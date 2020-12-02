遙控機槍伏擊！4個Q&A看懂伊朗核武之父遭暗殺 為何會讓拜登很頭痛？

【文．林信男】

11月27日，伊朗當地時間下午2點30分左右，被西方國家情報機構視為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），和妻子一起乘坐1輛防彈車，在前後共3輛保鑣車隨行下，前往德黑蘭東部的阿布薩德鎮（Absard）。

隨著突如其來的槍聲響起，法克里薩德意識到，自己的座車，似乎遭到攻擊，當他在一陣混亂中，下車察看時，遠在150公尺外、被安置在1輛日產汽車上的遙控機槍，瞄準法克里薩德及其保鑣猛烈開火，射擊時間長達3分鐘，而這台執行暗殺任務的日產汽車，在停火後，便立刻「自爆」。

身中3槍的法克里薩德，隨後被直升機送往德黑蘭以東約70公里處的醫院搶救，最後仍不治身亡，而他的死，勢必會成為美國總統當選人拜登，明年1月上任後，諸多複雜難解的外交問題之一。

一、法克里薩德對伊朗有多重要？

上述猶如電影情節般的暗殺過程，來自伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News Agency），以及CNN、BBC等外媒報導內容。11月30日，伊朗當局於國防部舉辦法克里薩德的葬禮，由該國媒體報導、現場照片可得知，法克里薩德被稱為「烈士」，且葬禮規格相當高，不難想像他在伊朗的地位。

根據CNN分析，伊朗的核武計畫，是該國和國際社會僵持近20年的關鍵原因，雖然德黑蘭當局一再堅稱，這項計畫的目的，是用於促進「和平」，但西方國家對此說法，持懷疑態度，並指責伊朗有發展核武的意圖。據情報機構透露，若伊朗成功發展核武，法克里薩德肯定是關鍵人物。

2015年，歐巴馬政府透過「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action／又稱「伊朗核協議」），以解除經濟制裁為條件，要求伊朗放棄發展核武；未料，現任總統川普於2018年，宣布退出核協議，隔年，伊朗便揚言恢復提煉濃縮鈾，震驚西方國家。

二、暗殺計畫的執行者是誰？

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）於上周六宣稱，法克里薩德暗殺事件，是以色列所為，他以「猶太復國主義政權」稱呼以色列，並強調，伊朗將在「適當時機」報復，法克里薩德之死，不會減緩伊朗核武相關工作的步調。

伊朗媒體報導也提到，暗殺事件現場留下的武器殘骸上，發現了以色列軍事工業的標誌。

截至目前為止，以色列方面，仍未對此事發表任何評論。值得注意的是，德黑蘭當局強烈暗示，以色列執行這次暗殺行動，背後是美國在撐腰；而伊朗當地的「仇美」氛圍，也因法克里薩德遭暗殺，進一步升溫，葬禮當天，許多伊朗民眾赴該國外交部抗議，並焚燒川普和拜登的照片，表達不滿。

三、拜登會面臨哪些外交政策困境？

拜登曾言，上任後，將尋求恢復核協議，但如今，能否恢復，不是美國說了算，還得看伊朗對法克里薩德暗殺事件的反應，若伊朗採取報復行動，並引發地緣政治衝突，美國和伊朗回到談判桌的機率，就會大幅降低。

上周五，中情局前局長布倫南（John Brennan）在推特上寫道，法克里薩德暗殺事件，屬犯罪行為，且非常魯莽，恐導致報復行動和新一輪區域衝突。

This was a criminal act & highly reckless. It risks lethal retaliation & a new round of regional conflict.

Iranian leaders would be wise to wait for the return of responsible American leadership on the global stage & to resist the urge to respond against perceived culprits. https://t.co/0uZhyBTM3S — John O. Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020

喬治華盛頓大學（George Washington University）國防專家佛里曼（Ben Friedman）認為，此暗殺事件，破壞了美國的外交和利益，使主張擁核的伊朗強硬派受益。曾在歐巴馬政府擔任副國安顧問的羅德斯（Ben Rhodes）亦稱，這是「破壞美國新政府和伊朗之間外交關係的殘酷行動」。

四、暗殺事件有哪些疑點？

暗殺事件發生後，第一時間傳出的消息是，1輛裝有炸彈的汽車，在法克里薩德座車附近爆炸，隨後便出現槍手，對法克里薩德開槍；但，之後的報導，卻又提出「遠端遙控機槍」、「現場沒看見槍手」等說法，雖然消息來源都是伊朗媒體，內容卻有許多出入。

外媒報導引述武器專家觀點，稱「遠端遙控機槍」的暗殺手法，是可行的，但就實際執行面而言，不太可能採取該手段，因為「失敗風險很高」。

報導推論，德黑蘭當局可能試圖誇大暗殺過程的複雜程度，藉以淡化他們在維安能力上的脆弱。

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