這場展會的「普惠金融」訴求，民眾觀展熱度堪稱破表，主辦單位《今周刊》統計，3天內累積進場人數高達6.5萬人。不僅民眾蜂擁入場，就連許多平日忙碌的政府官員也親臨現場，甚至跟著放下身段嗨玩各項活動，充分體驗「全民拚理財」的熱度。

最具指標性的，當然就是金博會展期第2天，趁著周六假日，總統蔡英文在財政部長蘇建榮及金管會主委黃天牧陪同下，蒞臨會場觀展。

這一次的參訪中，蔡總統一行先後走訪中國信託的多功能ATM、台灣銀行首度亮相價值2千萬元的「999.9純金」金塊、國泰金控智能算命「ATM林祖媽」及永豐金控「大戶DAWHO」智能理財應用，了解業者們的數位金融發展。

總統、金管會主委同樂體驗 小英抽出上上籤 黃天牧尬單車

值得一提的是，在抵達國泰金控展區時，蔡總統在工作人員邀請下特別體驗國泰的創新AI智能算命「ATM林祖媽」，並且當場抽籤詩，籤詩出爐，「上上」兩個大字嗨翻全場，籤詩上寫著：「日出雲散好兆頭，光明照耀好心情，一路直通好錢途，國泰民安世繁華。」

而現場另一台人氣爆棚的提款機，則是中信「新一代ATM」，在類平板的19吋螢幕上，透過優化界面，能為操作者平均省下30秒以上的時間，此番效率展演，也讓蘇建榮特別駐足了解。

至於堪稱「金融業大家長」的黃天牧，最能吸引群眾目光的一趟體驗，則是在富邦金控攤位騎上單車，參加富邦金控為金博會特別設計的「雙人理財協力互動遊戲」，與《今周刊》發行人梁永煌同步賣力踩踏。

而曾在2016年以「連騎28小時行程」成功挑戰「一日雙塔」的台北市長柯文哲，來到金博會展場時，也透過這個單車遊戲展現活力。

吸睛效果十足，但富邦金控真正想透過這個遊戲傳達的，是透過股債平衡的雙向協力，並在避免太過暴衝的「穩健配速」原則下，讓民眾體會長期理財的複利效果。

參訪結束後，黃天牧也公開表示，「看到很多幫助民眾了解金融商品的新想法與新設備，例如更方便、更快速的ATM，也看到不同類型保險理財商品，以及金融機構展現永續金融策略。」同時，他也肯定金博會帶來的深遠影響，「今天的博覽會展現多面向，除了普惠金融，也有金融機構發展策略想法，是豐富、值得各類型消費者投資人參觀的活動。」

確實，在這趟人氣爆棚的3日熱展中，令人意外的是，根據統計，有多達3成的觀展人潮是未滿30歲的年輕族群。未滿30的年輕世代，投資理財的本金相對較少，所需要的金融服務類型也相對單純，那麼，將近兩萬名「理財新兵」蜂擁擠入金融展場，所為何來？

雖然「金融博覽會」的名稱乍聽有些嚴肅，事實上，在這個國內少見以「一般民眾」為訴求對象的金融展裡，各家業者的攤位不但堪稱「爭奇鬥豔」，甚至卯足全力招攬成群結隊的民眾參與遊戲活動。綜觀現場，確實有不少年輕一族是被趣味橫生的遊戲與豐厚贈品引入業者攤位，在PTT討論版上，甚至有網友提出「金博會快速攻略」，分享爽拿贈品的撇步。

熱鬧破表之餘，投資理財的「門道」更是3天熱展的真正精華；對年輕世代來說，所謂門道，重點更在於投資理財的「入門之道」。在展會現場，不少業者也把極具巧思、為小資族量身打造的理財新工具，當成本次展出的重點之一，無論是股票、基金、資產配置，都有讓年輕世代眼睛一亮的新武器。

「我決定開始買股票了，還想試試看買美股呢！」站在永豐金控攤位裡潮感十足的DJ播放台前，一位還在大學念書的年輕小伙子這麼說。在本次會展，永豐金控強打涵蓋美股及台股的存股平台「豐存股」，幫小資族第一次存股就上手。

永豐金「豐存股」為新手把關揀出穩健標的

根據永豐金證券統計，豐存股台股部分，年初開辦至今，11月的投資人單月扣款已達3萬筆。而美股平台從7月開始運行，11月投資人單月扣款也突破5千筆，廣受年輕存股族青睞。

透過豐存股平台，投資人可自行設定要每月定期定股投資的台股或美股標的，達到定期投資的目標。不過，既然鎖定資金有限、仍在磨練投資功力階段的小資族，此平台也設計了一些風險控管機制。

考慮到許多小資族對於股票投資或許不甚熟悉，且存股著重企業基本面，若企業基本面不善，股價長期趨勢向下，仍然無法達到存股目標，因此該平台也以基本面重要指標先為投資人篩選一籃子標的。在台股部分，篩選出133檔存股商品，涵蓋穩定領息、趨勢成長等15個主題，提供各類投資人選擇最適合自己的方向。若希望分散投資區域，參與海外投資行情，豐存股也篩選了20檔美股及32檔海外ETF，讓投資人自行搭配投資組合。

中信銀「嵐山豬豬」刷卡金額愈多、基金存愈多

除了股票以外，也有業者針對基金投資人，推出新型理財工具，例如中信銀行首創的訂閱式理財服務「嵐山豬豬」，從名稱到商品設計，都是明顯對準年輕族群而來，也確實在會展現場吸引不少理財新手。

嵐山豬豬結合信用卡消費，投資人每筆刷卡金的2位數以下金額，會算入「虛擬撲滿」，而當這個虛擬撲滿累計金額每達到1百元，就會從綁定的投資帳戶中「真實」扣款，進場投資基金。舉例來說，若使用信用卡刷一筆1688元的消費，嵐山豬豬就會取88元存入虛擬撲滿。當撲滿內累計金額達到1百元時，系統會自動從投資帳戶中扣款1百元投進選定的基金中。

在基金的選擇上，嵐山豬豬會依據投資人自身風險屬性，從中信銀合作的基金中，挑選八檔精選商品，提供投資人作為投資標的。

一位在現場觀展的年輕人說，這套設計一次解決他的三個問題：「第一，我不知道什麼時候開始投資，它可以在我不注意時推我啟動投資；第二，每次只扣1百元，存摺扣款的手筆不會讓我覺得痛⋯⋯。」至於第三個問題，他說：「如果扣款太多，搞得我有點心痛，那我就會減少刷卡囉！」

種種設計確實打中年輕族群的理財痛點，也因此，中信銀表示，嵐山豬豬上線約一個月來，已可發現兩大特點：首先，30歲以下的用戶比率高達5成，而40歲以下的用戶比率更達8成，顯示此商品引領年輕族敲開理財大門的成效。再者，由於一個月內已有7成用戶開始透過機制成為「基金新戶」，因此也成功幫助投資新手進入理財世界。

國泰世華「智能投資」新手、老鳥都有專屬客製化組合

開啟投資理財的路後，最重要的就是資產配置。雖然舉凡網路資訊、書籍雜誌或理財達人，都有傳授許多資產配置觀念，但畢竟每個人所面臨的狀況及需求不同，適合的資產配置也會不同。

為了協助投資人找到最適合自己的資產配置方式，許多業者都推出了智能理財的機制。在此類機制中，演算法會根據投資人的風險屬性及投資目標等條件，量身打造屬於投資人的投資組合規畫，讓資產配置能同時滿足精確性及客製化的目標。

國泰世華銀行的「智能投資」工具就是一例。該平台分為兩大類，「目標式投資」及「策略型投資」。投資人若採用目標式投資，可以根據自身需求，設定希望的報酬目標，接下來，系統會結合投資人需求及風險屬性，幫投資人設計出最適合自己的投資組合，適合對投資毫無頭緒的理財新手。

若是對投資已有一定經驗，有自己的市場看法，則可以採用智能投資中的策略型投資。投資人透過策略型投資平台，選定看好的投資主題，例如亞洲市場、全球布局或獨角獸企業等。系統會從選定的類別中，推薦較優異的投資組合規畫，提供投資人參考。

國泰世華銀行表示，今年初各市場跌爆並受疫情衝擊時，國泰智能投資推薦組合的績效表現優於大盤，也讓該行的智能投資業務明顯成長，截至目前，投資人透過智能投資平台投資的總資產，相較去年已成長超過3倍。

一銀「e-First智能理財」晨星演算法 風險試算一目了然

至於第一銀行結合知名基金研究機構晨星推出的「e-First智能理財」系統，也成為該行在本次展出的重頭戲。這套系統主打首創的「晨星演算法」，根據投資人對於投資目的、所需資金、每月提撥金額、預計投資時間、風險承受度等問題，系統會提供包括股債分配、區域市場分配、每月投資金額等10組專屬投資組合建議。

不只如此，系統也會依據各市場的歷史價位變化，立刻算出這套資產配置在過去3年的績效表現，當你一眼看見整套配置在過去3年的漲跌起伏狀況後，自然更能一目了然「投資期間的可能波動風險」，心裡有底之後，對於長期投資或許也有更篤定的心情。

金管會「開放銀行」檢視資產配置變化更有感

資產配置敲定之後的重要功課，就是隨時檢視每個配置的淨值變動狀況，若配置失衡，就得著手進行「資產再平衡」。而說到檢視資產配置，在這場金融博覽會中，也有好用工具登場。

金管會為了推動金融創新，建立開放銀行三階段政策，並由銀行公會及財金公司共同執行。經過多年努力，如今開放API管理平台第二階段「消費者資訊查詢」即將上路，最快今年底，民眾透過集保中心平台，就能一次查詢個人在各家銀行的證券、基金、存款及信用卡消費明細等資訊，迅速掌握自身所有資產概況，也對本身投入的各類資產財富變化更有感。

未來在開放銀行第三階段中，將擴及交易面的鬆綁，使民眾在使用第三方服務提供者（TSP業者）的平台時，不再只限於個人資訊查詢，能進一步進行交易及支付。

除了上述商品之外，綜觀3天的金融博覽會，包含股票、基金或是資產配置等，各家業者也針對投資理財新手提供了許多不同的「敲門磚」。一場金博會，看到業者對年輕世代的十足給力，在顧及自身風險的前提下，年輕一族看來沒有拒絕理財的理由了。

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