疫苗好消息頻傳...台灣「慘業地圖」更新 老謝：貴金屬、貨櫃運價大漲

【文．謝金河】

疫後世界的新投資思維。

從元月23日武漢封城迄今，肺炎疫情持續擴散已超過10個月，全球確診病例已高達6196萬人，死亡人數超過144.88萬人，超過一百萬確診病例的國家已經超過11國，亞洲的印度也即將挑戰千萬確診大關，現在進入冬天，疫情又有擴散之勢，這兩天，台灣由境外移入個案也顯著上升。不過，隨著幾家疫苗研發的藥廠宣布好消息，也讓大家對疫後世界的投資滿懷期待。

最近股神巴菲特大力調整第三季持股，其中以賣出3632萬股的蘋果股票，套現43.7億美元，同時他也賣掉持股很久的富國銀行及摩根大通，套現60億美元，最受矚目的是，他買入四檔疫苗新藥股，包括2130萬股的AbbVie，3000萬股必治妥，2240萬股默克，及300萬股輝瑞製藥股票。今年疫情影響巴菲特操作，像達美航空就賠大錢。進入第四季，巴菲特重整旗鼓，把手上持股大幅更新，也許大家進入2021年要有像巴菲特般的新投資思維。

2020年新經濟產業大起，像視訊會議的ZOOM及視訊健身的Peloton都是贏家，筆電等暢旺，也是贏家，這是克魯曼形容K型復甦上面的K，但受到疫情影響的「慘業」，今年都過得很辛苦，最近疫苗露曙光，很多人都在期待疫情有解之後，最想做什麼？看起來跨境旅遊會最具吸引力。

我把台灣「慘業地圖」重新整理一下，現在看起來餐飲業者逐漸恢復，再來是飯店業，今年知本老爺，花蓮遠來飯店狀況很好。航空業靠貨運撑大局，旅行社因為國旅的餅不夠大，仍持續虧損。但全球貨幣寬鬆，很具指標性的WTI油價站上45美元，貴金屬的銅，鋁，鉛，鋅，鎳價紛紛上揚，貨櫃運價更是大漲，這個新投資風向值得大家審視！

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