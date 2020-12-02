捧著錢也請嘸看護！家屬轉往「黑市」求協助 看護供不應求怎麼解？

【文．蕭婷方】

近期因疫情再起，政府暫時禁止印尼移工入境，讓本就供不應求的外籍看護市場雪上加霜。政府雖鼓勵民眾使用長照2.0、並祭出延長到期移工簽證，試圖補足人力缺口，但仍無法解決缺工問題。

遲遲等不到外籍看護，不少家庭生活陷入困境，導致家屬轉往照顧品質沒有保障的「黑市」，找來沒有受過照顧訓練、或是沒有合法身份的逃逸移工，來補足照顧人力缺口。本文將從現象面出發，帶讀者一窺照顧家庭的困境。

「捧著錢也難找到看護，價格不斷往上加碼、母親的照顧標準也不斷下滑、只要可以維生、撐到新外看來就好…」。小雪（化名）在公部門上班，看起來是工作相對穩定的公務員；但，難以對外人說的是，她的生活早因照顧年邁的父母，顯得十分侷促，受訪時她還自嘲，自己要過上正常生活也很困難。

小雪要獨立照顧90多歲的父母，母親因中風長期臥床、需要定時進行關節運動，為避免身體長褥瘡，兩小時就要翻身一次，24小時都需要有人照顧；高齡92歲的父親，雖然意識清楚、生活相對可以自理，卻也無力照顧另一半，因此6年前，開始請來外籍看護協助家庭日常生活。

外籍看護已成維持家庭正常運作不可或缺的夥伴，今年6月底，第二任外看簽證到期、必須返國，小雪依法從2月開始申請新任看護，卻因疫情衝擊遲遲無法踏入國門，後續雖然曾轉換新申請移工國籍，仍等不到新任看護，家中無外看協助至今已超過100天。

期間，小雪曾申請本國臨時看護，對方常因家中臨時有事無法到府，或因週末無法前來，難以配合家中作息。求助無門下，小雪也曾轉向在家未工作的外籍配偶、或非法打工的外籍看護尋求協助，不過，未尋正式體制的後果，常常出現「看護」臨時不來、突然跑掉的狀況，也有人來了連基礎的護理都不懂，自己要手把手開始教。

小雪嘆，24小時外籍看護在疫情前，一天就要價2200元以上，現在喊到每日2800也不一定請的到人，捧著錢也找不到人來。

為了留住臨時看護，小雪也不斷降低照顧標準。過去數年，小雪家人花了百萬元，自費為中風的母親進行復健，避免肌肉退化萎縮，現在外看不來，又怕要求看護協助母親做肌肉運動「太麻煩」，增加看護工作，又沒人願意照顧母親，「現在只要能讓母親翻身、喝水吃東西，可以活著到下一個看護來就好」。

小雪憂慮地說，外看不來、臨時看護工作不穩定，自己必須常常請假照顧父母，升遷已經無望，且今年自己法定的照顧假已經請完，加班未休時數也即將用罄，就怕外看再不來，家庭生計成問題。

臨時喊卡 抽單、轉換國籍 至少再等四個月

事實上，今年3月開始，部分國家因新冠肺炎（COVID-19）衝擊，封鎖部分城市，不少外籍看護無法到首都進行體檢與受訓，加上台灣外籍看護檢疫床位不足等因素，使外籍看護來台期程大受影響，外看逐漸「供不應求」。

在外看人力緊縮的情況下，政府目前宣布，禁止印尼14家仲介公司移工來台、並暫時全面禁止印尼移工進入台灣兩週，由於印尼籍外籍看護占台灣外籍看護比例達76 %，暫時禁止進入台灣的政策，也讓外籍看護的供需市場更形失衡。

就有新北市的仲介私下表示，從申請外籍看護到進入家門就要3個多月，因為疫情影響，等待期平均要4、5個月起跳，若雇主申請的外看屬於被禁的14家名單內，抽單、轉換國籍等文件重新申請，等待期至少要再加4個月，嚴重衝擊照著者家庭。

事實上，據愛長照2016年統計，有24%上班族為照顧家中失能、失智長者曾暫離職場，照顧期平均約5.6年；上班族長期照顧家人，無論時間、心理、經濟，都有較大的壓力跟負擔，94%曾因此請假，24%曾因此留職停薪，已成台灣隱形的社會成本。

仲介嘆，現在許多家庭捧著錢也難找外籍看護，若非雇主往生，連仲介也找不到工。

外籍看護工不應求 喊價、挑工 「黑市」熱絡

針對外籍看護暫無法進入國門，衛福部鼓勵國人盡量使用長照2.0資源、並試圖以延長外籍看護簽證作為配套。

不過據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣長照需求人口截至2020年有76萬人，僅25％使用長照服務，使用長照復健、接送等項目服務者，也僅39.7％。加上全台長照服務涵蓋率目前僅47.26％，顯示長照2.0政策難以符合所有長者、失能者的需求。（長照2.0政策上路至今，為何還是這麼多人不想用、不能用？詳見，長照系列2》長照2.0上路4年發生什麼事？ 3大面向解析）

「長照政策難符合家屬需求，外看又不來，有些家庭會轉往黑市，這是以往公開的秘密」。中華民國家庭照顧者關懷總會陳景寧舉例，全國長照需求人口有76萬人，長照2.0喘息服務，累計到109年度每年服務人數僅約7萬人，能提供家屬休息的量能其實很低，加上今年開放所有外籍看護家庭也可申請喘息服務，是否能提供服務成問題。陳說，重點是本國籍看護人力嚴重不足，居家照顧服務員人力缺口約9600人，即使申請服務也不一定排得到。

有熟悉外籍看護產業的人士私下指出，以往非法外籍看護每月薪資行情約2萬5千元至3萬元、日薪約900元，現在全台大缺工，價格至少漲兩倍，每日1500元至2200元都有，月薪至少4萬起跳；若為持有台灣國籍的外籍配偶，每日行情已從疫情前2200元漲到2800元以上。該名人士直言，「缺工哄抬黑市薪資、誘使部分移工逃跑打黑工，現在黑市十分熱絡」。

長照機構資源不足 長者照顧成問題

故事的主角小雪，也曾考慮將暫時可自理生活的父親送往日照中心，臨時看護到府可專心照顧失能的母親、增加看護留下的誘因，自己下班後再將父親接回照顧，卻因父親「沒有失智」遭拒門外。至於母親，小雪也曾申請養護之家，卻也排不到床位。

據統計，台灣現行平均家戶人口僅2.75人，扣除老夫妻二人，家中僅剩「0.75人」。言下之意，不少家庭已面臨「老老照顧」、或家庭無照顧人口的窘境。在這波大缺工底下，無多餘照顧人力的家庭，就會有人無奈暫將家中長者轉送安養之家。

陳景寧提醒，現行全台有長照需求家庭聘請外籍看護比例平均約31％，新竹市聘請外籍看護比例為46％、新竹縣41％、雙北市約有4成；不過，都會區因土地與房租問題難以成立日照中心、養護之家等住宿式機構，過去一年政府大力推動新增日照中心約100多家，大多也都集中在中南部。

綜合來看，聘請外籍看護比例較高的都會地區，在外籍看護大缺工的風潮下，衝擊可能較高，但可替代的選擇卻相對較少。

政府應主動出擊 安定照顧家庭

對於照顧家庭衝擊，陳景寧說明，許多申請聘請外看的家庭，通常不太了解長照政策的補助項目、對於繁瑣的申請程序較為排斥，更是尋求資源能力較差的家庭，建議地方政府主責機關可主動聯絡「等待移工入國」的家庭，主動說明如何使用長照2.0資源，降低家屬的摸索陣痛期。

此外，也有不少在職照顧者，因這段陣痛期頻繁向公司請假。陳景寧認為，聘有外籍看護的家庭，每月會向政府支付2000元就業安定費，政府可用就業安定基金，補貼有員工請長照假的企業，讓勞工不會懼於向公司請假、同時也能降低公司因員工請假遭受的損失，讓勞資雙方度過這波因疫情缺外看的衝擊。

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