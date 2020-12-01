台股走跌逾140點不用怕！富邦投顧：外資可望回籠 看好26檔精兵

【文．林韋伶】

台股經歷驚濤駭浪的一年，今天又因為MSCI半年度調整的結果在收盤生效，台股從早盤一度要叩關萬四關卡，到最終下跌逾1%、跌破十日線。儘管如此，在今（30）日舉辦財經趨勢論壇的富邦金控，對台股後市並不看淡，展望2021年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股在半導體為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高，向14800點挑戰，並點名看好26檔台股精兵。

對於2021年經濟走勢可能出現的情境，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，大約有50%的機率是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球的威脅將直到2021下半年，才逐漸緩和，但在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，經濟可望出現溫和復甦。

而在一片溫和復甦的經濟體中，台灣經濟恢復的情況，有望優於其它國家，羅瑋分析：「台灣因為疫情控制較好，企業積極擴張生產，加上全球對網路、數位設備的需求強，台灣可望受惠。」

除了有基本面支撐，今年在前10月被外資賣超逾7000億元的台股，明年終於可望迎來外資認錯回頭的行情。蕭乾祥分析，當疫情爆發之時，機構投資人的風險意識較強，加上利率大降，資金因此大幅由股市往債市走。此外，今年10月還有美國總統大選這項不確定因素，讓外資對新興亞洲股市持較保守的態度。

「如今，這些不確定因素都解決了，且債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金將重回新興亞洲市場，台股外資買盤有望回歸。」蕭乾祥如此分析。

至於媒體問到14800點的高點比較可能出現在何時？蕭乾祥以過去經驗判斷，以往台灣在農曆節年前後通常相對有行情，不過目前因為指數已創新高，在11月漲10%的情況下，預估明年第一季台股會創高，但只會創明年的次高點。

「最高點有可能落在第四季。」蕭乾祥之所以這樣預估，還是與疫情的發展關係最密切，他認為下半年全球疫苗施打應該會進行到一定程度，若疫情可以獲得適當控制，經濟可望往上走，也有助股市創高。

而談起明年台股可能出現的風險，蕭乾祥認為有三點，包括：乖離過大、資金緊縮與疫情失控。從技術面角度來看，在資金擁擠的情況下若投資人偏樂觀，不管是美股或台股都可能在第一季衝太快，產生乖離過大（股價偏貴）的風險，他建議：「乖離過大就會出現修正，大家要留意技術面走勢。」

第二，若疫情成功控制住，經濟成長邁向穩定復甦或甚至表現比想像中好，此時反而要擔心今年放太多資金出去的各國政府，會不會有政策性改變，若出現資金緊縮的雜音，也會是衝擊市場的大變數。

最後一項要擔心的風險則是疫情失控，儘管現階段大家都認為打疫苗可以有效防疫，「但這是樂觀預期，如果有變數或跟大家預期的不一樣，也可能造成衝擊，」蕭乾祥這樣提醒投資人。

而投資人明年若想從台股中獲利，富邦投顧建議可從電動車、半導體零組件、5G遠距，還有傳產及高殖利率股下手，看好26檔台股精兵包括：貿聯-KY（3665）、智伸科（4551）、台達電（2308）、光寶（2301）、東元（1504）、台積電（2330）、環球晶（6488）、穩懋（3105）、聯電（2303）、聯發科（2454）、旺宏（2337）、國巨（2327）、聯亞（3081）、眾達（4977）、中磊（5388）、啟碁（6285）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、華夏（1305）、中鋼（2002）、陽明（2609）、冠德（2520）、南港（2101）、台泥（1101）、廣達（2382）、上海商銀（5876）。​

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