台灣籃球歷經20年黑暗期…無畏95％看衰 陳建州讓3.8萬人掏錢看「新職籃」熱身賽

【文 / 楊竣傑】

台灣暌違20年又將出現職籃賽事，由陳建州催生、強調主客場與專業經營的P聯盟，能否展現不同於超級籃球聯賽的活力，帶動台灣籃球新一波黃金世代？

新竹攻城獅後衛高國豪，運球加速閃過防守球員，作勢傳球卻忽然起跳出手投籃；在空中畫出拋物線的籃球碰框後，又輕巧地彈進網內，讓全場球迷振臂高呼，現場主播也不禁興奮大喊：「哇，這個傳球假動作，竟然是個幸運的三分球。」

這場比賽不過是今年新成立的職業籃球聯盟P.League+（讀音Plus league，簡稱P聯盟），第11場熱身賽，震耳欲聾的加油聲，已讓不少資深籃球迷聯想起當年進場支持職籃球隊的盛況。

今年5月，曾經是籃球國手的藝人陳建州，宣布將推動全新的台灣職業籃球聯盟，隨後台北富邦勇士、彰化福爾摩沙台新夢想家、新竹攻城獅、桃園領航猿四隊陸續宣布加入，賽季將於12月19日正式開幕。由於這是中華職籃聯盟（CBA）解散20年以來，國內首次出現職業籃球賽事，還沒開打就已廣受各界注目。

「台灣籃球歷經了20年黑暗期，大家真的等太久了。」在黑色西裝上別著字母P徽章的P聯盟執行長陳建州，接受《今周刊》專訪時，全程表情嚴肅地抱著籃球，完全看不見新聯盟剛成立的雀躍，因為他知道，橫在眼前的挑戰，才正要開始。

「黑暗期太久 只能彎腰請益」 找上竹科人拼上最後拼圖

今年43歲的陳建州，曾經也是個以站上職籃舞台為目標的熱血少年，但CBA在2000年閉館，他也遭遇十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，無法實現在職業級賽場上發光發熱的夢想；即使日後以藝名「黑人」在演藝圈闖蕩，但始終不曾忘情籃球。

職籃解散後，中華民國籃球協會在2003年創設「半職業」性質的超級籃球聯賽（SBL），當年的國家隊主力選手陳信安、林志傑、田壘等球星皆參與競賽，成為台灣水準最高的籃球賽事。而陳建州也從「競技組」搖身變為「推廣組」，陸續擔任SBL台啤籃球隊與富邦勇士隊的副領隊。

但近年來，由於國內一線球星陸續被中國職籃聯盟以高薪挖角，再加上SBL各隊共同行銷、輪流實施主場日的賽制難以吸引球迷進場，陳建州在2017年與展逸國際行銷總經理張憲銘等好友成立寶島夢想家隊，與富邦勇士先後轉戰強調主場制度的東南亞職業籃球聯賽（ABL）。

雖然因大環境因素轉戰國際聯盟，但陳建州始終認為，只要妥善經營，以籃球在台灣的盛行程度，絕對足以支持一個職業聯盟。因此今年5月，他許下讓職籃重返台灣的生日願望，但在那當下，他對於具體該怎麼做，卻是毫無頭緒。

「就算你打過籃球，如果給你一個成立新聯盟的任務，你會知道從何開始嗎？」陳建州突如其來地拋出問題，隨後又自己搖搖頭說：「黑暗期太久，毫無前例可循，You have no idea（一點想法也沒有），只能彎下腰到處請益。」

不重蹈過去的覆轍，或許就是最好的起點。

陳建州向籃壇資深前輩請益後得知，當年的中華職籃聯盟董事長，是由各球團老闆輪值，由於彼此理念不盡相同，且誰也不服誰，導致發展策略無延續性，也未必能獲得所有球團支持，直接導致閉館的轉播權利金爭議，其實只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

得到啟發的陳建州因此決定，新聯盟不能再走職籃老路，必須公司化，且沒有社團法人才有的「會長」職務，並由自己擔綱執行長。初期為有效凝聚共識，決定先以4隊規畫，並落實主客場制度，由球團統包行銷活動與票房收益。

「我當時認為，碰上疫情，剛好可以讓球團老闆靜下心思考未來，也許願意聽聽我的想法。」他說。

但展開遊說行動後，陳建州遭遇到的卻是浪潮般的勸退聲，他望向窗外，語氣平淡地說：「9成5的人都不看好我吧，多得是警告或勸我別碰籃球聯盟，否則蹚了渾水後，只會千瘡百孔、萬箭穿心。」不過他笑稱早已習慣遭網友批評，在沒有得失心的情況下，陸續成功說服富邦、璞園及夢想家入列。

最後一塊拼圖，則由長期經營新竹科學園區的悍創運動行銷創辦人張運智，在百業皆受疫情衝擊下，向聯華電子榮譽副董事長宣明智，以及聯發科、義隆電等竹科大老和公司募資，成立攻城獅籃球隊，這股來自新竹的風，終將P聯盟吹上枱面。

熱身賽做出聲量 有望從內戰變國家對決

4支球隊到位後，接著就是成立公司，身為發起人的陳建州帶頭出資2千萬元，又找來風險投資基金Race Capital合夥人陳信生、電玩《吉他英雄》創辦人黃中凱等「矽谷台灣幫」籌資1千萬元，加上4球團各出資500萬元，組成資本額5千萬元、由陳建州和球團領隊組成董事會，共同決策的新創公司P.League+。

數據顯示，P聯盟自10月17日起舉辦的12場熱身賽，平均每場觀眾人數達6310人，總觀看人數達3.8萬人，YouTube轉播平均觀看人次也逾24萬，球迷進場意願與聲量成正比，替12月19日開幕戰打了強心針。

聯盟與民視及MOMOTV的轉播合約為「分層分潤」，聯盟分潤至少4成，可維持穩定收入；每場賽事裝20支高速攝影機，提供3D回放效果，也自製本土聯盟音樂，展現品牌特色。陳建州更透露，日本、韓國等職籃球隊都致電詢問加入的可能性，若疫情受控，預計2024年可加入他國職業隊，成為「國家對決」。

勢必與SBL搶市場 做出區隔、傾聽球迷是關鍵

P聯盟看似步上軌道，但外界「台灣已有SBL，為何還要新聯盟」的質疑聲卻沒停過，聯盟未來如何在有限的觀眾市場與SBL競合，和籃協之間又該如何互動，是不得不面對的問題。

對此，陳建州的答案很簡單：「球迷就是市場，聯盟的發展，得由市場決定。」

身為唯一兩聯盟「通吃」的璞園籃球隊總經理陳信安則分析，兩聯盟有明顯市場區隔，「有人喜歡吃粥，有人喜歡吃麵，SBL主打年輕與球迷養成，P聯盟主打專業行銷及全主場制，兩聯盟難以比較。」

不過，曾參與SBL前十季轉播的體育主播田鴻魁認為，P聯盟勇敢踏出第一步，該給予掌聲，但要落實「傾聽球迷心聲」的宣示，才是關鍵，「球團如何好好經營主場，創造附加價值與客戶體驗，是攸關球迷願意進場的關鍵，更不會重蹈SBL一度連食物都不能帶進場、忽視球迷心聲的覆轍。」

雖然球季共48場賽事，但僅4支球隊對戰，田鴻魁認為P聯盟的另一項挑戰是「搶眼球」，因為職籃的對手不只有SBL，還包括已透過連結校友，成功培養出死忠球迷與賽事特色的高中籃球聯賽（HBL）及大專籃球聯賽（UBA），「搶曝光度外，還得搶預算有限的贊助商，P聯盟勢必得從各方面建立收視保證。」

運動賽事的收視率，奠基於高水準且勢均力敵的競爭，但田鴻魁直言，目前看來富邦勇士隊的實力明顯高於其他3隊，若實力失衡，對新生聯盟並非好事，「如果開賽前就可預測結果，球迷怎會願意進場或收看轉播？」他建議聯盟的5位董事應思考平衡球隊競爭力，鼓勵球員交易，創造話題才能延續熱度，「輸球留下遺憾，球迷才會期待下一季的表現。」

「如何培養對勝負的榮譽感，從小培養球迷觀賽習慣，更是P聯盟未來最大的挑戰。」富邦勇士總教練許晉哲認為，如何拉長線、讓球迷願意把娛樂經費花在欣賞球賽上，才是職籃永續經營的關鍵。

歷經7個月發想與籌畫，終於盼得開幕賽，但陳建州的挑戰才剛開始，外界正放大檢視他如何帶領聯盟，不重蹈覆轍又兼顧創新，讓職籃真正扎根，填補「失落的20年」。

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